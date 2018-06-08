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В Москве изуродовали десятки женщин
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В Москве изуродовали десятки женщин 

Anews 1 час назад
Фото: anews
Московские следователи продолжают расследовать дело косметологов, которые оказывали некачественные услуги москвичкам и уродовали их лица. Фигурантки расследования — три женщины, которые оказывали небезопасные услуги. У них не было профильного образования, а работали они на дому.

От 19 до 500 пострадавших

В течение восьми лет — с 2008 по 2016 годы — Наталья Коростелева, которую в СК считают организатором банды, «действуя как индивидуальный предприниматель, представлялась врачом-косметологом и проводила косметологические процедуры, делясь выручкой с двумя остальными сообщницами». Две другие женщины — Екатерина Егорова и Саният Яикбаева — ей ассистировали и также работали «косметологами».
В результате инъекций 19 клиенток, обратившихся к лжеврачам, получили, как указано в сообщении следователей, «неизгладимые изменения лица и психологические травмы». Общее число пострадавших может доходить до 500 человек, однако многие оказались не готовы обращаться к следствию, пишет «Комсомольская правда».
anews
Коростелеву и Егорову ранее суд отпустил под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Яикбаева скрылась от следствия, однако на днях была задержана. В четверг суд рассматривал ходатайство об ее аресте.

Изуродованная женщина ушла в монастырь

Лжекосметологи работали на дому в одной из квартир столичного района Строгино, а также в частных клиниках. Их предложение отличалось более низкой ценой, по сравнению с конкурентами, поэтому недостатка в клиентах не было.
Большинство пациенток увеличивали губы и делали уколы красоты. У одних губы раздулись до невероятных размеров и деформировались, у других кожа покрылась страшными буграми, у третьих оказались повреждены мышцы. Из-за ужасного вида и постоянной боли одна из девушек ушла в монастырь, две другие попали в больницу с нервным расстройством. ​
Далеко не все у косметологов получалось плохо. Иногда операции проходили на «ура» и к Коростелевой выстраивалась очередь из желающих, пришедших по рекомендации. Она показывала свои дипломы об образовании и убеждала пациентов в безопасности операций.
«С места были изъяты 8 документов об образовании и повышении квалификации. Но при проверке выяснилось, что дипломы о среднем и высшем образовании — подделка, обвиняемая не была ни врачом, ни медсестрой, окончила только школу. Долгие годы ей удавалось дурить не только пациенток, но и проверяющих: свои услуги Коростелева оформила как косметические, а не косметологические. Женщины знают, в чем разница: первое — это маски. Второе уже серьезнее, предполагает инъекции, использование медицинских изделий»,
— сообщил следователь Кирилл Ревяков.

Бабушка-медик

По словам Ревякова, Коростелева рассказала, что ее бабушка была медиком, и та научилась делать уколы у нее.
«У двух ассистенток Коростелевой также не было соответствующей подготовки. Известно, что лжекосметолог постоянно меняла место работы: как только у клиенток появлялись претензии, салоны расставались с сомнительным сотрудником. В итоге она стала принимать в своей квартире, оборудовав под кабинет одну из комнат»,
— добавил Ревяков.

Гель для стен, а не для лиц

Следователь рассказал об ужасающих последствиях использования геля, которым «косметологи» лечили пациенток.
«Нам удалось установить, что в состав препарата, который использовали обвиняемые, входит полиакриламид. В 90-е годы он был разрешен к использованию в России, но его регистрация давно закончилась. Без нее работать с этим веществом в медицине или косметологии нельзя.
Чтобы было понятно: заделать дырку в стене этим гелем можно, а вкалывать в губы и лицо — ни за что. Последствия самые жуткие, вплоть до удаления лицевых мышц! К слову, своим клиентам обвиняемая колола полиакриламид под видом безопасной гиалуроновой кислоты», — сказал он.
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По его словам, женщину было решено не заключать под стражу на время следствия, поскольку она в одиночку без мужа воспитывает ребенка. Под давлением правоохранительных органов она прекратила работать «косметологом» и устроилась в храм.

25 операций

Одна из пациенток подтвердила ужасающие последствия.
«Повторяли процедуру три раза, после чего лицо стало совсем безобразным. Гель накопился и стал разбухать внутри, а отдельные куски отрывались и гуляли по лицу под кожей. Щеки распухли, как у хомяка, все болело. Обратилась к хирургам и узнала, что у меня стоит биополимер, который не рассасывается. От него пошли рубцы и омертвение тканей. В итоге за несколько лет я сделала 25 операций как под местным, так и под общим наркозом, и реабилитация еще не закончена»,
— рассказала она.
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