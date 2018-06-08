Фруктовый аромат Party Fever от Carolina Herrera

С ограниченным выпуском Party Fever культовой линейки 212 VIP от Carolina Herrera тебя всегда будет окружать атмосфера летних вечеринок и отвязных рейвов. Фруктовые ноты личи и малины навевают ностальгию по теплым странам, а запах ликера опьяняет и кружит голову!

Фруктовые аккорды постепенно уступают место легкому, ненавязчивому аромату жасмина и освежающему запаху морского воздуха. Мускус и сандал прекрасно дополняют базовые древесные ноты. Готовы поспорить, что именно так пахнет свободный воздух Ибицы на утро после вечеринок под открытым небом!

Кстати, эта туалетная вода, несмотря на выраженный шлейф, везде следующий за тобой, абсолютно ненавязчива и уместна в любой ситуации: она подойдет и в жаркий летний день, и под освежающую прохладу вечера.