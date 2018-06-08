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Как выглядит Тайра Бэнкс без макияжа?
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Как выглядит Тайра Бэнкс без макияжа? 

Peopletalk 44 минуты назад
Фото: Peopletalk
На днях Тайра Бэнкс (44) поделилась в своем Instagram селфи без макияжа! «Первое фото из отпуска. Остальное — завтра», — подписала снимок модель.
Фолловеры Тайры остались очень довольны и буквально засыпали ее комплиментами. «Ты прекрасна!»; «Мне так нравится, когда вы такая естественная!»; «Спасибо за откровенный снимок»; «Вы пьете воду из фонтана молодости?»; «Даже ненакрашенная идеальная!»; «Удивительная женщина»; «Тебе правда 44? Выглядишь роскошно», — восторженно писали поклонники.
А как тебе больше нравится Тайра: с макияжем или без?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-vyglyadit-tajra-benks-bez-makiyazha/
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