Качественный уход за кожей летом

Яна Лапутина — эксперт в области красоты. Она знает о косметике все и даже больше, а мы задали ей самые актуальные вопросы этого лета.

Яна, расскажите, с каким настроением вы готовы встретить лето 2018?

Лето — самое долгожданное и самое любимое время года. Лето — это всегда мечты, надежды. Это маленькая жизнь. С лета как будто бы начинается мой новый внутренний год. Я всегда радуюсь наступлению этого времени, хотя считаю, что апрель и май — это также зарождение чего-то нового. Как ждешь нового года, так и лета ждешь. Всегда с нетерпением и трепетом.

О мейкапе и косметике летом

А что лежит в вашей летней косметичке?

Базовый макияж я делаю дома. У меня всегда есть корректор от Clarins, карандаш для глаз Bobbi Brown, тушь Tom Ford, румяна Сhanel и блеск либо Clarins либо Gucci. Это и есть мой базовый летний вариант макияжа. Также в косметичке лежит один из любимых ароматов под настроение.

yandex_ad_1 В жаркую погоду так сложно удержать на лице косметику. Чем вы рекомендуете пользоваться?

Следует помнить о том, что летом мы выбираем более прозрачные текстуры, которые не перегружают лицо и оставляют возможность дышать. Вероятно, для многих важны матирующие формулы, хотя мне лично нравится, когда есть живой блеск на лице.

В жаркую погоду обильный мейк не рекомендую. Вряд ли вы сможете проконтролировать, чтобы все нанесенные на лицо средства оставались в удобоваримой форме на протяжении хотя бы часа.

А что из средств нужно отложить до зимы?

Однозначно, плотные крема и удушающие ароматы.

Многие утверждают, что наша кожа нуждается в питании ничуть не меньше, чем зимой. Это так?

Абсолютно верно.

Обратите внимание на средства домашнего ухода, например, увлажняющие крема легкой текстуры. Они обеспечивают глубокое питание. Не забывайте про скрабы и пилинги, они необходимы, поскольку вы постоянно на солнце и кожу нужно поддерживать.

Для людей склонных к пигментации надо выбирать крема с SPF фактором, которые будут защищать от солнца. В нашей полосе оно, между прочим, очень активное. Я вчера провела весь день с ребенком загородом и уже загорела, как будто побывала на море.

Косметологические процедуры летом

Можно ли летом обойтись без походов к косметологу?

Лето — не повод забывать о себе. Более того, такие процедуры как биоревитализация или клеточное омоложение будут только в помощь вашей коже. Для всех инъекционных методик — это оптимальное время года.

Лазерные процедуры также допустимы в летний период. Просто нужно помнить, что после любой лазерной процедуры необходимо пользоваться средствами с хорошим SPF фактором.

Обычно те, кто перестают пользоваться услугами дерматокосметолога и откладывают сеансы до осени, возвращаются с проблемной кожей. Часто она сухая, с проявлением аллергических реакций. Поездки на море, смена климатической зоны и сам перелет влияют на качество кожи.

Какие процедуры, которые нам навязывают порой из СМИ, делать в жаркое время года совсем нельзя?

Большинство СМИ правильно оценивают климатические параметры, когда рекомендуют те или иные процедуры.

Уважающие себя источники берут интервью у тех людей, которые не хотят чтобы их репутация пострадала. Они не будут ссылаться на те процедуры, которые реально не рекомендованы в жаркий период.

При выборе инъекций или операций надо, прежде всего, ориентироваться на реальные показания организма и на тот опыт и знания, которыми обладает специалист.

yandex_ad_2 Если соблюдены два показателя, то в остальном вы можете смело довериться и пройти желаемую процедуру.

О личном опыте и детской косметике

А как вам удается держать себя в такой шикарной форме?

Конечно к своей форме у меня есть много претензий, но из того что я делаю регулярно это:

стараюсь ходить на работу пешком туда и обратно;

гуляю с ребенком быстрым шагом;

в отпуске ни на чем не езжу — хожу.

Плюс правильное гармоничное питание, сбалансированное меню, много зелени, растительной пищи, минимум жареного, никакого фаст фуда и продуктов быстрого приготовления. Это табу.

Конечно, у меня есть карта в спортзал, но я в него не хожу, из-за нехватки времени.

А своей дочке вы прививаете любовь к хорошей косметике, или это пока табу?

Сейчас, конечно, ни к какой косметике я ее не приучаю, Ей на днях будет 7. Странно будет, если в этом возрасте она будет чем-то пользоваться. У нее в открытом доступе моя косметичка и периодически она совершает набеги на нее, но в таком обычном режиме, конечно, нет.

Сейчас прививаю элементы гигиены, объясняю что важно, когда все чисто, что есть ежедневные процедуры, базовые. В основном конечно не правильно в данном возрасте делать так чтобы ребенок пользовался какой-то косметикой.

Какие детские косметические средства маст хев этого лета?

Я знаю одно. Если вы собираетесь ехать на море, обязательно купите хорошее солнцезащитное средство для вашего малыша которым вы будете пользоваться начиная с 10.30 утра и до 16–17.

Легкого вам солнечного настроения и спасибо полезное за интервью!

Большое спасибо и вам за компанию. Желаю теплого яркого лета, которое обязательно принесет вам что-то сказочное и приятное.