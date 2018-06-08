Купить нельзя забыть? Топ-12 новинок недели

Нежный мусс для очищения кожи, подводка со штампом, палетка для экспресс-макияжа и другие новинки этой недели, которые нужно срочно попробовать.

Палетка Back Talk, Urban Decay

Думаю, многим знакома такая ситуация, когда из аэропорта по прилету нужно выйти не с опухшим лицом и синяками под глазами, а почти что «на бал» (те, кто часто летает в командировки, где каждый час по прилету расписан, — берите на заметку). «Cамолетная» косметичка главного редактора BeautyHack Карины Андреевой состоит из шести средств: экспресс-маска для лица, тональный крем, консилер, тушь, блеск для губ и новая палетка Urban Decay Backtalk (кисти не считаются!):

«На последнем пункте остановлюсь подробнее: новинка состоит из восьми оттенков теней (есть как нюдовые, так и яркие) и из четырех пигментов для лица (два хайлайтера и два вида румян). Оттенки 3 Sheets (нежно-розовый), Bare (нежно-бежевый с шиммером), Curve (цвет пепельной розы, тоже с шиммером) я использую соло — когда надо на бегу распределить средство на веках (к счастью, тушуются отлично). Shade (фиолетовый с блестками), Attitude (огненный с шиммером), WTF (матовый коричневый) и 180 (темно-коричневый с шиммером) — таких ярких и насыщенных цветов достаточно для необычного макияжа глаз.

Мой любимый прием — нанести на все подвижное веко Curve и создать огненную дымку у внешних уголков с помощью Attitude, слизистую подчеркнуть 180-ым, а под бровью распределить хайлайтер Party Foul. Теперь поговорим о пигментах для лица. Мне очень понравился холодный розовый Cheap Shot — дает румянец, как после часовой прогулки в зимнем лесу. А вот Double Take теплее, идеально подчеркнет загар. В палетке два хайлайтера — Low Key (персиковый) и Party Foul (серебряный). Стойкие, не осыпаются, наносятся «на бегу» (в нашем случае — «на лету») — здорово! А в комплекте идет зеркало, которое на магните присоединено к палетке. Его удобно откреплять, чтобы не держать всю упаковку на весу во время макияжа. Новинка продумана до мелочей — теперь это мой незаменимый спутник в путешествиях».

Цена: 3 950 руб.

Очищающий мусс Instant Foaming Cleanser, Caudalie

Линия очищающих средств стала еще лучше — теперь их можно смешивать между собой, чтобы подобрать идеальный уход (а увеличенный объем масла для снятия макияжа этому только поспособствует). Но главным героем всех «коктейлем» станет, конечно же, мусс — добавьте в него масло, если у вас чувствительная кожа, или смешайте с кремом-эксфолиантом и получите идеальное средство для тусклой кожи.

Мусс может выступать и соло — в нем нет мыла, зато есть экстракты винограда и шалфея. Благодаря удобному дозатору вы получаете оптимальное количество средства: пара нажатий — и «облачко» средства уже готово расправиться с загрязнениями и остатками макияжа. Но главный плюс новинки — ощущение комфорта и отсутствие стянутости после умывания.

Цена: 1 500 руб.

Туалетная вода Aqva Pour Homme, Bvlgari

Редактор BeautyHack Наталия Капица — преданный фанат мужского парфюма. Она уже попробовала новинку от парфюмерного Дома Bvlgari и вынесла свой вердикт:

«Еще будучи подростком, не могла пройти мимо папиной полки, не позаимствовав пару «пшиков». В начале двухтысячных в моду вошли ароматы унисекс, и с тех пор мой самый любимый вопрос в Duty Free — это «есть ли у вас такие?»

Аромат Aqva Pour Homme был создан Жаком Кавалье в 2005 году. Знаменитого парфюмера вдохновила мощь и благородство водной стихии. Услышав его один раз, точно не забудешь. «Фужерный», горьковато-цитрусовый, парфюм моментально приводит в боевую готовность все обонятельные рецепторы, посылая в мозг сигнал «великолепно». Парфюм очень легкий — ложится дорогой, еле уловимой вуалью, а не тяжелым шлейфом. Верхние ноты — апельсин и мандарин, средние — лаванда и хлопок, нижние — пачули, амбра и кедр. Отлично подойдет для теплых летних вечеров и вечерних прогулок вдоль береговой линии. Мужской парфюм я всегда смешиваю с чем-нибудь «сладковатым». Хотя это и необязательно — он не откровенно «мужественный» и точно не скроет вашу женственность».

Цена: 5 680 руб.

Ультраувлажняющий гель для лица Aqua Reotier Ultra Thirst-Quenching Gel, L’Occitane

Если летом вы всегда переходите на более легкие текстуры средств и ищете идеальную замену увлажняющему крему, советуем присмотреться к новой линейке от L’Occitane. Приставка «ультра» в названии средств появилась неслучайно — новинки соединили в себе свойства питательного крема и освежающего геля, поэтому кожа остается сияющей и увлажненной весь день.

В тысячах микропузырьков скрыта мощь источника Реотье — его минерализированная вода восстанавливает баланс кожи. В отличие от многих подобных средств, гель не впитывается за считанные секунды, оставляя кожу ни с чем, — производитель советует подождать несколько минут до полного впитывания средства. А если вы — обладательница сухой и проблемной кожи, советуем не ждать впитывания, а наносить макияж сразу. Гель выступит в роли увлажняющего праймера, и благодаря липкой базе тон будет держаться весь день.

Цена: 2 400 руб.

Парфюмерная вода Les Unfusions de Prada Mandarine, Prada

Сочный, свежий, бодрящий и очень летний — именно такие ассоциации возникли у SMM-менеджера BeautyHack Александры Гришиной при первом знакомстве с парфюмом:

«Вся коллекция INFUSION сосредоточена вокруг моно-ароматов, концентрирующихся на том или ином ингредиенте. В данном случае мы имеем дело с чистым ярким мандарином. Автор Даниэла Андрие в 2018 году создала для Prada аромат «Infusion Mandarine», который имеет яркие ноты в виде апельсина, зеленого мандарина и его листа, апельсиновой кожуры и флердоранжа, а также свежего акцента нероли, который дополняется базовым звучанием теплого пряно-бальзамового опопонакса. По ее замыслу аромат воссоздает в памяти яркий вкус апельсина, его аппетитного плода под горькой кожурой. Хочется поставить высшую оценку и флакону Prada Infusion Mandarine — массивный, выполненный в светлых тонах, он украшен фамильным гербом наследия Prada, созданным в 1913 году Миуччей Прада, и увенчан яркой оранжевой элегантной крышечкой. Невероятно приятно держать в руках и наслаждаться его видом на полочке. По моим личным ощущениям аромат лучше раскрывается в теплую погоду при температуре выше 20 градусов».

Цена: 6 270 руб.

Набор ампул «Бьюти Драйв» Chill Out Festival Edition, BABOR

Несмотря на провокационную упаковку, новинка от BABOR ничего запретного не содержит. Казалось, что после большого пасхального яйца с супер-ампулами нас уже ничем не удивить, но бренд порадовал новыми наборами, идеально подходящими для лета.

Семь маленьких бьюти-эликсиров в ампулах Chill Out помогут забыть о стрессе благодаря мощным активным ингредиентам — алоэ вера, опунции инжирной и маслу семян конопли (которое, кстати, на втором месте в списке ингредиентов). Но не волнуйтесь — никакие инъекции делать не надо: просто откройте ампулы специальным устройством (заботливо сложенным в коробку) и нанесите белый концентрат на лицо, шею и зону декольте. Содержимого вполне хватит на все эти зоны, поэтому не жалейте средство — просто подождите, пока оно полностью впитается в кожу и используйте свой привычный увлажняющий крем.

Цена: 2 340 руб.

Жидкие тени для век Eye Tint, оттенок Night, Giorgio Armani

Giorgio Armani вдохновились природой Японии и выпустили коллекцию под названием Tokyo Garden — в ней и зеркальные блески для губ, и помады сочных оттенков, и, конечно же, жидкие тени-бестселлеры с голографическим эффектом.

Последние, кстати, мы уже полюбили за нежное сияние и пастельные тона, но не обошлось и без верного спутника всех вечерних образов — черных теней.

Новинка в оттенке Night — это ночь, заключенная во флакон. Кремовая формула с миллионом мелких блесток позволяет создать тот самый дымчатый макияж даже в очень жаркий день — тени не «заползут» в складку века и продержатся до победного (то есть, до гидрофильного масла).

Цена: 2 825 руб.

Стойкая подводка для глаз с печатью, Lottie

По словам специального корреспондента BeautyHack Дарьи Мироновой, подводка от Lottie — это средство два в одном:

«С одной стороны классическая подводка, а с другой — веселый штамп. Вариантов рисунка много, например, смайлик, звезда или сердечко, при этом штамп получается ярким и стойким, не стирается в течение всего дня. Подводка — тонкий фломастер, который подходит как для аккуратных тонких стрелок, так и для широких. Раньше я покупала этот лайнер в интернет-магазине, ждала доставку более недели и получала свою посылку на почте (что занимало много времени). Теперь получить это чудо-средство для креативного макияжа стало легче — просто зайдите в ближайший Л’Этуаль!»

Цена: 439 руб.

Восстанавливающая эмульсия для лица Le Visage Emulsion Re-Equilibrante, Rivoli

Швейцарский бренд Rivoli выпустил свое первое средство не так давно — в 2012 году, но с тех пор коллекция пополнилась бьюти-хитами на любой вкус. Но основным направлением марки можно смело считать борьбу с признаками старения — специалисты Rivoli постоянно разрабатывают новые компоненты, которые повернут время вспять и остановят процессы увядания кожи.

Новинка от Rivoli — восстанавливающая эмульсия для лица — не только замедляет процессы старения, но и увлажняет кожу без эффекта привыкания. Именно поэтому средство рекомендуем наносить дважды в день — утром под макияж и вечером в качестве ночного ухода. В состав включили комплекс «прекурсоров» — питание для клеток кожи, помогающее им функционировать как будто вам снова 15.

Цена: по запросу

Подводка для век Master Ink Metallic, Maybelline

В семействе подводок от Maybelline пополнение — помимо классического черного оттенка (с глянцевым или матовым финишем — на выбор) теперь есть и средства с эффектом «металлик». В коллекции четыре оттенка — серебряный, золотистый, фиолетовый и черный, напоминающий звездное небо.

Пора фестивалей не за горами, а значит, просторы для творчества безграничны — рисуйте широкие стрелки cat-eye, как у Беллы Хадид , или создавайте необычные формы с негативным пространством (образы с прошедших показов — вам в помощь). Удобный аппликатор, напоминающий тонкий фломастер, позволит сделать это прямо на бегу — пигмент ложится равномерно, быстро застывает и не осыпается в течение дня.

Цена: 474 руб.

Очищающий гель «Интенсивное увлажнение» Hydra Végétal Refreshing Cleansing Gel, Yves Rocher

По словам менеджера проекта BeautyHack Анастасии Лягушкиной, идеальное очищающее средство на лето должно не только избавлять кожу от загрязнений, но и увлажнять кожу — так, чтобы после умывания не возникло острой потребности в креме пожирнее:

«В геле от Yves Rocher я сразу оценила удобную упаковку — дозатор закрывается до щелчка, поэтому средство не вытекает (всегда теперь беру его с собой в поездки). Новинка отлично подходит для летнего сезона, матирует и при этом не стягивает кожу. После умывания она становится мягкой, как у ребенка, — все благодаря клеточной воде эдулиса, активирующей процесс увлажнения кожи».

Цена: 520 руб.

Жидкая губная помада Stay Matte Liquid Lip Colour, Rimmel

Чем больше лето вступает в свои права, тем ярче оттенки на наших губах — Rimmel это только подтверждает и радует нас новыми оттенками легендарных матовых помад Stay Matte. Приглушенный винный, насыщенный синий или темно-коричневый — решайте сами, какой оттенок выбрать для летних вечеринок open-air.

Мягкий бархатистый финиш понравится тем, кто не терпит сухости на губах — взбитая текстура позволяет равномерно и тонко распределить средство. Тщательно подобранные полимеры обеспечат идеальное «сцепление» с губами — ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова провела помаде серьезное испытание и отправилась с ней на обед: проверка была успешной. Благодаря водостойкой формуле средство выдерживает не только перекусы, но и поцелуи — бархатное матовое покрытие останется безупречным, проверено!

Цена: 285 руб.