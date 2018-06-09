«А щеки, как у хомяка»: Мария Погребняк похвасталась идеальным лицом

29-летняя дизайнер и жена футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк не скрывает, что тратит много времени и средств на уход за лицом и телом, которые, по ее мнению, у нее идеальны. Но многие уверены, что многодетная мама тщательно ретуширует свои снимки и злоупотребляет фотошопом. В ответ знаменитость показала фото без макияжа.

Мария Погребняк часто радует подписчиков фотографиями и видео. В своих постах она выглядит идеальной гламурной светской львицей, на лице которой нет ни единого изъяна. Звезду упрекают за то, что она якобы использует много косметики, которая и позволяет ей выглядеть безупречно. Она решила снять новый ролик, чтобы опровергнуть домыслы злопыхателей: «На этом видео на мне нет ни грамма косметики, нет фильтров! Сейчас у меня идеальная кожа!»

Привлекательная внешность Погребняк пользователям сети кажется результатом стараний пластических хирургов. Мария не отрицает вмешательства косметологов, но подчеркивает, что к радикальным мерам не прибегала, и хорошие данные предоставила ей природа. Подписчики не могли оставить новую публикацию жены Павла Погребняка без внимания: «Там не надо никакой косметики! У вас и так хорошая молодая кожа!» «Почему такие щеки, как у хомяка всегда?» «Это филлеры, разве не знаете?» «Пластика не в счет?» «А что с лицом? Почему такое опухшее?»

«Без макияжа очень молоденькая!» «Похвасталась собой без косметики, ты без пластики покажись!» «А мне кажется лицо опухшее и ненастоящее». «А наращенные ресницы, а покрашенные брови и сделанные губы? А без них покажись!» «Вранье! Мейк есть и это видно!»

Поклонники уверены, что Марии Погребняк можно появляться на публике и без макияжа, поскольку состояние ее кожи позволяет гордиться ей, а не скрывать под слоем декоративной косметики. Хейтеры отмечают, что она часто пугает их обилием средств на лице, заставляя задуматься о наличии серьезных недостатков, которые надо маскировать. У недоброжелателей также много претензий к фигуре Марии, которую они называют слишком тощей. Погребняк недавно показала, чем питается. Но подписчиков удивили не сами блюда, а их размер, который показался им слишком маленьким.

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_) 5 Июн 2018 в 11:31 PDT