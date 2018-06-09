Иду на запах: как бобер, косуля и кашалот создают нишевую парфюмерию

Сегодня на рынке существует огромное количество ароматов. Некоторые из них являются сезонными, другие — западают в душу на долгие годы, какие-то имеют огромные армии фанатов и производятся огромными тиражами. Но только нишевая парфюмерия стоит особняком. Несмотря на ограниченный выпуск, ценители устраивают настоящую охоту за такими флакончиками.

На самом деле именно благодаря своей эксклюзивности, нишевая (или как ее еще называют — селективная) парфюмерия имеет большую ценность. Каждый аромат выпускается строго лимитированным, небольшим, тиражом. Их не продают в любом парфюмерном магазине — только в специализированных. Да и стоит такой флакон в разы дороже, чем стандартный парфюм. Почему? Давайте разберемся, в чем ценность селективных духов. Состав Основное отличие от ароматов массового производства, безусловно, в составе. При производстве нишевой парфюмерии используются натуральные и частенько очень редкие эссенции. Для того чтобы получить 10 миллилитров, к примеру, абсолю цветков апельсина (это 100% эфирное масло, в котором содержится искомый аромат), нужно переработать несколько десятков (!) килограммов цветков. Кроме того, все сырье добывается на специальных плантациях, где для роста созданы лучшие условия. Затем это сырье перебирается, выбираются только лучшие экземпляры, которые попадают на переработку. Это удовольствие не из дешевых. Тогда как в массовой парфюмерии просто используют искусственный, полученный химическим путем состав.

Редкие компоненты Кроме особой тщательности при производстве эфирного масла, производители селективной парфюмерии используют особые, очень редкие компоненты животного происхождения. Такие, как, например, кастореум — это жидкость, полученная из желез бобра. Это, на первый взгляд, странное вещество является одним из самых мощных в мире афродизиаков! И еще оно лучше всего фиксирует ароматическую композицию духов. Самый дорогой компонент аромата — амбра. Все о ней слышали, но мало кто знает, что это на самом деле такое. Это не что иное, как вещество кишечника кашалота. Невероятно, да? При этом только селективные бренды могут себе позволить включать в свой состав натуральную эссенцию, а не химическую копию. Только абсолю амбры будет иметь растиражированное свойство приворотного зелья. Или мускус — компонент, который тоже находится на слуху. В реальности этот ингредиент получают из желез самца одного из подвидов косули. Тут необходимо отметить, что все бренды, использующие в своем арсенале натуральные эссенции животного происхождения, тратят немалые средства на гуманную добычу сырья. Чтобы получить эти вещества животное не мучают, и уж тем более не умерщвляют. Бренды Сегодня на рынке появляется немало брендов, называющих себя селективными. Но только признанные и проверенные годами парфюмерные дома могут по праву называть себя нишевыми. Тут все отточено до мелочей — эксклюзивные компоненты, дорогостоящее производство, лаконичный дизайн упаковки. Roos&Roos Бренд, созданный легендарным парфюмером Шанталь Роос, которая перед тем как создать свой Дом, прославилась ароматами Opium Yves Saint Laurent, L'Eau D'Issey Issey Miyake и Classique Jean aul Gaultier.

Montale Пьер Монталь, владелец и идеолог бренда, является признанным «королем уда». Только в его умелых руках этот сильнейший компонент превращается в магический ароматный эликсир.

Serge Lutens Все ароматы, выходящие под маркой, имеют пометку «унисекс». Стоит отметить, что они довольно насыщенные и тяжелые — все это благодаря 100% натуральному составу.

Jo Malone В этом парфюмерном доме — одни из самых женственных и легких нишевых ароматов. Сама создательница бренда Джо Малон обожает цветочные духи, о чем ни раз упоминала в интервью. Практически все ароматы бренда — цветочные или фруктовые.

Byredo Один из самых молодых селективных брендов. Его ароматы — лаконичные и простые, содержащие всего несколько основных нот. Еще поклонники обращают внимание на сдержанную упаковку духов — минимализм в лучшем его проявлении.