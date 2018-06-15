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Королева тьмы
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«Поглощающая свет»: модель с самой темной кожей 

Рамблер 8 минут назад
Самая темнокожая модель в мире, рушащая стандарты красоты, — в фотогалерее
1/7  Именно уникальный, невероятно темный цвет кожи сделал Ньяхим одной из самых известных персон в мире моды.
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2/7  Модель рушит стандарты красоты и активно борется за права афроамериканцев.
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3/7  Ньяхим называют "Королевой тьмы" за уникальный цвет кожи. Ей этот титул нравится.
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4/7  "Каждый из нас прекрасен. И каждый должен любить себя таким, какой он есть", — утверждает темнокожая модель.
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5/7  Необычная красота девушки привлекает людей: на ее микроблог подписано более 300 тысяч человек.
Фото:
6/7  Но не все готовы принять "непохожесть". "Вы не поверите, какие вопросы мне задают и какие взгляды я ловлю на себе из-за моего оттенка кожи!", — говорит Ньяхим.
Фото:
7/7  Но и получая неприятные сообщения, девушка не перестает любить себя. "Моя кожа поглощает солнечные лучи, а мои волосы бросают вызов гравитации. Разве я не волшебная?", — отмечает Ньяхим.
Фото:
Ньяким Гатвех 25 лет, она — модель из Южного Судана, проживающая сейчас в Миннеаполисе (штат Миннесота). Она — одна из тех, кто рушит стандарты красоты, доказывая собственным примером, что необычная внешность — это та самая «изюминка», которая делает человека уникальным.
Справедливости ради надо отметить, что Ньяким так думала далеко не всегда, было время, когда девушка стеснялась угольно-черного цвета своей кожи. В детстве ей хотелось быть «как все», не выделаться из общей массы таких же, как она, темнокожих детей. Но со временем пришло понимание того, что это отличие — не повод для комплексов. Напротив, необычная внешность дает множество преимуществ. С этим согласны фотографы, с восторгом приглашающие Ньяхим принимать участие во множестве фотосессий.
Темнокожая модель стремительно ворвалась в мир моды и произвела настоящий фурор. Об угольно-черной красавице не говорил разве что ленивый. Ньяхим даже прозвали «королевой тьмы» и девушка приняла этот титул.
Однако не все готовы принимать необычную внешность Ньяхим, так, девушка вспоминает, как пару лет назад водитель такси посоветовал ей «отбелить кожу», посчитав ее оттенок неэстетичным и пугающим. В ответ модель лишь рассмеялась.
Она уже привыкла к тому, что не все способны понять и принять ее уникальность. Но главное, считает Ньяхим, что она сама приняла себя такой, какая есть. Своим примером она рушит стандарты красоты и призывает других делать то же самое.
Женский форум2
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