Тест редакции: топ-лучших обертываний для стройных ног!

Мы протестировали десятки обертываний и нашли топ лучших, которые легко вернут тонус твоей коже и уберут пару-тройку лишних сантиметров с проблемных зон! Бери на заметку!

Елена Бекиш, директор по онлайн-маркетингу

Где: Crocus Fitness

Что: горячее обертывание, 7000 р.

У меня было горячее обертывание на косметике [comfort one]. Проводилось оно в несколько этапов. Сначала мастер Тамара нанесла на сухое тело пилинг, чтобы «разрыхлить» поверхность кожи и получить максимальный эффект от обертывания. Затем — антицеллюлитный крем с термогенным эффектом, обернула меня пленкой и накрыла одеялом. Признаюсь, было немного некомфортно — все тело сильно нагревалось. Но меня отвлекли и порадовали неожиданным бонусом — все 20 минут, которые нужно было пролежать под пленкой, Тамара делала мне массаж головы и лица с аромамаслом можжевельника. Было невероятно приятно, и я моментально забыла о своем «горячем» теле. Завершающий этап — сразу после душа мне нанесли успокаивающий крем на тело и охлаждающий лимфодренажный на голени и стопы. Не скажу, что после одной процедуры я сильно похудела, но зато ушла с подтянутой упругой кожей и удивительной легкостью в ногах.

Где: Bronze and Beauty

Что: водорослевое обертывание на косметике Thalia, 5000 р.

Я уверена: обертывание — нужная процедура. Правда, у нее есть один большой минус: нужно неподвижно лежать минимум полчаса, а это мне дается нелегко. В салоне Bronze and Beauty я выбрала комфортное водорослевое обертывание на косметике Thalia. Эта процедура включает еще и пилинг, так что после нее кожа действительно становится бархатистой, к тому же мне нравится специфический морской запах этой косметики. Кстати, после такого обертывания можно идти в солярий — загар «липнет» намного быстрее. Из минусов — только легкое покалывание по всему телу, так действует бром, которым богата Thalia . Этот элемент полезен для нервной системы и действует как своеобразное успокоительное. С моей работой — то что нужно.

Катя Шкулипа, редактор отдела Моды

Где: East Side Ostozhenka

Что: детокс-обертывание, 7000 р.

Признаюсь, мне впервые делал обертывание мужчина! Но, как оказалось, с ним процедура прошла так же комфортно, как и с мастерами-женщинами. Первым делом он предложил мне несколько вариантов обертывания: детокс, снижение веса и для подтяжки кожи. Я выбрала детокс. Чтобы подготовить кожу, меня отправили сначала в хаммам (минут на 10–15), а после приступили к нанесению крема и специальной маски на тело. Было немного неловко, все-таки я была обнаженной перед мужчиной. Но дискомфорт прошел, как только меня положили во флоатинг-ванну. 45 минут блаженства и никакого стресса. После процедуры моя кожа стала бархатистой и нежной.

Ника Булгакова, редактор отдела новостей

Где: Профиль Professional Club

Что: обертывание в программе «Моделирование фигуры», 12 000 р.

У меня была потрясающий мастер Светлана. Она рассказала мне все про процедуру и только после этого приступила к ее проведению. Начали мы с очищения кожи скрабом (признаюсь, я не особый фанат, когда мою кожу сильно трут, но тут все было вполне комфортно). Далее был массаж — вот это настоящий кайф! Минут 20 радовали мое тело приятными поглаживающими и разминающими движениями. Затем скраб смыли и нанесли особый охлаждающий гель. Завернули в одеяло и оставили лежать на 20 минут. В завершение процедуры мне снова сделали релакс-массаж и нанесли на кожу увлажняющий крем. Ощущения от обертывания, конечно, непередаваемые! Я сразу почувствовала потрясающую легкость в ногах.

Вика Танес, редактор светской хроники

Где: «Академия научной красоты»

Что: дренаж и моделирование с бандажом, 7000 р.

У меня было обертывание всего тела. Сначала с меня сняли мерки по 40 точкам. После нанесли гель T-Shock, в состав которого входит 30 натуральных компонентов, включая ананас, морковь, какао, хмель, чернику и шиповник. А потом обмотали бандажными бинтами, которые предварительно вымочили в солевом растворе, обернули одеялом и оставили лежать на 40 минут. Никаких неприятных ощущений не было, лишь легкое пощипывание и тепло. Когда меня «распаковали», сняли мерки, и оказалось, что по всем точкам в целом ушло 47,8 см! Самый большой результат был на животе — минус 4 см. На ногах чуть скромнее — 2 см на бедрах. Одним словом, восторг!

Ольга Бабаджанова, smm редактор

Где: Милан

Что: «Морские водоросли», 3500 р.

Я тестировала водорослевое обертывание, которое заняло в целом не больше часа. Начали с традиционного скрабирования, после чего нанесли крем и закутали в одеяло. 40 минут я лежала, даже успела вздремнуть. Когда меня размотали, все смыли и снова увлажнили тело кремом, я заметила, насколько изменилась моя кожа: стала упругой, подтянутой и гладкой.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/test-redaktsii-top-luchshih-obertyvanij-dlya-strojnyh-nog/