Эта процедура нужна всем, у кого есть целлюлит! Даже Ким Кардашьян оценила бы!

Если ты не хочешь, чтобы твою попу обсуждали на пляже (как это случилось с Ким Кардашьян (37) в прошлом году), то советуем тебе уже сейчас задуматься о том, как избавиться от целлюлита. Методов много. Например, «старый-добрый» массаж, правда, после него будут синяки, с которыми никак не надеть мини-сарафан и тем более открытое бикини, к тому же потребуется не меньше 10–12 сеансов. А вот без последствий и быстро избавиться от «апельсиновой корки» тебе поможет новая эффективная процедура — нанотерапия. Делают ее в клинике Gen87.

В ее основе — сочетание RF-технологии и особой испанской сыворотки Celltense с наночастицами золота. Все, что тебе надо, — лечь и наслаждаться. Никакого дискомфорта и боли не будет, только легкое тепло и релакс. Работая в команде, аппарат и сыворотка максимально эффективно воздействуют на кожу, запуская все обменные процессы. Уже после первого сеанса ты увидишь результат: кожа станет гладкая, подтянутая, бугорки на попе станут заметно меньше. А если сделаешь полный курс из семи процедур, то можешь быть уверена — про целлюлит ты больше никогда не вспомнишь.

Кстати, с 10 июня ты можешь сделать процедуру нанотерапии в Gen87 бесплатно! Просто запишись по телефону +7 (495) 182-21-87 Бесплатный тест-драйв включает:

— биоимпедансную диагностику (определение состава тела на инновационном японском аппарате Tanita);

— диагностику стадии целлюлита CelluVision;

— тестирование процедуры нанотерапии целлюлита с применение RF-технологии (зона ягодиц);

— тестирование моделирующего нанокрема для домашнего ухода Celltense Anti-Cellulite.

Но и это еще не все. В день проведения процедуры ты можешь купить моделирующий нанокрем Celltense Anti-Cellulite для домашнего ухода со скидкой (за 4900 р. вместо 5780 р.).

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/eta-protsedura-nuzhna-vsem-u-kogo-est-tsellyulit-dazhe-kim-kardashyan-otsenila-by/