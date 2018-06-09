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Как две капли воды! Ирина Шейк показала архивное фото своей красавицы-мамы
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Как две капли воды! Ирина Шейк показала архивное фото своей красавицы-мамы 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Смотри, в кого Ирина Шейк такая красавица.
Красота российской супермодели Ирины Шейк вызывает восторг и зависть. Поэтому нет ничего удивительного, что некоторые подозревают, что модель прибегала к пластики, чтобы стать обладательницей таких черт лица и фигуры. Но это не так. Несколько часов назад Шейк в своем Instagram разместила архивное фото своей мамы. Ты только взгляни: это же одно лицо! К слову, губы у мамы Ирины такие же пухлые.
Сама Ирина уже много лет верна своему темному цвету волос. Но для некоторых фотосессий звезда примеряла светлые парики. Тем самым Шейк становилась еще больше похожей на свою маму. Вот это гены!
Как тебе мамы Ирины, красавица, правда ведь?
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Фото:Instagram
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