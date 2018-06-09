Омолаживаемся без страха — следы пластики не увидишь даже на рентгене!

Сегодня качество пластических операций стал настолько высоким, что невооружённым глазом следы изменений во внешности определить невозможно. А можно ли это сделать с помощью рентгеновского исследования и других видов медицинского сканирования? Многие из нас, увидев чей-нибудь совершенный нос или лицо без морщин после 45, с уверенностью говорят о том, что эти люди прошли через пластические операции. В реальности, очень сложно понять, видим ли мы перед собой пример хорошей наследственности или хорошей работы пластического хирурга. С каждым годом следы подобных манипуляций становятся всё менее заметными, а пациенты клиник красоты выбирают те процедуры, которые сделают их максимально естественными на вид. Время огромных бюстов и замороженных ботоксом лиц прошло. Но можно ли заметить следы пластических операций с помощью рентгеновского исследования и других подобных медицинских приборов?

«Традиционно при полном обследовании организма с помощью рентгеновских лучей импланты груди, лица и других частей тела хорошо видны на снимках, — говорит пластический хирург из Атланты доктор Кармен Кавалли. — Если снимки делаются в ранний послеоперационный период, то будут заметны и характерные следы. Однако большинство пластических операций не оставляет после себя никаких перманентных материалов, которые можно увидеть на рентгене или других видах сканирования. Вы не заметите на рентгене следы абдоминопластики, подтяжки груди, фейслифтинга, липосакции и подтяжки бровей.

Что до инъекций разного рода наполнителей, то если они сделаны на основе гиалуроновой кислоты, то с помощью радиации их не засечь. И на рентгеновских снимках они не появятся. Единственный наполнитель, который точно можно увидеть, это тот, что сделан на основе гидроксиапатита кальция. Но его обычно не используют для инъекций в губы. Я проводил своих пациентов через МРТ для оценки осложнений, которые могли возникнуть после пластических операций. Тогда они рассказывали мне о том, что и куда себе вкалывали. МРТ помогала выявить скопления и разного рода уплотнения. Любая процедура, которая подразумевает введение в организм чего-то синтетического вроде импланта подбородка, обязательно будет видна на МРТ». (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)