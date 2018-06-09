Выбор старшего редактора: 16 лучших средств для отпуска

Освежающий спрей для лица с родниковой водой, расческа для волос после морских заплывов, эссенция для губ с ароматом винограда, невесомая тональная основа для жарких дней — старший редактор BeautyHack Анастасия Сперанская рассказывает, какие бьюти-средства скрасят ваш отпуск этим летом.

«Все свое ношу с собой» — вот девиз каждого моего отпуска. Одна мысль об умывании мылом из отеля и защите от солнца с помощью первого попавшегося в магазине средства вызывает содрогание и нервную чесотку — ничего не могу с собой поделать! Поэтому ловите советы от человека с вечным перевесом чемодана: эти средства действительно заслуживают место в косметичке, никогда не подводят в поездках и точно понравятся вам.

Ультраувлажняющий спрей для лица Aqua Reotier Spray, L’Occitane

Освежающий спрей для лица — мой самый лучший летний друг (только увлажняющему крему не говорите), потому что за пару секунд можно из состояния «я в аду, включите вентилятор» превратиться в «я только что умылась утренней росой». Именно для всех тех, кому знакомо это первое состояние, L’Occitane и выпустил линейку средств Aqua Reotier. Вся редакция сразу влюбилась в голубой гель с миллионами пузырьков (о нем читайте здесь) и легкую эссенцию, а освежающий спрей сразу поселился на каждом рабочем столе.

Легкий и свежий, спрей сочетает в себе свежесть родника (главный компонент всей линейки средств — вода из источника Реотье) и увлажняющие свойства гиалуроновой кислоты. Благодаря такому тандему спрей слегка охлаждает кожу, но без чувства стянутости. Кожа становится ровной и гладкой — благодаря этому эффекту советую наносить перед макияжем в качестве увлажняющего праймера, тон будет лежать безупречно.

Цена: 1090 руб.

Увлажняющий крем-гель Hydramemory Cream Gel, [comfort zone]

Я уже рассказывала о пятерке любимых кремов подходящих моей комбинированной коже — а шестым запишите крем-гель от [comfort zone]. Лучшего увлажняющего средства на лето я пока не встречала, поэтому если вы тоже под конец для блестите и с ужасом лицезреете распад тонального крема на лице, берите на заметку.

Крем-гель буквально утоляет жажду кожи — она преображается за секунду и начинает сиять изнутри. Никакой липкости и жирности вы не почувствуете — средство так быстро впитывается, что после первого применения я уж было подумала списать его со счетов, как неэффективное. А потом заметила, как исчезли шелушения на «крыльях» носа, как хорошо стал ложиться (и держаться!) тональный крем, и как отпала необходимость всюду носить с собой матирующие салфетки — а лицо, как вы знаете, блестит больше, если коже не хватает питания.

В составе чудо-крема натуральные экстракты яблока, чечевицы и арбузной кожуры — по-моему, очень по-летнему. Они гарантируют двойной эффект увлажнения, а за питание кожи отвечает масло моргинии, обеспечивающее легкие липиды и выступающее в роли антиоксиданта.

Цена: по запросу

Очищающий мусс Instant Foaming Cleanser, Caudalie

Моя кожа очень любит средства от Caudalie — не было еще ни одного «промаха», поэтому когда я увидела нежный как облачко мусс, сразу поняла, что нам по пути. Совсем недавно марка обновила линейку очищающих средств — изменилась упаковка, и увеличился объем масла для снятия макияжа. Теперь можно создавать свои собственные «коктейли» и смешивать мусс с кремом-эксфолиантом или тем же маслом, чтобы получить идеальную пенку для чувствительной кожи (особенно хороша она будет после солнечных ванн).

В моей косметичке для отпуска мусс будет выступать «соло» — он не только отлично очищает кожу от загрязнений, но и убирает остатки макияжа. В составе нет мыла, зато есть экстракты винограда и шалфея, благодаря которым после умывания кожа не выглядит как потрескавшаяся земля в пустыне, а «пышет» чистотой и здоровьем. Ну, и бонус для эстетов: благодаря удобному дозатору вы получите оптимальное количество средства. Пара нажатий — и «облачко» уже готово очистить лицо, шею и зону декольте.

Цена: 1 500 руб.

Увлажняющая оттеночная основа Sketches on Water Tinted Moisturiser, Rouge Bunny Rouge

«Никаких плотных тональных кремов!» — злобно кричит моя кожа в отпуске. Я к ней прислушиваюсь и балую легкими увлажняющими основами с оттеком, а Sketches on Water — как раз из таких.

Люблю марку Rouge Bunny Rouge за то, что описание каждого средства похоже на сказку. Например, это средство представлено, как волны волшебного озера, омывающие корни деревьев и оставляющие на них едва заметную вуаль. Красота?

Но когда дело дошло до первого тестирования, я поняла, почему основа имеет «за плечами» такую легенду: кожа с ней становится увлажненной и свежей, а на лице и правда остается ощущение легкой вуали — которую, кстати, никто не заметит. Во-первых, можно всем говорить, что это просто ваша безупречная кожа, во-вторых — нет необходимости наслаивать плотный тональный крем, чтобы выровнять цвет лица, в-третьих — наносить можно кончиками пальцев и не бояться оранжевых не растушеванных границ.

И бонус, о котором нельзя не сказать, — состав. Среди ингредиентов и витамины А и Е, и антибактериальный экстракт ламинарии, и гиалуроновая кислота, и даже масло акульей печени, известное своими омолаживающими свойствами.

Цена: 3 920 руб.

Гель для бровей Eyebrow Filler, Nikonorova

Мой рецепт идеальных бровей летом — коррекция и окрашивание в салоне Keep Lookingи «укладка» с помощью прозрачного геля. В отпуске я почти не крашусь, поэтому темные соболиные брови мне ни к чему, поэтому всегда беру с собой своего белоснежно-мятного друга.

Татьяна Никонорова — основательница брендов Viplash и Nikonorova Profi Collection, Lash&Brow стилист и владелица Nikonorova Hall. Этих регалий достаточно, чтобы понять — Татьяна знает, как сделать из тоненьких бровей-ниточек густые соболиные брови Кары Делевинь . Поэтому средствам из ее бьюти-бокса доверяешь сразу и безоговорочно. В одном из таких волшебных «ларцов» я и нашла гель для бровей, который не только фиксирует их в нужном положении, но и способствует росту волосков.

Средство незаметно фиксирует брови без эффекта желе (а этим грешат многие прозрачные гели) и позволяет аккуратно зачесать даже бунтарей, норовящих торчать в разные стороны. В составе геля есть вытяжки растительных веществ, ухаживающие за бровями и ускоряющие их рост. Именно поэтому гель можно наносить и на ночь — пускай себе растут, пока вы отдыхаете.

Цена: 490 руб.

Эссенция для губ с виноградом Grape Honey Chu Lip Essence, Frudia

Если вы родились в 90-е, то наверняка помните роликовые блески Lip Glowс фруктовыми ароматами — я брала от жизни все и наносила их на веки, вбивала кончиками пальцев в скулы (в шесть лет!) и, конечно, постоянно красила губы. Моим любимым был фиолетовый «ролик» с ароматом винограда — и все эти воспоминания на меня нахлынули, когда я впервые попробовала эссенцию от корейского бренда Frudia. Запах из детства!

Марка совсем недавно появилась в России, и как понятно из ее названия, во главе всех составов — экстракты фруктов. Для того, чтобы все полезные микроэлементы из фруктового сока, семян и кожуры попали в средства, Frudia использует метод низкотемпературной экстракции — благодаря ей же сохраняется и волшебный аромат.

Эссенция не только ухаживает за кожей, но и усиливает цвет: губы с ней выглядят очень по-корейски — нежно-розовые с легким омбре и естественным блеском.

Цена: 590 руб.

Божественное масло Divine Oil, Caudalie

Я давно влюблена в аромат Божественной серии Caudalie — а многофункциональное масло из этой коллекции прописалось на полке в ванной. Средство подходит для тела, волос, лица, ногтей, с ним можно делать массаж и добавлять пару капель в ванну для релаксации. Мною было попробовано все — и ни в одном случае масло меня не разочаровало.

Каждый день наношу его после душа на влажное тело и лицо, затем слегка промакиваю полотенцем. Масло не образует жирную пленку, быстро впитывается и оставляет на коже по-настоящему божественный аромат. Кстати, композиция была создана знаменитым парфюмером Жаком Кавалье — он искусно совместил ноты болгарской розы, грейпфрута, розового перца, ванили и белого мускуса. Отдельно порадовал состав средства с пятью натуральными маслами — винограда, кунжута, гибискуса, арганы и карите. Именно такой разнообразный набор делает средство универсальным. А еще масло расходуется очень экономично — всегда беру его с собой в отпуск на море и, не жалея, наношу после солнечных ванн.

Цена: 3 095 руб.

Солнцезащитные кремы для тела и лица Crema Solare SPF 50 и SPF 20, Santa Maria Novella

Пару раз сгорев до состояния люля-кебаб, я научилась правильно защищать кожу от солнца и теперь прячусь от лучей как Эдвард Каллен. Но есть одно «но» — я большой любитель длительных океанских заплывов, поэтому средство должно не только спасать от УФ-излучения, но и мягко ухаживать за кожей.

В белых баночках, которые будто только что взяли с полки в старинной аптеке — жидкие солнцезащитные кремы с волшебным ароматом. Тот, кто хоть раз пользовался средствами Santa Maria Novella, меня поймет: нежный запах недавно срезанных в саду цветов на коже превращается в приятный шлейф.

Представители бренда рекомендуют брать в отпуск сразу два солнцезащитных крема и использовать для разных фаз загара. Я всегда начинаю с максимальной защиты — SPF 50, а через неделю, когда кожа приобретает шоколадный оттенок, перехожу на SPF 20. В первом креме есть смягчающая дистиллированная вода василька, эллаговая кислота и экстракт граната, во втором — кунжутное и оливковое масла, витамин Е и алоэ. Оба средства ложатся тонким незаметным слоем — нет ни липкости, ни белых следов.

Цена за крем с SPF 50: 5 760 руб.

Цена за крем с SPF 20: 3 440 руб.

Увлажняющий гель для тела и лица Cherry Blossom Moisture Gel, Skinfood

Есть в моей косметике и частичка японской весны — увлажняющий гель с экстрактом цветков сакуры. Skinfood, как всегда, радуют формой и исполнением — в нежно-розовой приличных размеров баночке прозрачный гель, честно заслуживающий главную роль в видео из Instagram с различными желе и слаймами (очень хочется окунуть туда всю ладошку).

Несмотря на весенний сюжет, гель отлично вписывается в жаркие летние дни, когда хочется увлажнить кожу, но от ощущения липкости некомфортно. Средство приятно охлаждает и смягчает кожу, мгновенно впитываясь и не оставляя следов на одежде. Благодаря ценному экстракту цветков сакуры, кожа лица и тела становится упругой, а тон выравнивается, — компонент ценят и за успокаивающие свойства, поэтому рекомендую подружиться с новинкой после принятия солнечных ванн.

Цена: 650 руб.

Туалетная вода Daisy Dream Twinkle, Marc Jacobs

С ароматами от Marc Jacobs я провела не одно лето — его медово-грушевый Honey до сих пор прочно ассоциируется с поездкой в Нью-Йорк и Майами. А это лето для меня будет пахнуть ароматом Daisy Dream Twinkle.

Еще весной бестселлер Daisy предстал в трех новых версиях — парфюмерная композиция получила другое прочтение, а флаконы украсили сияющие фиалки. Мой «любимец» из коллекции полностью сохранил настроение оригинала, но стал более свежим — спелая вишня в сочетании с нотой молочного мусса и белых цветов навевает воспоминания о прохладных летних вечерах и пикнике посреди цветущего поля. И, как очень романтичная и одухотворенная особа, я сразу оценила круглый сиреневый флакон с россыпью цветов, на которые, как будто, вот-вот приземлится фея.

Цена: 5 500 руб.

Волосы

Увлажняющие шампунь и кондиционер Hydration, Moroccanoil

Спросите меня, какой аромат я люблю больше всего на свете, и я отвечу — аромат средств Moroccanoil. У всех средств Moroccanoil терпкий фирменный запах. Создатели бренда называют его «Fragrance Originale». А еще такое название получила одна из линеек Moroccanoil: в нее вошли масла для тела, шампуни и даже свечи. Когда бренд выпустит парфюм с фирменным аромат, первой помчусь его покупать — и я не шучу!

Но увлажняющий шампунь Moroccanoil я полюбила не только за аромат — аргановое масло, красные водоросли и витамины А и Е в составе творят с волосами настоящие чудеса. После использования средства они становятся мягкими, послушными и блестящими — и, что немаловажно, не теряют объем. После соленой морской воды мои волосы выглядят не лучшим образом, но этот дуэт их спасает. В составе вы не найдете сульфатов, фосфатов и парабенов — благодаря такой мягкой формуле шампунь и кондиционер можно использовать каждый день.

Цена за шампунь: 1 435 руб.

Цена за кондиционер: 1 560 руб.

Невесомый рестайлинговый спрей для волос Invisiblewear Boomerang Restyling Mist, Paul Mitchell

Когда потребность в текстурирующих средствах отпадает (море все сделает само), на первый план выходят спреи, облегчающие расчесывание. Один из таких — Boomerang от Paul Mitchell. Слово «рестайлинговый» в названии спрея понимайте буквально — средство предназначено возвращать «укладке второго дня» былую красоту и перемоделировать прическу. Но лично для меня главное — сохранить при этом объем, и спрей отлично справляется с этой задачей.

В его составе экстракт амаранта, активизирующий обменные процессы в коже головы — а значит, спрей будет придавать локонам блеск и силу. Наносить можно и на влажные, и на сухие волосы — средство не утяжеляет и не склеивает укладку, оставляя ее подвижной, а еще очень вкусно пахнет сладкой ватой. Не жалеет и пушистость — волосам не страшен ни дождь, ни ветер, ни подводные приключения.

Цена: 1 800 руб.

Сухой шампунь Camouflage, Batiste

Зимой он спасает меня от «шапочного» тесного плена, а летом — позволяет лениться и мыть голову чуть реже, чем каждый день. Оригинальный Batiste (тот самый, лимонный) мне нравится давно, а Camouflage — это его обновленная версия, только с другим ароматом. В самолет по-прежнему беру Original в travel-формате (чтобы даже после 10-часового перелета быть красоткой), а в чемодане ждет своего часа тот самый Camouflage.

Действует он так же безупречно — не оставляет белого налета и не превращает вас в мукомола, но при этом впитывает излишки себума и мгновенно приподнимает волосы. Аромат остается на волосах в течение нескольких часов — локоны пахнут фруктами, ванилью и чем-то теплым-сливочным.

Цена: 585 руб.

Расческа The Wet Detangler, Tangle Teezer

Если вам знакома проблема путающихся волос, то наверняка вы уже пользуетесь расческой-бестселлером Tangle Teezer. Недавно в коллекции случилось пополнение — марка выпустила универсальную расческу с ручкой, подходящую для всех типов волос и любых ситуаций. Главный запрет всех стилистов («не расчесывайте мокрые волосы!») теперь в прошлом — 325 длинных гибких зубчиков бережно распутывают волосы даже после соленой морской воды, придавая им при этом блеск и мягкость.

Кстати, чтобы по достоинству оценить удобную рукоятку, попробуйте нанести расческой маску или кондиционер — возвращаться к старому способу точно не захочется.

Цена: 1 090 руб.