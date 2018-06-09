Самые вредные женские прически

Есть такое утверждение: здоровые волосы — показатель здоровья организма. С этим трудно спорить. А вот нездоровое состояние волос, в первую очередь у женщин, связывать с проблемами здоровья в организме можно не всегда. Просто потому, что есть целый ряд причесок, с помощью которых женщины просто «убивают» свои волосы.

Например, широко распространенные начесы, которые полностью из моды не выходили практически никогда. И если изредка в праздник такая прическа допустима, то ежедневный начес — это варварское обращение с волосами. Кто хоть раз делал начес, знает, как трудно потом расчесать волосы. Их приходиться разделять, а точнее раздирать, от самого корня. В результате волосы становятся похожими на солому, имеют тусклый безжизненный вид. Дергая волосы во время начеса, вы деформируете волосяные луковицы, в результате чего волос начинает выпадать. Врачи–трихологи утверждают: как правило, наиболее редкий волос у любительниц начесов. Именно среди них самое большое количество быстро лысеющих женщин.

Наиболее часто свои волосы женщины портят самой простой, на первый взгляд, прической — конским хвостом. Жозефина Кинтанилья-Даек — специалист университета из Техаса — считает, что всеми любимый хвостик и туго заплетенные косички наносят непоправимый вред волосам. И это неголословное утверждение. Сотрудниками университета проведено специальное исследование, в ходе которого установлено: хвосты и тугие косы нарушают структуру волос и негативно воздействуют на волосяные луковицы. Из-за постоянной стянутости волос луковицы испытывают нехватку кислорода. Как следствие — волосы стремительно редеют.

Но это еще полбеды: туго заплетенные или собранные в пучок волосы, да еще стянутые резинкой, нарушают кровоснабжение коры головного мозга. В результате — обладательница прически получает мигрень, устранить которую, не изменяя прическу, очень трудно.

Если хвост или колосок женщина расплетает ежедневно, хотя бы ночью давая волосам отдых, то, к примеру, афрокосички заплетаются на 2-3 месяца. Весь тот вред, что наносят волосам хвосты и колоски, здесь возрастает неимоверно. Кроме того, летом (а африканские косички чаще плетутся именно в это время года) кожа головы остается практически совсем незащищенной от солнца. Помимо нарушения циркуляции крови из-за тугих косичек, кожа испытывает еще и агрессивное воздействие солнца. Когда волосы расплетают после такой прически, они начинают резко и в большом количестве выпадать. Челябинский врач дерматолог–трихолог Татьяна Трапезникова в интервью « Комсомольской правде » советует избегать африканских косичек, так как они чаще всего становятся причиной тракционного выпадения волос (выпадения из-за натяжения). Но если есть огромное желание их сделать, то не более чем на месяц во время летнего отдыха.

Настоящий ужас для волос — локоны Кёрли. Основа — та же африканская косичка с прикрученной к ней прядью из канекалона. То есть, это один из видов наращивания волос. Искусственные пряди обработаны специальным составом, чтобы прическа держалась даже в непогоду. Для сохранения ее в течение двух–трех месяцев волосы регулярно обрабатываются особым маслом. Нужно научиться правильно мыть такие волосы, в противном случае в них могут завестись насекомые, что, по словам парикмахеров–стилистов, им приходилось наблюдать не раз.

Многие девушки берегут свои волосы, не мучают их афрокосичками, начесами или искусственными локонами, а для придания волосам волнистости просто заплетают их влажными на ночь. Стилист Лиа Джорно — владелица салона с одноименным названием предостерегает от таких действий: заплетенные мокрые волосы легко ломаются. Лучше, по ее мнению, дождаться полного высыхания, а потом заплести чуть туже, чем обычное легкое плетение — эффект будет тем же, а вреда намного меньше.

Забытая, казалось, химическая завивка возвращается. Сегодня существует несколько ее видов: кислотная, щелочная, нейтральная, биологическая. Наиболее стойкая — кислотная химия. Она же самая вредная. Волосы выглядят пышными за счет того, что разбухает волосяная структура. Когда, спустя несколько месяцев, это эффект пропадет, останутся только тусклые секущиеся волосы, напоминающие гнездо. И здесь у женщины два пути: идти в парикмахерскую за новой химической завивкой и тем самым еще больше испортить то, что осталось от волос, либо ждать, когда отрастет новый волос. Кардинально поменять прическу можно будет не раньше, чем через полгода.

Другие виды химии менее агрессивны, но в конечном счете и после них ваша голова будет напоминать гнездо из спутанных безжизненных прядей.