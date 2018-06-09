Когда у тебя «АД»: честно и без купюр об атопическом дерматите

Спрашивать себя каждый вечер, «а что я сегодня сделала для своей гидролипидной мантии», — странная привычка, да? Но если у тебя самое популярное хроническое кожное заболевание на земле, тебе придется ее завести. Эта самая мантия есть у всех, и это не развевающийся плащ героя, а барьерный, защитный слой на нашей коже. И у атопика это самое слабое место.

По статистике, с атопическим дерматитом сталкивается до 2% взрослого населения в Европе, а в детстве шанс познакомиться с ним еще выше — до 25%. Войти в эти призовые «два человека из ста» не самый приятный выигрыш. Но мне повезло, и за плечами уже 9 лет стажа. Многие думают, что для визажиста это несовместимый с профессией диагноз, но это не совсем так. По сути, АД — это брат той же астмы, им нельзя заразиться. Мы без проблем проходим любую медицинскую комиссию, разве что донорами не можем быть вне ремиссии. А вот навыки ухода за кожей и высокие стандарты гигиены у нас уже почти встроенные, ведь им мы начинаем учиться намного раньше, чем макияжу.

Две вещи, которые нужно знать всем атопикам

Атопический дерматит — заболевание хроническое. Обрати внимание на последнее слово, ведь оно даст тебе возможность стойко обороняться от «доброжелателей». Стоит им только услышать о диагнозе, и на тебя обрушится целый шквал полезных советов о диетах, целебных отварах, знаменитых врачах и бабушках из дремучих сибирских деревень. А между тем все люди разные, борьба с дерматитом у каждого своя. Кто-то достиг просветления — почти пожизненной ремиссии, а кто-то просто радуется жизни, несмотря на пятнышки и пузырьки. Более того, находит в своей жизни много плюсов и преимуществ.

В том, что у тебя дерматит, никто не виноват. Ни ты, ни твоя мама, ни любовь к сладостям и нелюбовь к овсянке. Не позволяй никому винить тебя или родителей в аутоиммунном заболевании — в жизни и без этого достаточно поводов для переживаний.

Можно ли распознать у себя склонность к дерматиту?

Вот небольшой чек-лист, который может стать поводом внимательнее прислушаться к себе. Ипохондриков прошу срочно отойти от экрана и почитать хорошую, добрую книгу.

На кистях и ступнях иногда появляются мелкие пузырьки или трещинки;

У тебя гиперлинеарность (погугли, это совсем не страшно) — то есть линий и складочек на ладонях намного больше, чем обычно;

От обычной воды кожу сильно стягивает, а на голенях никогда не проходят «чешуйки»;

На сгибах локтей и под коленями часто появляются покраснения;

Понятие «фолликулярный кератоз» знакомо и ужаса при прочтении не вызывает. Эти пупырышки на коже были всегда и совсем не мешают нормальной жизни.

Если два пункта или больше подходят — значит, ты уже наверняка сталкивалась с проявлениями дерматита. Его могли называть простой аллергией или нейродермитом — реакцией кожи на сильный стресс, экземой. У дерматитов столько имен и подвидов, что запутаться немудрено. Авторка этого текста получила заветный диагноз только через полтора года активного лечения от «экземы неявного генеза, сопровождающейся аллергическими реакциями». Предписания, кстати, не поменялись ни на грамм: диета, умывание в перчатках, очередной аптечный крем и не нервничать.

Главный урок, который я вынесла из почти трех лет дневных стационаров, — доверяй, но проверяй. Так как никто до конца не уверен, что именно провоцирует дерматит у конкретного человека, вам подложат соломку примерно всюду. Знаменитая диета номер пять — унылая, но безопасная, никогда не сделает хуже. Море — оно всем полезно. Кальций и всяческий детокс — тоже. Другое дело — гормональные мази. С ними нужно быть осторожными, но и бояться слова «гормоны» не стоит. Короткие и редкие курсы могут помочь при самых жестких обострениях. Обращать внимание стоит на самые новые препараты с минимальными дозировками и никогда не покупать мази по советам знакомых. Мантру «все мы разные» следует повторять до полного просветления.

Другой актуальный вопрос — маскировка пятен, когда они появляются на лице и шее. Именно с них в свое время и началось мое увлечение макияжем. Желание всем понравиться часто взлетает до небес, когда с тобой «что-то не так», как и искушение замазать все, что нельзя закрыть рукавами и воротником. И вот уже куплен самый плотный тональный крем, консилер и даже зеленая база под макияж, а результат не радует. Есть несколько очевидных ошибок, которые совершают почти все, — и о них я хочу отдельно рассказать.

Покупка тонального крема в аптеке

Считается, что если у тебя проблемная кожа — то в обычном магазине тебе купить нечего. Разве что у отдельных стендов, где консультанты носят белые халаты. На тюбиках, к которым так и тянется рука, написаны волшебные слова: для кожи с покраснениями, от воспалений, для проблемной кожи. Как правило, внутри вы не найдете ничего, кроме очень плотного тонального крема без натуральных компонентов (потенциальных аллергенов). Как бы они ни старались выглядеть лечебными, пользы от них не будет. А плотный слой тона на каждый день — это совсем не то, что мы на самом деле хотим. Тем более что под ним по‑прежнему видны неровности и сухие участки. Если кожа раздражена и «мокнет», ее и правда лучше не красить. Но если тебе очень хочется сделать тон ровнее, то лучше выбрать легкое тональное средство и совместить его с более плотным консилером. Пусть ты не перекроешь каждое пятнышко, но цвет лица визуально выровняется. Все вместе будет выглядеть намного лучше, чем сухая, неподвижная, но ровная маска.

Нанесение макияжа кистями

Хотя нет, кистями можно — правой и левой. В крайнем случае, спонжем. Любой дерматит — это микроскопические ранки на коже. Если ты не моешь кисти каждый день, то тонкие волоски — лучший способ занести загрязнения прямо в них. К тому же каждый обломанный волосок может неприятно уколоть раздраженную кожу. Если кисти нужны для сухих продуктов и растушевок, то выбирать стоит синтетику. Она легче моется, ворс меньше ломается, а шансы на аллергическую реакцию тоже снижаются до минимума.

Много пудры

Не забывай: пудра так круто убирает блеск, потому что впитывает себум. А сухие румяна и бронзеры — тоже цветные пудры. В густом, плотном тональном креме она тоже есть — для большей стойкости. А три слоя пудры на раздраженную кожу наносить точно не стоит. Хорошая новость: почти любой продукт сейчас можно купить в кремовом формате.

Увлеченная маскировка недостатков и ноль внимания достоинствам

У кого же останется время на смоки, когда надо замазать каждую красную точку? А кто-то вообще не может видеть на лице сильных сторон, которые можно подчеркнуть. Поверь, что пара заметных пятнышек не сделает брови менее густыми, а форму глаз менее эффектной. Атопический дерматит (как и акне, пигментация, широкие поры) — это не преграда для самовыражения с помощью макияжа. Носить ли яркие губы, рисовать ли стрелки — решать можешь только ты сама.

А чем же тогда краситься?

Если на коже заметны шелушения, а скрабы и пилинги пылятся на полке до ремиссии — выбирай легкие тональные средства, которые не фиксируются на коже. Это значит, что в их составе минимум пудры, то есть и сушат они намного меньше.

Неплохо ложатся на кожу и средства с высоким содержанием силикона. Их легко вычислить: капля из тестера может держать форму несколько минут, а текстура напоминает мусс. Самое главное — обязательно попробовать средство до покупки. Если не дают пробников, приходи снова со своей баночкой. Что поделаешь — медицинская необходимость.

Пудры — суровый минимум. Матированию лучше отказать, выбирай минеральные пудры с живым, легким сиянием. В конце концов, матирующие салфетки никто не отменял.

Если хочется добавить румян — выбирай кремовые, кораллового или розово-бежевого оттенка. Холодных сиренево-розовых тонов лучше временно избегать, они отлично привлекают внимание к покраснениям. То же самое относится и к помадам.

Пусть на коже есть пара пятнышек, никто не запретит ей сиять. Выбирай жидкие хайлайтеры с минимумом блесток и используй на скулах и спинке носа.

Окей, а как готовить кожу к макияжу?

Во-первых, помахать рукой всему «натуральному без ГМО». Отварам, маслам, настоям — отказать. Для атопиков лучшие эмоленты, то есть увлажнители — та самая химия: умеренное количество силиконов, липидов, глицерина и мочевины. А вот с кислотами, пептидами и прочими «улучшайзерами» лучше подождать до ремиссии. Помни, что крем — это не лекарство, даже если его прописал врач. Как и любая косметика, он вполне может не подойти. Так что не спеши сразу скупать упаковки по пол-литра, сначала распробуй.

Самая удачная текстура увлажнения под макияж — флюид или молочко. От густого крема часто остается ощутимая, чуть восковая пленка на коже. Тональный крем на водной основе с такой моментально скатается.

Текст Лена Игради