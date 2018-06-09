У беременной Рапунцель из «Дома -2» влезли волосы и рассосались губы

Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель шокирована изменениями в своем теле. У нее рассосались филлеры в губах и выпали наращенные волосы.

Девушка не знала, что находится в положении, поэтому решилась на опасную процедуру инъекционной коррекции губ. Правда, улыбка Анджелины Джоли радовала участницу телепроекта недолго — через три дня наполнитель рассосался.

Алена узнала о незапланированной беременности и очень сильно испугалась, ведь косметические средства могли навредить ребенку. «Я не ожидала, что губы так резко уменьшатся, и все рассосется. Прошло всего три дня, а от инъекций не осталось и следа. Оказывается, организм беременной девушки отторгает все инородное, поэтому рассасываются губы, отпадают наращенные волосы, ресницы. Придется быть естественной, надо немного потерпеть. Обидно, конечно, но оно того стоит», — посетовала Рапунцель.

Также Алена отметила, что несмотря на маленький срок — только пять недель, она уже чувствует малыша. «У меня теперь сердце колотится, и я чувствую это в животе. Поэтому приходится держаться», — рассказала Алена в беседе с Dom2Life.ru.