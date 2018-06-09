Секретные средства моделей: 6 эликсиров красоты 

Кожа моделей постоянно подвергается стрессу: только представьте, какого это — наносить огромное количество косметики ежедневно! И при этом всегда нужно выглядеть на миллион. BeautyHack узнал, какие SOS-средства можно найти в косметичках моделей.
Выбор Мелиссы Тамерин: Крем Skin Recovery, Avene
Мелисса — фанат линейки средств Avene. Этому крему ставит сложную задачу — за ночь привести лицо в порядок и скрыть следы усталости. И он справляется: термальная вода в составе реабилитирует и успокаивает самую чувствительную кожу, даже если накануне была многочасовая съемка. Хорошо впитывается и не оставляет жирных следов на подушке.
Цена: 1 406 руб.
Выбор Девон Виндзор: Крем Hydra Beauty, Chanel
Средство с охлаждающим эффектом — спасение для кожи, которая ежедневно находится под большим слоем плотных тональных средств и не дышит. Гелевый крем на основе цветка камелии отлично увлажняет. Девон признается: в сочетании со здоровым сном (не меньше 8 часов) крем помогает ей хорошо выглядеть свежо даже после восьмичасовых съемок.
Цена: 4 885 руб.
Выбор Джордан Данн:
Очищающее молочко Lightening Cleansing Milk, Sisley
А вот Джордан в восторге от средств Sisley. Тщательное очищение — один из важнейших этапов в ее уходе. Это средство помогает оперативно избавиться даже от самого плотного макияжа и деликатно растворяет водостойкую косметику. Чтобы избежать раздражений, в составе есть успокаивающее ингредиенты — экстракты липы, подсолнечника, мальвы, белой липы и витамин Е.
Цена: 7 240 руб.
Выбор Бруно Тенорио: Очищающая пенка Purifying Cleansing Foam, Shiseido
Бруно согласна с Джордан — нужно, прежде всего, заботиться об чистоте кожи, иначе смысла от использования увлажняющих и питающих средств не будет. Но кожа нуждается в очищении не только вечером: это средство от Shiseido модель наносит и утром, после чего смывает обильную пену с лица холодной водой, позволяя коже проснуться. Очищает до скрипа!
Выбор Тати Котляр: Крем Toleriane, La Roche-Posay
Этот крем — настоящий «щит» для кожи топ-модели: обязательно наносит его перед съемками. Масла Карите и сквален в составе образуют защитную пленку, которая в дальнейшем не дает большому количеству косметики забить поры или пересушить кожу. Очень легкий — впитывается за пару минут.
Цена: 1 292 руб.
Выбор Наташи Поли: Крем Bienfait UV SPF 50, Lancome
Топ-модель часто тестирует новые средства для ухода за лицом, но одному — солнцезащитному — она верна всегда. Считает, что им нужно пользоваться не только летом: ультрафиолетовые лучи есть всегда и везде. Этот крем ей нравится тем, что он сделан без масел, быстро вживается в кожу и не имеет отдушек.
Цена: 39$
Текст: Карина Андреева