Ни грамма макияжа и девичий сарафан: Шейк сияет естественной красотой на прогулке с Купером и их дочерью

32-летняя модель российского происхождения Ирина Шейк предпочитает максимально полноценно включаться в воспитание дочери Леи и часто гуляет с ней сама.

Нередко папарацци застают Ирину Шейк на прогулках вместе с возлюбленным, звездой Голливуда Брэдли Купером , и их маленькой дочерью Леей. Похоже, пара намеренно не перекладывает ответственность за малышку полностью на плечи нянь, и наслаждается родительством. А материнство очень идет Ирине: посмотри, как сияет ее лицо без грамма макияжа и как хороша ее фигура в девичьем сарафане в горошек!

Буквально накануне Ирина Шейк показала, от кого досталась ей природная красота: она показала в Instagram фото мамы.

Архивный снимок сразу обрубает все подозрения в том, что Ирина Шейк когда-либо изменяла форму своих губ в кабинете хирурга или косметолога. А как тебе ее красота без мейкапа?

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Фото:Instagram