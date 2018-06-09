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Ни грамма макияжа и девичий сарафан: Шейк сияет естественной красотой на прогулке с Купером и их дочерью
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Ни грамма макияжа и девичий сарафан: Шейк сияет естественной красотой на прогулке с Купером и их дочерью 

WMJ.ru 45 минут назад
Фото: WMJ.ru
32-летняя модель российского происхождения Ирина Шейк предпочитает максимально полноценно включаться в воспитание дочери Леи и часто гуляет с ней сама.
Нередко папарацци застают Ирину Шейк на прогулках вместе с возлюбленным, звездой Голливуда Брэдли Купером, и их маленькой дочерью Леей. Похоже, пара намеренно не перекладывает ответственность за малышку полностью на плечи нянь, и наслаждается родительством. А материнство очень идет Ирине: посмотри, как сияет ее лицо без грамма макияжа и как хороша ее фигура в девичьем сарафане в горошек!
Буквально накануне Ирина Шейк показала, от кого досталась ей природная красота: она показала в Instagram фото мамы.
Архивный снимок сразу обрубает все подозрения в том, что Ирина Шейк когда-либо изменяла форму своих губ в кабинете хирурга или косметолога. А как тебе ее красота без мейкапа?
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Фото:Instagram
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