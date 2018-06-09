Как повторить макияж Роузи Хантингтон-Уайтли с премии CFDA?

Матовые губы и выразительные глаза — к премии CFDA-2018 Роузи готовила визажист Кэти Джейн Хьюз. Как воссоздать макияж в стиле супермоделей 90-х и какие средства использовать — в материале BeautyHack.

На днях Роузи опубликовала на собственном сайте RoseInc подробную схему макияжа, который визажист Кэти Джейн Хьюз создала для нее на премии CFDA. Повторить образ — не так уж сложно.

Кэти нанесла на нее увлажняющий крем от Augustinus Bader, под глаза — крем Benefiance WrinkleResist24 Intensive Eye Contour Cream от Shiseido. Затем Хьюз обработала Т-зону консилером Stretch Concealer (оттенок Medium) и прикоснулась к яблочкам щек тинтом Jillian Dempsey в оттенке Sunny. Финальный штрих — средство для конкуринга Grisaille Artistique Blush от Surratt — на щеки, подбородок и по контуру лица.

Глаза

В качестве базы Кэти использовала тени Pro Longwear Paint Pot в оттенке Quite Natural от M. A. C. А затем нанесла черные тени вдоль линии ресниц, растушевав их пушистой кистью во внешнем углу для эффекта дымки. Хьюз завершила макияж глаз нанесением мерцающих и карамельных теней из палетки Perfect Palette от Bodyography.

Роузи использовала тушь от Chanel — бестселлер бренда Le Volume de Chanel, а Кэти добавила пару накладных ресниц в уголки глаз.

Брови

Для макияжа бровей Кэти использовала всего два средства. Первое — стайлинг Got2B Spiking Glue от Schwarzkopf (и неважно, что это средство для волос). Второе — тинт для бровей Shape + Shade Brow Tint от M. A. C в оттенке Taupe.

Первый шаг — матовый пигмент от Powermatte Lip Pigment от NARS в оттенке American Woman. Второй шаг — тинт в оттенке Poppy, чтобы сделать губы ярче!