Обзор средств против пигментации и для выравнивания тона кожи

Пигментные пятна, следы от прыщей, веснушки — все это скрыто под плотным слоем тонального крема. А весной и летом так хочется отказаться от этой грузной «маски для лица». Рассказываем, какие средства помогут выровнять тон кожи и убрать несовершенства, чтобы вам не нужны были ни тяжелый мейкап, ни фильтры в инстаграме.

Even Better Clinical Dark Spot Corrector & Optimizer, Clinique

Дорогое, но реально работающее средство для выравнивания тона кожи. Отлично справляется со следами от прыщей и пигментными пятнами. Если проблемы были весьма ощутимыми, то через две недели постоянного использования вы себя просто не узнаете: эффект будет очень заметным. У средства приятная нежирная текстура. Легко наносится и быстро впитывается. Можно использовать и с утра — увлажняющий и тональный крем поверх скатываться не будут.

Сыворотка, выравнивающая тон и предотвращающая появление пигментных пятен, Even Better Clinical Dark Spot Corrector & Optimizer, Clinique (6 750 руб.)

Remedies Skin Brightener, Bobbi Brown

После первых применений заметите, что кожа стала выглядеть менее усталой. А через пару недель с лица уйдут покраснения и тон станет однороднее и чище. Наносить сыворотку рекомендуется утром и вечером — по паре капель сразу после умывания, до использования увлажняющего крема.

Эликсир для улучшения тона кожи Remedies Skin Brightener, Bobbi Brown (3 270 руб.)

Clearly Corrective Dark Spot Solution, Kiehl’s Никаких силиконов, парабенов, красителей, отдушек и светорассеивающих частиц — однозначный, но не единственный плюс этой сыворотки. Средство помогает уменьшить пигментные пятна и избежать появления новых. Эффект накопительный. Наберитесь терпения и через три недели увидите, что не зря потратились на этот продукт: кожа будет ровной, будто последний месяц вы провели на свежем альпийском воздухе.

Сыворотка для ровного тона кожи Clearly Corrective Dark Spot Solution, Kiehl’s (3 950 руб.)

Crystal Whitening Plus Booster Ampoule, The Skin House

Пигментные пятна, веснушки, следы от акне — эта корейская сыворотка готова принять любой вызов. Средство осветляет кожу, выравнивая тон и придавая ей свежесть и сияние. А заодно регулирует выработку кожного жира и ускоряет процесс регенерации. Кожа становится гладкой не только на вид, но и на ощупь.

Сыворотка для лица Crystal Whitening Plus Booster Ampoule, The Skin House (1 190 руб. по скидке)

Корректирующее тональное средство от пигментации, Darphin

Этот тональный крем не только моментально маскирует пигментные пятна и другие недостатки кожи, но и эффективно борется за то, чтобы они навсегда исчезли с вашего лица. Спасибо специальному запатентованному комплексу и экстракту гриба трамета. Отдельный плюс — фактор защиты от солнца SPF 15.

Корректирующее тональное средство от пигментации SPF 15, Darphin (2 191 руб. по скидке)

Сыворотка для коррекции тона кожи Time Wise, Mary Kay Экстракты белой фасоли, водорослей и ниацинамид осветляют кожу, уменьшают пигментные пятна и предотвращают появление новых. Экстракты хвои сосны, листьев березы и эдельвейса выравнивают тон, увлажняют и обладают антиоксидантным свойством. Через несколько недель постоянного использования сыворотки (утром и вечером на чистое лицо перед основным уходом) кожа выглядит ухоженной и отдохнувшей.

Сыворотка для коррекции тона кожи Time Wise, Mary Kay (2 300 руб.)

Увлажняющее средство для коррекции тона кожи, La Roche-Posay

Через четыре недели использования этого крема можете смело убирать тональный крем куда подальше. Тон станет заметно ровнее и свежее. Новинка отлично справляется с веснушками и пигментными пятнами, проступившими из-за воздействия ультрафиолета. И защищает от их появления вновь. А заодно увлажняет и ухаживает за кожей.

Средство для коррекции тона кожи, La Roche-Posay (2 040 руб.)

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