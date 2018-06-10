Омоложение лица без пластических операций: правда или вымысел

Биполярный RF-лифтинг на аппарате ReAction

Публикация от Микроблейдинг, Татуаж🖋Москва (@goncharova_brow_studio) 25 Мар 2018 в 8:28 PDT Это радиоволновая терапия, которая работает как на лице, так и на теле. В процессе процедуры на выбранную область наносят специальный гель и прорабатывают участок насадкой, через которую проходят радиоволны.

Мнение эксперта

— Радиоволна прорабатывает эластиновые и коллагеновые волокна, отвечающие за тонус кожи. Специалист проверяет и поддерживает нужную температуры волны с помощью термометра. Волокна сокращаются, становятся короче, за счет чего подтягивается кожа. Плюс происходит стимуляция выработки коллагена.

Ирина Барабанова, врач-косметолог, трихолог, заместитель директора по медицинской части центра актуальной косметологии «Линия Отличия»​

Эксперты обращают внимание на то, что процедура безболезненная, она мгновенно освежает образ, придает лицу здоровый цвет, повышает упругость кожи.

Через несколько сеансов волокна коллагена уже сами начинают сокращаться, когда нужно, и кожа подтягивается. Требуется курс из шести-восьми процедур для достижения эффекта. Он будет держаться, как обещают специалисты, от полугода до года.

Вывод: отличная тренировка для мышц, от работы которых и зависит в том числе упругость кожи и время появления птоза. Процедура помогает улучшить качество кожи, если она потеряла тонус и слегка поплыл овал.

Контурная пластика

Публикация от ВРАЧ-КОСМЕТОЛОГ, ДЕРМАТОЛОГ (@dr.dallakyan) 10 Май 2018 в 2:11 PDT Обещает заменить хирургию, ведь без скальпеля и общего наркоза у косметолога можно исправить форму носа, избавиться от оплывшего овала лица, сделать губы пухлыми, а скулы точеными.

Вывод: контурная пластика выполняет свои обещания, правда, результат после нее недолговременный. В зависимости от метаболизма вашего организма новая внешность будет держаться от трех месяцев до года. Потом придется идти снова на поклон к косметологу.

Еще один минус заключается в том, что результат контурной пластики не всегда выглядит естественно (посмотрите только на молодых девочек, которые прочно «сидят на игле» и выглядят намного старше своих лет). У возрастных женщин лица выглядят не лучше.

Нитевой лифтинг «Аптос»

Публикация от Косметолог Хабаровск (@medi_clinic.khv) 2 Авг 2017 в 10:46 PDT Все слышали о нитевом лифтинге, а те, кто его делал, остались в полном восторге. Кстати, нити «Аптос» (от слов «отрицание» и «птоз») — разработка отечественного хирурга Марлена Суламанидзе, они стали золотым стандартом в России и мире.

Специалист придумал как биоразлагаемые временные нити (их может ставить и косметолог), которые держатся до года, так и хирургические, которые внедряют на постоянной основе (их ставит только хирург).

Нити рекомендуют ставить женщинам от 40 лет, когда птоз только намечается или уже полностью обозначился.

Благодаря процедуре разглаживаются морщинки, овал лица обретает четкость, второй подбородок уходит и еще поднимаются опущенные уголки губ. Вывод: у нитей есть прекрасные особенности, сейчас появились варианты из специальных материалов, которые помимо профилактики птоза позволяют насытить кожу увлажняющими компонентами и витаминами. А еще вокруг непосредственно нитей образуется уплотнение тканей, которое не дает брылям в дальнейшем проявить себя. Возрастные клиентки это подтверждают. Однако нити не заменят фейслифтинг, при серьезных запущенных случаях без круговой подтяжки не обойтись.

Ультразвуковой лифтинг Ulthera

Публикация от Клиника косметологии (@beautyseasons.clinic) 14 Май 2018 в 2:02 PDT Методика уже конкурирует с нитевым лифтингом. Только эта аппаратная процедура проходит без внедрения инородных тел под кожу. Суть заключается в том, что на мышцы и подкожно-жировую клетчатку воздействует ультразвуковая волна определенного спектра. Мышцы нагреваются в процессе и начинают сокращаться. В результате повышается упругость кожи, увеличивается синтез коллагена, подтягивается овал лица.

Вывод: процедуру Ulthera нельзя считать альтернативой пластической хирургии. При хирургии удаляются излишки ткани, кожа не может сокращаться очень сильно, поэтому у методики ультразвукового SMAS есть ограничения.

Так останутся ли хирурги без работы?

Специалисты отмечают, что хирурги могут быть спокойны: пока косметология не может конкурировать со скальпелем и зажимом.

Мнение эксперта

— В настоящее время мы можем говорить не об альтернативе пластической хирургии, а об отсрочке обращения к хирургу.

Для каждой методики, инъекции это, аппараты или хирургия, есть свое время. Можно заниматься уплотнением тканей, стимулировать выработку коллагена, заполнить недостающие объемы, все это на время отсрочит обращение к хирургу.

А может быть, к этому времени придет понимание, что выглядеть ухоженно в своем возрасте — это тоже красиво, и вопрос с операцией отпадет. Если же свое отражение в зеркале упорно не нравится, хотя вы ходите к косметологу, значит, пришло время идти к хирургу, уверенность в своей внешности многое меняет в жизни как женщин, так и мужчин.

Наталья Бужинская, директор клиники «Петровка-Бьюти»

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