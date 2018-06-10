«Анастасии Стоцкой нужно все убрать и сформировать лицо заново»

Пластический хирург уверяет: специалисты-косметологи, работающие с Анастасией Стоцкой , используют устаревшие техники.

Рыжеволосая Анастасия Стоцкая всегда появляется на публике при полном параде. Впрочем, недавно поклонники в деталях смогли рассмотреть ее природную красоту. От экранного образа звезда весьма отличается. Всему виной — косметологи, которые колдуют над ее лицом с помощью устаревших технологий.

В своих многочисленных интервью Анастасия не раз признавалась, что регулярно экспериментирует с собственной внешностью. Она не представляет своей жизни без похода к косметологам. В столичные салоны красоты звезда наведывается по два-три раза в неделю.

— Внешность — это самое главное для женщины, — говорит артистка.

Впрочем, медики, к которым обратились наши корреспонденты, уверяют: специалисты, работающие со звездой, используют устаревшие техники. В результате лицо Стоцкой заметно изменилось, стало более мужским.

— Видно, что Анастасия, конечно, уделяет внимание своей внешности, — говорит пластический хирург Александр Вдовин . — Но я не могу не отметить, что к бьютификации нужно подходить с умом и желательно комплексно. Иногда из-за неправильных действий косметологов лица могут приобретать грубые черты, скажем так, мужские. Если у вас тяжелый подбородок, а именно нижняя треть лица, то нужно вывести углы челюсти и сузить подбородок, а не утяжелять эти части уколами.

Анастасия, судя по всему, не раз сталкивалась с некачественными препаратами. Недавно артистка переборщила с филерами. В результате, как уверяют поклонники, ее лицо стало напоминать подушку. Сейчас же Насте нужно изменить губы. Их форма далека от идеала.

— По фотографиям видно, что у Анастасии были сделаны губы скорее всего с помощью геля, — продолжает хирург. — Но техника использована устаревшая. Сейчас есть новые методы — например техника «Париж». Губы выглядят более естественно, а не как у уточки. Также я порекомендовал бы сделать лицу фигуру, ввести линию скул и подбородка. Также Насте нужна блефаропластика верхнего века. Это позволит избежать отечности, уйдет припухлость. Жировые отложения способствуют накоплению ненужной жидкости, которая выводится из организма с трудом. С учетом того, что Анастасия часто не высыпается из-за гастрольного графика, смены климата, водно-солевой баланс в организме нарушен.

По словам врачей, Стоцкой нужно отказаться от новомодных гелей. Ведь из-за них ее лицо может стать со временем мужским.

— У Анастасии крупные черты лица, поэтому ей ни в коем случае не нужно много закачивать гелей, — говорит хирург. — Нужно все убрать и сформировать лицо заново, подчеркнув природную красоту Анастасии. Перед тем как вообще что-либо делать, я бы посоветовал ей проконсультироваться у разных специалистов, чтобы понять и выбрать того, кто поможет. Некоторые врачи делают все шаблонно, и получается, что лица приобретают одинаковые черты. Но ведь у каждого из нас есть свои, специфические особенности. И Насте нужно это учитывать.