«Стареете»: Машу Малиновскую сравнили с Любовью Успенской

Маша Малиновская не устает красоваться перед зеркалом, демонстрируя самолюбование пользователям интернета. В этот раз таким снимком телеведущая спровоцировала народ на обсуждение её увядающей красоты, что, конечно, не понравилось ей самой.

Сначала женщина опубликовала увеличенную версию фотографии, благодаря чему подписчикам удалось рассмотреть все недостатки её кожи. После многочисленных нелестных высказываний в свой адрес Малиновская была вынуждена удалить снимок и заменить его другим, на котором лицо уже не так легко разглядеть.

Но такой ход Малиновской оказался бессмысленным, так как шустрые обитатели Инстаграма уже успели сохранить снимок, и теперь в архиве неудачных фотографий телезвезды на одну стало больше. На фото фолловеры заметили, что былая красота Марии начала увядать, и, хоть они в большинстве своем являются приверженцами натуральной красоты, все же посоветовали ей обратиться к косметологу и немного подкорректировать овал лица. А некоторые и вовсе не постеснялись оскорбить артистку, открыто заявив, что она выглядит старше своих лет. По словам комментирующих, именно злоупотребление инъекциями в прошлом дало такие результаты, и теперь Маша горько расплачивается за ошибки молодости. «Маша.. стареете! На этом фото прям Люба Успенская!» «Ой, зря вы такие фото выставляете.. у вас там щеки.. прямо брыли я бы сказала» «Стала намного хуже выглядеть, не пойму, что сделала с собой?» «Вроде была хороша, что опять случилось?»