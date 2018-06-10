«Мне бы так выглядеть»: невыспавшаяся Елена Захарова показала себя без макияжа

Известная артистка театра и кино Елена Захарова прибыла на «Кинотавр», крайне устав с дороги из столицы в Сочи. Однако едва актриса оказалась в кругу добрый друзей, как недосып и отсутствие макияжа с укладкой перестали казаться проблемой, и звезда поделилась с поклонниками сияющей фотографией, во всей красе показав публике свое лицо, как оно есть.

Яркая артистка Елена Захарова неоднократно восхищала поклонников своей красотой, наглядно демонстрируя, что природа не только наградила ее копной рыжих волос и приятными чертами лица, но и подарила точеную фигуру, которую не испортили даже недавние роды. А на днях звезда прилетела в Сочи, где уже близится к завершению кинофестиваль «Кинотавр», и в очередной раз продемонстрировала общественности, что может быть красивой без косметики и с мешками под глазами. Устав с долгой дороги, да и не выспавшись как следует, Елена добралась до отеля, где села передохнуть в компании добрых друзей. И, пребывая в восторге от предстоящего кинопоказа, а также расслабившись в тесном кругу знакомых лиц, Захарова сфотографировалась с коллегами, тут же обнародовав получившийся снимок.

«Три часа сна, огромный чемодан, и я на «Кинотавре», — сообщила Елена своим поклонникам, смело показав себя в компании Игоря Верника, Ирины Гриневой Марии Лемешевой . Отсутствие макияжа заменила счастливая улыбка актрисы, и даже мешки под глазами Захарова не стала прятать за солнцезащитными очками, открыто показав публике сети все следы усталости, которые отпечатались на ее лице. Впрочем, даже в таком виде поклонники пришли в восторг от внешности актрисы и принялись уверять ее, что она всегда хороша.

«Главное это хорошая компания и улыбка на лице! Вы прекрасны!» «Как Вам к лицу сиреневый цвет. И никакой недосып не испортит вашу красоту» «Нежная и прекрасная, как обычно» «Что с макияжем, что без — она все равно очень симпатичная» «Мне бы так выглядеть после трех часов сна то! Вы очаровательны»