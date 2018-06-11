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В темном омуте: создаем выразительный взгляд с помощью дымчатого макияжа
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В темном омуте: создаем выразительный взгляд с помощью дымчатого макияжа 

WMJ.ru 4 часа назад
Фото: WMJ.ru
Взгляд — это наше секретное оружие, что сражает мужчин наповал. Ничто так не приковывает их внимание, как завораживающий глубокий омут женских глаз. Как создать дымчатый макияж и сделать взгляд более выразительным, разбираем с экспертом в нашем видео.
Прежде чем хвататься за палетку с матовыми тенями, используй специальную базу. Это может быть как профессиональная база, так и обычные кремовые тени. С ними макияж проживет намного дольше, что особенно актуально, если хочешь, чтобы smoky eyes оставались с тобой все ночь напролет.
Не бойся экспериментировать с темными цветами, можешь даже использовать шоколадные, фиолетовые или бордовые оттенки на все веко. От графитово-черного настоятельно советуем тебе отказаться. Совладать с матовым черным — задача не из легких. Кроме того, вместо столь желанного увеличения черный цвет визуально уменьшит глаза.
Запомни золотое правило любого вечернего макияжа: «Акцент в образе может быть только один». Если все же решилась на яркий макияж глаз, придется забыть о помаде насыщенных оттенков, будь то винный или ярко-алый. Ты ведь не хочешь превратиться в девочку-гота, верно? Прозрачный блеск или едва заметная нюдовая помада — отличная альтернатива.
Идеальный тон — вот залог успеха любого образа. После того как закончишь макияж глаз, приступай к нанесению тонального средства: на лице не должно быть видно высыпаний, покраснений и гиперпигментации. Первым делом нанеси базу, которая подойдет под потребности твоей кожи, а поверх нее — любимый легкий тон. На летний период не советуем выбирать слишком плотные текстуры, в противном случае макияж ляжет маской, которая в конце дня неизбежно поплывет.
Благодарим школу макияжа и боди-арта ARTBANDA за помощь в организации съемки!
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Текст: Дарья Солодовникова
Фото: Shutterstock
Видео: Анна Егорова
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