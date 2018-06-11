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Рецепт красоты настоящей дивы: Мэрайя Кэри регулярно принимает молочные ванны
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Рецепт красоты настоящей дивы: Мэрайя Кэри регулярно принимает молочные ванны 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
В свои 48 лет Мэрайя Кэри выглядит намного моложе других женщин, которым предстоит вот-вот преодолеть полувековой рубеж — и хотя о предполагаемых пластических операциях звезда скромно умалчивает, советами красоты все-таки делится, вот только они настолько же малодоступны, насколько малодоступна большинству из нас и дорогостоящая пластика. Например, Мэрайя Кэри рассказала, что для сохранения мягкости и красоты кожи регулярно принимает молочные ванны — по примеру самой Клеопатры.
В новом интервью The Guardian журналисты решили спросить Мэрайю, правда ли, что она предпочитает принимать ванны с минеральной водой — на что певица, решив, видимо, опровергнуть слухи, ответила, что на самом деле принимает ванны молочные.
Польза молочных ванн для кожи известна еще со времен древнего Египта, где Клеопатра, по рассказам, купалась в молоке (если быть точными, то в молоке ослиц), подобные процедуры практиковались и в древнем Риме. Современные же эксперты согласны с тем, что молочные ванны очень полезны для кожи — благодаря повышенному содержанию аминокислот и жиров они могут использоваться, например, для лечения раздражения кожи. Впрочем, для столь экстравагантного способа успокоить раздраженную кожу потребуется не один литр молока, так что большинству из нас остается только поверить на слово Мэрайе Кэри.
Ванна без молока, но тоже есть на что посмотреть:
#happyvalentinesday 🎈❤🍭
Публикация от Mariah Carey (@mariahcarey)
14 Фев 2017 в 11:21 PST  попкорнnews
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