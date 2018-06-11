Десять лучших тональных кремов для лета: выбираем по типу кожи

Крем-пудра Double Wear Light от ESTEE LAUDER

Крем-пудра Double Wear Light от ESTEE LAUDER, цена: 3 052 руб.

Подойдет: для нормальной, комбинированной, сухой кожи

Название тональной основы соответствует результату: крем создает эффект бархатистой кожи, как после припудривания, поэтому если вы не любите пользоваться пудрами — обратите внимание именно на эту основу. Текстура легкая, не чувствуется на лице. В течение дня хорошо сдерживает выделение излишнего кожного жира. Имеет степень защиты от солнца SPF-10.

Стойкость: крем устойчив к воздействию высоких температур и повышенной влажности. Производитель обещает стойкость до пятнадцати часов, но судя по большинству отзывов, на самом деле держится не больше восьми часов.

Минус: не перекроет сильные покраснения на коже (купероз, постакне), не подходит коже с глубокими мимическими морщинками (явно их подчеркивает).

Тональный крем BLUR от Lumene

Преображающий тональный крем BLUR от Lumene, цена: от 979 руб.

Подойдет: для нормальной, комбинированной кожи с первыми возрастными изменениями

Тональный крем, как и предыдущий, создает естественный матовый финиш, но за счет содержания в нем светоотражающих пигментов еще работает как эффект photoshop: затеняет мелкие морщинки и неровности, кожа начинает сиять и выглядит безупречно (особенно на фотографиях). Перекроет покраснения, черные точки (постакне). Защита от солнца — SPF-15.

Стойкость: без припудривания на комбинированной коже держится до пяти часов.

Минус: может подчеркнуть шелушение на коже.

Регенерирующий тональный крем Teint Multi-Regenerant от CLARINS

Регенерирующий тональный крем Teint Multi-Regenerant от CLARINS, цена: от 3 350 руб.

Подойдет: для нормальной кожи, склонной к сухости, или увядающей, сухой, с возрастными изменениями и глубокими морщинками

Тональный крем создает моментальный эффект лифтинга, скрывает все шероховатости и неровности, сглаживает даже самые глубокие морщинки. Кожа приобретает подтянутый, здоровый вид. С ним легко создать естественный антивозрастной макияж. Защита от солнца — SPF-15.

Стойкость: без припудривания держится пять-шесть часов.

Минус: тональный крем имеет стойкий пудровый запах розы, это может понравиться не всем.

Тональный крем Anti-Blemish Solutions от Сlinique

Тональный крем Anti-Blemish Solutions от Сlinique, цена: от 2 600 руб.

Подойдет: для проблемной, комбинированной, жирной кожи

Если вас мучает постоянное высыпание прыщей на лице, то эта основа идеально подойдет для жарких дней. Во-первых, она сократит выработку кожного жира, во-вторых, крем не только поможет предотвратить появление воспалений и прыщей, но и подлечит уже имеющиеся, так как в его составе есть салициловая кислота. Основа дает ощущение свежести и немного охлаждает кожу сразу после нанесения. Крем без запаха.

Стойкость: до пяти часов, если припудривать Т-зону, может продержаться и до семи часов.

Минус: не имеет защиты от солнца.

Стойкий тональный флюид PERFECTION LUMIÈRE от Сhanel

Стойкий тональный флюид PERFECTION LUMIÈRE от Сhanel, цена: от 2 200 руб.

Подойдет: для пористой, комбинированной, сухой кожи

Флюид смело можно выбирать и для сухой кожи, так как он не подчеркнет шелушения, и для склонной к жирности, так как он матирует и контролирует выделение излишнего кожного сала (себума). С ним можно создать матирующий макияж с эффектом увлажнения. Флюид имеет довольно плотную текстуру, ложится тонким слоем, хорошо скрывает практически любые недостатки кожи: расширенные поры, постакне, мелкие морщинки. Имеет ненавязчивый аромат. Защита от солнца — SPF-10.

Стойкость: производитель обещает пятнадцать часов (возможно, не в жаркие дни). Летом флюид на комбинированной коже продержится до семи-восьми часов.

Минус: флюид быстро застывает, поэтому его нужно наносить небольшими порциями и быстро распределять. Не подходит для кожи с глубокими мимическими морщинами.

Тональный крем для лица «Безупречный тон» от AVON

Тональный крем для лица «Безупречный тон» от AVON, цена: от 449 руб.

Подойдет: для тусклой, сухой, нормальной, склонной к сухости кожи с мимическими морщинками и расширенными порами

Основа дает коже здоровый, естественный цвет. Создает эффект увлажненной, словно сатиновой кожи. Текстура крема плотная, густая, ложится тонким ровным слоем. Скрывает расширенные поры и небольшие покраснения. Крем можно нанести на кожу вокруг глаз — он не подчеркиевает мелкие морщинки.

Стойкость: до четырех часов без припудривания.

Минус: после нанесения остается ощущение липкости, поэтому требуется закрепить основу пудрой. Нет защиты от солнца.

Тональный крем Age defying от Revlon

Антивозрастной тональный крем Age defying от Revlon, цена: от 699 руб.

Подойдет: для увядающей, комбинированной, возрастной кожи с глубокими морщинками

Тональный крем маскирует и уменьшает морщины. В нем содержатся уникальный запатентованный комплекс растительных экстрактов, которые очищают и сужают поры, тонизируют кожу. Их сочетание с гексапептидами позволяет до 50% уменьшить количество морщин (как говорит производитель) всего за две недели. Есть легкий, приятный аромат и защита от солнца с фактором SPF-20.

Стойкость: отлично держится в течение пяти часов, потом требуется припудрить.

Минус: текстура очень жидкая, при нанесении растекается.

Тональный крем увлажняющий от ART-VISAGE

Тональный крем увлажняющий от ART-VISAGE, цена: от 215 руб.

Подойдет: для любого типа кожи, которой необходимо легкое увлажнение

Тональная основа создает эффект напитанной влагой кожи, ухоженной, с приятным оттенком, как будто на ней только крем для лица без тональной основы. Его можно использовать каждый день вместо дневного крема, так как в составе есть увлажняющий растительный комплекс и витамин Е. Текстура крема плотная, но при этом он легкой вуалью ложится на кожу, мягко растушевывается пальцами, блендером или кистью. Защита от солнца — SPF-6.

Стойкость: крем быстро впитывается, отлично держится лишь первые четыре часа, затем требуется повторное нанесение.

Минус: небольшой объем (всего 25 мл), если пользоваться блендером, то быстро расходуется.

Тональный крем ALLIANCE PERFECT от L'OREAL

Тональный крем ALLIANCE PERFECT от L'OREAL, цена: от 389 руб.

Подойдет: коже, склонной с сухости, нормальной или комбинированной, с мелкими морщинками, небольшими высыпаниями, тусклым цветом, требующей увлажнения

Тональный крем полностью оправдывает свое название: он идеально сливается с тоном кожи, выравнивает ее и создает эффект слегка увлажненной кожи, но без глянца, а на ощупь кожа становится словно шелк. В текстуре крема есть светоотражающие частички, это помогает оттенить мелкие морщинки. В составе имеются эфирные масла, витамины Е и В6, которые омолаживают и увлажняют кожу. Тональную основу приятно и комфортно наносить, легко распределить.

Стойкость: до пяти-шести часов, Т-зону потребуется припудривать в течение дня.

Минус: под областью вокруг глаз подчеркнет морщинки. Без защиты от солнца.

Тональный крем HD COVERAGE LIQUID от CATRICE

Тональный крем HD COVERAGE LIQUID от CATRICE, цена: от 565 руб.

Подойдет: для неровной кожи, с пигментными пятнами или постакне, комбинированной, жирной

Тональная основа с высокой степенью покрытия замаскирует любые покраснения, а также создаст эффект гладкой и ровной кожи с естественным матовым финишем. Основа не имеет отдушек. Текстура водянистая (у тональной основы очень экономичный расход), быстро схватывается, поэтому нужно сразу растушевывать — лучше пальцами или влажным спонжем.

Стойкость: производитель обещает 24 часа. Действительно, именно столько тональная основа будет на лице, если ее не смыть. Она не впитывается, но через семь-восемь часов потребуется припудрить Т-зону.

Минус: тональная основа достается с помощью пипетки. Для многих это крайне неудобно. В линейке представлено всего четыре оттенка. Нет защиты от солнца.

Тональные средства, обеспечивающие равномерный и безупречный цвет кожи, вы можете приобрести в сети парфюмерно-косметических магазинов «РИВ ГОШ». Флюид Dior Diorskin Forever обеспечит полуматовое сияние, комфорт и совершенный тон кожи на весь день. Тональный крем Lumene Instant Glow Beauty благодаря невесомой текстуре сливается с кожей, освежает и увлажняет ее.

Тональный флюид Dior Diorskin Forever​,

цена: от 2 741 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20 Тональный крем Lumene Instant Glow Beauty​,

цена: от 2 078 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20 А для чувствительной кожи подойдут тональные кремы Dado Sens от интернет-магазина натуральной косметики Eco Home. Тональный крем «Гипер Сенситив» содержит комплекс на основе масел семян черной смородины и подсолнечника. Выравнивает цвет лица, успокаивает воспаления, ровное и стойкое покрытие держится весь день. Тональный крем «Пур Дерм» благодаря содержанию витаминов А, С, Е, бисаболола и аллантоина ухаживает за проблемной кожей, успокаивает, защищает от негативного воздействия окружающей среды, корректирует цвет лица и матирует.

Тональный крем «Гипер Сенситив», цена: от 1 600 руб.,

заказать: +7 (912) 615-65-60 Тональный крем «Пур Дерм», цена: от 780 руб.,

заказать: +7 (912) 615-65-60 Читать больше о тональных основах:

5 советов: как выбрать тональный крем

8 тональных кремов с омолаживающим эффектом

8 тональных кремов с легкой текстурой