Нарисовались: Мария Миногарова, Екатерина Шпица и тотальный нюд

Комментирует официальный визажист Max Factor в России Владимир Калинчев:

«Оба макияжа выполнены в технике нюд, но каждый со своими нюансами. У Маши именно утренняя версия нюдового макияжа. Он весь светится, благодаря хайлайтеру, который аккуратно накладываем не только на середину лба, но и вообще разносим по всему лицу, затем слегка припудриваем, смягчаем. Макияж глаз практически незаметен, но он все-таки есть — несколько слоев туши обрамляют красивые глаза. Акцентом в макияже стали губы. Они нюдовые, но, так как у Маши пухлые губы, и на светящемся лице этот оттенок заиграл очень ярко.

У Катерины макияж для дневного мероприятия, поэтому и образ более женственный и деловой. В этом случае не нужен сильный макияж, но он должен быть. Здесь уже есть верхний ресничный контур, хорошо прокрашены ресницы. Присутствует небольшая коррекция для придания лицу рельефности. И модные матовые губы. Чтобы макияж оставался нюдовым, выбран бледно-розовый цвет помады».

Стилист команды Wella Professionals Оксана Мокрянская:

«У девушек похожие прически — распущенные волосы, завитые в локоны от бокового пробора. Но у Екатерины локоны тугие, округлые, стабильной формы — для вечернего выхода. У Маши, напротив, локоны в виде волн, мягкие и растянутые. Получилась более текстурная пляжная укладка — прическа в стиле smart casual, непринужденная и элегантная».

[SLIDER_1]