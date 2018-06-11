У Меган Маркл появился двойник! И это модель plus-size

Модель так сильно похожа на новоиспеченную герцогиню, что многие задумались: не близняшки ли они.

Почти у все знаменитостей есть двойники, которые похожи на них как две капли воды. Вот и у герцогини Сассекской появилась сестра-близнец, которая похожа на Меган Марк даже больше, чем ее родная сестра. Знакомьтесь: Эрика Лорен, американская модель plus-size.

Эрика Лорен

Меган Маркл

Сходство модели и звезды сериала «Форс-мажоры» выявили американские СМИ и тут же распространили эту новость. Для самой Эрики это не было новостью, что она похожа на Меган, ведь раньше ей часто говорили об этом, однако она осталась польщена, что теперь об этом знают все.

И в самом деле девушки очень похожи: у них одинаковый цвет глаз, похожий нос, форма губ и даже овал лица. Оттенок волос у них немного различается, впрочем, как и форма бровей, однако это заметно, когда сильно присмотреться. Но самое большое отличие между Меган и Эрикой — фигура: у второй она более пышная и полностью оправдывает звание plus-size.

Известно ли Меган о том, что у нее появилась сестра-близнец, неизвестно, ведь она пока не давала никаких комментариев на этот счет.

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