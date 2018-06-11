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Острые скулы и впалые щеки: поклонники обеспокоены здоровьем Екатерины Вилковой
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Острые скулы и впалые щеки: поклонники обеспокоены здоровьем Екатерины Вилковой 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Актриса Екатерина Вилкова огорошила своей внешностью на красной дорожке в Сочи. Ее бледное и исхудавшее лицо напугало почитателей, которые отметили, что с таким макияжем молодость их кумира канула в лету, и от былого величия остались лишь скулы на когда-то прекрасном и здоровом лице.
10 июня в Сочи отгремела торжественная церемония закрытия 29-го фестиваля «Кинотавр». Как всегда, красная дорожка мероприятия превратилась в настоящий модный показ, где самые популярные актрисы и актеры, режиссеры и телеведущие старались поразить публику и друг друга своими изумительными вечерними нарядами. Впрочем, не всеми выходами публика осталась довольна, и некоторые звезды все же перестарались с пикантностью и оригинальностью своих образов. А появление на ковровой дорожке известной актрисы театра и кино Екатерины Вилковой и вовсе напугало почитателей, которые всерьез озаботились состоянием здоровья своего кумира.
Звезда кинематографа привлекла внимание к своей внешности, сделав ставку на довольно популярный тренд наших дней, и подчеркнула макияжем свои выразительные скулы и впалые щеки. А это, в сочетании с исхудавшей фигурой знаменитости, напротив, создало некий болезненный вид, который вызвал немалое беспокойство в рядах почитателей Екатерины. Бледное лицо с острыми щеками состарило яркую и сверкающую молодостью актрису, что не могло не огорчить верных поклонников кинозвезды, ведь Вилковой всего лишь 33 года и ей еще рано пугать всех своей бледностью и худобой.
«Есть люди, кому худоба идёт, а кому-то нет» «Екатерина постарела. Острые скулы и впалые щеки добавили ей возраста» «Такие скулы, конечно, эффектно, только задняя мысль, что перед тобой неизлечимо больной человек» «А я помню ее другой — круглое лицо, сияющие глаза. Она — как тень своей былой красоты» «Как мумия. Болезненно выглядит» «Ух, как похудела. Надеюсь, тут все же больше макияжа. Одни скулы на лице» «Зачем она это с собой делает? Ведь была же красивой и без этой пугающей бледности и усохших мотивов»
Что-что, а привлекать внимание к своей персоне при помощи неожиданного макияжа Екатерина умеет. И если сейчас звезда четко вылепила свои скулы, то ранее обнародовала фотографию, на которой и вовсе представила сложный и профессиональный грим, при помощи которого в лоб Вилковой оказался весьма реалистично воткнут сюрикен.
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Женский форум
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