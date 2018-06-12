Делай губы: опыт Лопыревой, Варнавы и Бородиной

Наш эксперт Зоя Евсюкова

Изменение формы губ с помощью инъекций — самая популярная процедура по коррекции внешности. Названия техник («рыбки», «уточки», «парижские губы») пришли из народа. Одним везет с косметологом, и губы получаются естественные, а кто-то превращается в Крис и Энджи (подружки из давнего скетч-шоу СТС «Одна за всех!»). Как не испортить лицо и сделать красивые губы? Разобраться в этом нам помогает заведующая отделением косметологии и дерматовенерологии поликлиники РГСУ Зоя Евсюкова. Ксения Бородина 2012, 2018. Фото: Борис КУДРЯВОВ /Экспресс газета, instagram.com — У телеведущей Ксении Бородиной препарат введен в контур и в красную кайму губ. У телеведущей также использован элемент техники «беби-липс»: на нижней губе заметен акцент на небольших бугорках, придающих игривость и детскую непосредственность внешности Ксюши. Полный «беби-липс» — это когда на губах делают четыре комочка: эти бугорки расположены по одному в каждой половинке верхней и нижней губ, ближе к срединной линии. Ксения Бородина — настоящая красотка, которая не забывает правило: главное — не переборщить и вовремя остановиться.

Принадлежность к рублевским женам героини скетчкома «Одна за всех» Крис ( Эвелина Блёданс ) и Энджи ( Анна Ардова ) подчеркнули внушительными «варениками». Фото: Кадр из фильма

У многих моих пациенток со временем стирается чувство меры: они хотят еще больше объема, даже если окружающие им твердят, что уже достаточно. В таких случаях я отказываю в процедуре даже своим давним пациентам. Из своих эстетических соображений. Если бы большинство косметологов руководствовалось такими же соображениями, а не коммерческими интересами, на улицах мы бы видели гораздо меньше «вареников», «пельменей», «сарделек» и других продуктов питания на миловидных личиках. Екатерина Варнава 2008, 2018. Фото: Личный архив, instagram.com — У актрисы Екатерины Варнавы препарат введен не только в красную кайму губ, как у Виктории Лопыревой , но и в их контур. Губы получились естественные, гармонично смотрятся на лице артистки. У Екатерины крупные черты лица, поэтому сочные губы ей идут: выглядят сексуально, но при этом не вульгарно.

Обычно звезды делают губы, когда у них впереди несколько выходных дней. У этой процедуры есть побочные эффекты, которые проходят самостоятельно. Это гематомы, отечность (до 7 дней), болезненность после процедуры (до 5 дней).

Сколько это стоит? От 10 до 40 тысяч рублей (зависит от препарата, его количества, уровня клиники). Если специалист нарушил протокол процедуры, желаемого результата вы не получите. К примеру, при введении филлера слишком поверхностно может случиться эффект Тиндаля — губы или кожа вокруг них станут голубоватого цвета, форма будет асимметричной.

Эффект от контурной пластики губ в среднем сохраняется 6 — 8 месяцев. Есть препараты, после которых результат держится до года. Они плотнее, поэтому стимулируют образование коллагена вокруг себя, поэтому даже после того, как препарат рассосался, объем и форма губ отличаются от первоначальной (за счет сформировавшегося коллагена). Некоторым этот побочный эффект даже идет. Виктория Лопырева 2008, 2018. фото: Vladimir LUKJANOV/globallookpress.com, instagram.com — У телеведущей Виктории Лопыревой выполнена типичная техника «парижских губ»: форма не изменена, просто губы стали более налитыми и сочными. Это произошло из-за их увеличения в высоту и «вывернутой» верхней губы: если в этой технике увлечься объемом, то мы получим карикатурную «рыбку».

Форму губ сейчас корректируют очень часто. Признаюсь, я и себе делала эту процедуру, колола много раз. Но мода на гигантские «вареники», конечно, осталась в прошлом. В 2000-х это был признак роскоши, доступный только обеспеченным светским львицам. Сейчас губы перестали быть атрибутикой гламура. Главная тенденция — естественные формы и объем, когда качественно сделанные губы трудно отличить от натуральных. Увы, из-за большого спроса на процедуру ее стали делать чуть ли не парикмахеры и другие люди, не имеющие специального медицинского образования. Запомните: процедуру увеличения губ имеет право делать только врач: пластический хирург или дерматолог-косметолог! В противном случае будьте готовы к любому результату.