Как быстро и легко замаскировать седину

Поседение — естественный процесс, рано или поздно происходящий со всеми. Однако кто-то начинает седеть, едва достигнув юности, а кто-то доживает до пятидесяти лет и все еще может похвастаться роскошными волосами. Откуда берется седина и как ее можно замаскировать, разбираем с экспертом в нашем материале!

Софи Амирджанян,

стилист beauty-пространства INHYPE BEAUTY ZONE:

Как появляется седина

Причины появления седины до невозможности тривиальны и известны всем.

Сильный стресс— как единичный случай, так и длящийся продолжительное время может привести к преждевременному поседению: адреналин, выделяющийся в стрессовой ситуации, — причина нарушения связи с пигмента с протеином волосяного покрова.

Нездоровый образ жизни— вредные привычки, монодиеты и нарушение режима дня — тоже могут стать причиной седины. Поэтому правильным питанием, спортом и здоровый образом жизни пренебрегать все же не стоит.

Иногда седина может быть проявлением какого-либо заболевания, в этом случае лучше обратиться к трихологу и сдать необходимые анализы.

Без генетики дело не обошлось! Если ваши родители поседели в молодом возрасте, то это может передаться по наследству. К сожалению, борьба с генетическими предрасположенностями — дело бесперспективное. Но салонный уход поможет задержать процесс и скрыть все его проявления.

Рентгеновское облучение— в этом случае обычно наблюдается очаговое появление седины. Также проявляется и воздействие ультрафиолета, поэтому берегите голову от солнца, чтобы ранняя седина не стала причиной вашего огорчения.

Дефицит витаминов и микроэлементов— для поддержания красоты и цвета волоса вам просто необходимы витамины группы A, B, C, а также марганец, селен, железо, медь и цинк. Поливитаминные комплексы, которые вы найдете в любой аптеке, могут решить проблему и послужить отличной профилактикой ранней седины.

Процент седины

Вбор способа маскировки седины всегда зависит от того, сколько всего у вас на данный момент серебренных волосков на голове. Если седина очаговая — то в таком случае можно экспериментировать и с цветами, и с техниками окрашивания. Небольшой процент серых прядок — не повод отказывать себе в каких-либо оттенках.

Если половина вашей шевелюры уже давно серебряная, тогда лучше добавить золотистих или светло-русых прядей сверху, а нижний слой волос слегка затемнить. Это освежит прическу и добавит волосам объема за счет игры с цветом.

Если же голова седая на 80% и больше, то тут стоит совсем отказаться от каштанового, шоколадного, ярко-рыжых оттенков, ведь они будут выглядеть неестественно и провинциально.

Салонный уход

В салоне профессиональный стилист поможет подобрать и правильный цвет исходя из вашего цветотипа. Лучшие техники, которые помошут замаскировать седину — мелирование, шатуш, брондинирование и балаяж. Из-за удачной растяжки цвета и добавления смеси светлых и темных прядей седина становится почти незаметна.

Если голова почти полностью седая — в этом случае лучше отказаться от темных цветов в окрашивании и быть крайне аккуратной с тонировочными средствами. Уверены, вы уже видели женщин с седыми фиолетовыми волосами. Из-за стойкого лилового пигмента тонировки, который используют для достижения очень холодного оттенка, седые волосы приобретают неестественный цвет, поэтому с этой процедурой и коррекцией цвета тоже стоит быть аккуратнее. Опытный стилист не допусит проявления такого эффект на волосах, а вот если вы пытетесь сделать тонировку дома — лучше откажитесь от профессиональных тонировочных средств и ни в коем случае не передержите средство на волосах.

Домашний арсенал

Для поддержания и сохранения эффекта от салонного окрашивания, заведите в арсенале домшних уходовых оттеночные бальзамы и шампуни. Не используйте суперочищающие средства, с ними тонировка и краска сойдут быстрее и возможно даже неравномерно. Цветные проплешины на седых волосах выглядят просто ужасно, лучше не экспериментируйте с шампунями и используйте специальные средства, предназначенные для использования после процедуры окрашивания.

Спреи для маскировки корней и специальная тушь подойдут тем, кто все же решился покраситься в темный цвет. С ними отросшие седые корни не будут так сильно бросаться в глаза и вы вполне протянете месяц-полтора до следующей процедуры подкрашивания.