Стань самой яркой болельщицей: идеи для макияжа, маникюра и примеры бьюти-образов подруг футболистов

В преддверии первого в истории России Чемпионата мира по футболу, который начнется уже совсем скоро, мы решили, что тебе просто необходимо знать, как создать необычный бьюти-образ болельщицы для похода на стадион. Читай наш материал и узнаешь, как покорить сердце футболиста!

В нашей стране замечено огромное количество болельщиц, которые ни на грамм не отстают от мужчин в преданности российской сборной. Специально для них мы собрали несколько секретов для создания сногсшибатльного бьюти-образа на Чемпионат мира.

Конечно, макияж болельщицы никак не мог обойтись без традиционного российского триколора. Как только его не рисуют ярые почитательницы футбола. Воистину фантазия российских красоток безгранична. Некоторые особо не заморачиваются и довольствуются лишь тремя полосками на яблочках щек, а особо нежные и романтичные натуры рисуют трехполосные сердечки. В конце концов, как еще выразить безграничную любовь к нашей сборной?

Дадим небольшой совет: если ты надумала нарисовать маленький флаг на щеке, помни — нельзя располагать его горизонтально. Так ты визуально увеличишь щечки, и они будут казаться опухшими. Рисунок лучше расположить на скулах, это подчеркнет овал лица и сработает не хуже контуринга.

С огромным флагом во все лицо ты точно обратишь на себя внимание. Используй этот вариант, только если идешь на трибуны с большой дружеской компанией, а не с планами найти себе мужа-футболиста. Такой грим скроет твое привлекательное личико.

Главное — после такого макияжа не стоит пренебрегать очищающими средствами, кожу лица необходимо тщательно очистить.

Если ты мечтаешь вращаться в высших футбольных кругах, то обрати внимание на внешний вид жен и подруг известных футболистов. Они как раз не прочь поделиться парочкой своих бьюти-секретов.

Неброский макияж отлично подойдет для ситуации, ведь ты все же идешь на спортивный матч, а не в ночной клуб. Пилар Рубио, жена защитника сборной Испании Серхио Рамо, предпочитает носить распущенные волосы и делать легкий акцент на глаза. А вот Кэнди-Рэй Флёр не прочь нарисовать на себе флаг страны, за которую играет ее возлюбленный и звезда « Манчестер Юнайтед » по совместительству Дейли Блинд.

Конечно же, макияж может и не быть «расписным». Сделай акцент на глаза, в этом тебе помогут яркие палетки и жидкие тени, лучшие мы как раз собрали в нашей мини-галерее. Выбирай из множества цветов и экспериментируй, как только пожелает душа.

Чтобы не наносить на свое лицо дешевый грим, воспользуйся яркими помадами и специальными стиками, они представлены в самых разных цветах. После матча косметику можно будет без труда смыть с кожи обычной мицеллярной водой. А главное — ни раздражения, ни красно-синих пятен на лице не останется.

Лучшие идеи для броского и экстравагантного макияжа уже ждут тебя в нашем видео. Смотри скорее, как немного ярких красок способны преобразить твое лицо!

Чтобы образ был полноценным, не забудь про маникюр. Укрась ноготки изображениями флага или герба сборной команды, за которую болеешь.

Конечно, ты можешь выбрать и более нейтральные вырианты: нарисуй на ноготках силует футболиста, кубок или мяч.

Громкие кричалки и твой ослепительный вид сделают свое дело и точно вдохновят нашу команду на великие победы!

А ты пойдешь болеть за наших на Чемпионат? Делись своим мнением в комментариях!

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Фото: Shutterstock, пресс-служба СND, Instagram / zazerkalie_nails