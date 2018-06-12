Красивые, длинные, естественные ресницы за час: доступно и суперсексуально!

Кератиновая завивка, или ламинирование

Публикация от Ламинирование москва (@style_by_koroleva) 7 Июн 2018 в 11:49 PDT Это одна из тех процедур, которая оказывает не только визуальный, но и оздоравливающий эффект. Ламинирование подходит тем, кого устраивает объем и длина своих ресниц, но хочется придать им изгиб.

Плюсы: в составе используемой косметики есть протеины, они обеспечивают ресницам полноценный уход: защищают от потери влаги и негативных внешних факторов, помогают восстанавливать внутреннюю структуру и стимулируют рост ресниц.

Минусы: можно отметить лишь то, что нужно обращаться к проверенному мастеру и знать, какие материалы он использует, чтобы не навредить своим ресницам и не получить раздражение на веках.

Эффект продержится около трех месяцев.

Окрашивание ресниц

Публикация от Анастасия Рачевская (@nachinka_nach) 13 Май 2018 в 2:04 PDT Эта процедура позволяет забыть на какое-то время о туши. Ресницы приобретают насыщенный цвет, а взгляд становится более выразительным и ярким.

Самое классное, что глаза можно спокойно тереть и не бояться их намочить во время плавания. Многим кажется, что эту процедуру можно спокойной проделать дома, но это не так. Ни в коем случае не пытайтесь окрасить ресницы самостоятельно, делать это можно только в салоне. Нужно понимать, что эта процедура не придаст объема и красивого изгиба вашим ресницам, а лишь добавит им цвета.

Плюсы: этот вариант идеален для тех, кто хочет выглядет максимально естественно. Здесь же стоит отметить стойкость окрашивания.

Минусы: сюда стоит отнести небольшую вероятность развития аллергической реакции. Поэтому краску стоит сначала протестировать на внутренней стороне логтевого сгиба.

Ресницы можно окрасить двумя способами: профессиональной стойкой косметикой (она держится до двух месяцев) и хной (результат сохранится два-три месяца).

Тушь для ресниц дарит временное преображение, а вот салонные процедуры дадут долгосрочный эффект. В основном косметические услуги направлены на эстетическое изменение внешности: ресницы становятся длиннее и гуще. Но иногда можно достичь и лечебного эффекта.

Наращивание ресниц

Публикация от Ресницы Став (@resnitsystav) 7 Июн 2018 в 12:38 PDT Это одна из самых популярных косметических процедур, ведь каждая из нас мечтает просыпаться с идеальным и соблазнительным взглядом.

Плюсы: вы сможете выбрать любую длину, толщину и цвет.

Минусы: такие ресницы требуют тщательного ухода. Лицом в подушку не спать, косметику снимать предельно аккуратно, горячий душ не принимать и в сауну не ходить.

Держатся ресницы примерно два месяца.

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