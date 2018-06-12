С корабля на бал: как сделать макияж на летнюю вечеринку по дороге из офиса

Даже если по плану нет никаких приглашений на вечер, готовим косметичку с утра. Без чего нам не обойтись, чтобы офисный макияж легко и непринужденно превратить в мейк для самой веселой вечеринки лета? Разбираемся вместе с главным знатоком в косметике, визажистом Машей Panova.

Прежде всего, коррекция понадобится тону лица. Советуем предпочесть традиционной пудре фаворит последних сезонов — кушон. Почему? Да потому что на макияж часто остается максимум полчаса, и то в такси по дороге на мероприятие. С пудрой неприятные сюрпризы весьма вероятны, а вот кушон, в отличие от пудры, не рассыпается под кистью, равномернее ложится на кожу, позволяя варьировать тон нанесения от легкого до самого плотного. Что особенно важно, если гулять до утра.

Глаза

В этом сезоне нам наконец-то не приходится выбирать акценты вечернего макияжа, мучительно определяясь между глазами и губами, — можно позволить себе все. Начнем с глаз: предлагаем использовать не компактные сухие, а жидкие и кремовые тени с мерцающей фактурой или металлизированными частицами — те, что можно в любой момент нанести кистью или даже пальцами, создавая остромодный эффект влажного века. Поскольку у кремовых теней практически не бывает темных оттенков, перебрать с ними сложно, и они не вступят в конкуренцию с любым цветом помады.

В число обязательных продуктов добавляем и универсальную тушь для бровей — с ее помощью можно подправить и брови, и ресницы.

Сияние

В вечернем свете даже самые плоские лица приобретают красивый рельефы скул и подбородка, поэтому в традиционных румянах и корректорах особой необходимости нет. А вот без хайлайтера не обойтись — благо выбор сейчас широк, как в разнообразии марок, так и в палитре оттенков. Пару движений — и ваши скулы уже сияют.

Вишенка на торте

И напоследок самое приятное — выбор помады. Сочные ягодные оттенки, теплый розовой, нюд, матовый финиш, легкий глянец, блеск или бальзам для губ (нужное подчеркнуть) станут последней каплей вашего макияжа. Положите в косметичку несколько разных вариантов, и сделайте выбор спонтанно, в последний момент глядя на себя в зеркало заднего вида: ведь главное в летних вечерах — легкость.