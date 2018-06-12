Выбор экспертов: 55 лучших средств с SPF для лица и тела

Праймер с высокой степенью защиты, который сделает кожу бархатной, тональный флюид, который не даст коже обгореть и выровняет тон, дневной флюид, который придаст коже естественное сияние, молочко для тела с текстурой персикового йогурта и бальзам, который продлит загар до зимы, — редакторы BeautyHack выбрали лучшие средства для летнего отдыха (и не только!).

Для лица

Праймер UV-Master SPF40, Giorgio Armani

Выбор главного редактора BeautyHack Карины Андреевой

Сразу отметила компактность средства — белый продолговатый тюбик небольшого размера поместится даже в самую маленькую косметичку. Выдавив праймер из упаковки, из-за бежевого цвета можно подумать, что это тональное средство, а не база.

Но на деле это одновременно отличный праймер, после которого тональный крем ложится ровным слоем и не проваливается в поры, прекрасная солнцезащита (SPF-фильтр — 40!) и хорошее увлажняющее средство с глицерином в составе (в одной из командировок заменил мне дневной крем, который я в спешке забыла взять с собой). После праймера цвет лица не только выравнивается, но и визуально становится более здоровым (появляется сияние).

А после успешного тестинга в отпуске (не дал мне, белоснежке, обгореть) буду активно использовать и в городе!

Цена: 3 780 руб.

Основа под макияж с SPF фактором Urban Defence Complexion Primer, Urban Decay

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

На мой взгляд, праймер с SPF — настоящая «находка для шпиона». Во-первых, не нужно наносить на лицо дополнительные средства защиты (а в жаркую погоду без праймера вам все равно не обойтись, если не хотите, чтобы макияж глаз в итоге оказался в области подбородка). Во-вторых, праймер действительно ухаживает за кожей лица, выравнивая ее и делая бархатной на ощупь.

Наношу средство, даже если не пользуюсь тональным средством. После увлажняющего крема равномерно распределяю гелевую текстуру праймера подушечками пальцев, а через несколько минут готова выходить из дома! Кожа становится ровной и гладкой, солнечные лучи не смогут ей навредить (у средства умеренный фактор защиты 30, то есть по текстуре оно неплотное, но и защищает отлично!).

Макияж тоже держится до конца дня, а кожа не становится сухой — в составе есть масло кунжутного дерева, сквалан и экстракт томата.

Цена: 2 990 руб.

Тональный флюид Synchro Skin Glow Luminizing Fluid Foundation SPF 20, Shiseido

Выбор редактора BeautyHack Юлии Козолий

Использую флюид уже месяц и мечтаю дотянуть до отпуска, потому что он просто создан для летнего макияжа! Очень легкий, с жидкой текстурой и сияющим финишем. Сияние отдаленно напоминает умеренный Jym Skin. Не уверена, что девушки с жирной кожей оценят, но моя, смешанного типа, как будто создана для такого сияния! У средства 9 оттенков, у меня Neutral 3 (идеально нейтральный!).

Важный момент: Synchro Skin Glow не скроет высыпания. Его максимум — это выравнивание тона и подсвечивание кожи (но его можно наслаивать, чтобы скрыть пигментацию, например). Поэтому если вам необходимо устранить недостатки, используйте консилер и корректор.

Цена: 3 555 руб.

Тональный корректор Effacernes Long Tenue SPF 30, Lancome

Выбор редактора BeautyHack Юлии Козолий

Боец невидимого фронта, который кочует из одной косметички в другую уже два года (да, его хватит надолго даже при постоянном использовании). Люблю его за одинаково отличное матирование синяков под глазами и мелких высыпаний, муссовую текстуру и простоту нанесения (просто вбиваю средство подушечками пальцев). Не надеюсь, что море, солнце и пляж исцелит синяки и мелкие покраснения, поэтому буду использовать для легкого вечернего макияжа.

Цена: 3 034 руб.

СС-крем, Lumene

Выбор блогера Юлии Петкевич-Сочновой

CC Cream Lumene CC Color Correcting SPF 20 назван СС-кремом, но на мой взгляд, он бы отлично существовал в категории BB. СС-крем Lumene уже стал легендой — его можно найти и в косметичке визажиста, и в косметичке известных блогеров. Неудивительно. После нанесения кожа выглядит сияющей и ухоженной. Недавно бренд расширил цветовую палитру до пяти — найдите свой!

Цена: 950 руб.

BB-крем Photo Ready BB-Cream, Revlon

Выбор редактора BeautyHack Юлии Козолий

Если хотите сделать идеальный нюдовый макияж, нанесите Photo Ready BB-Cream под тональное средство, чтобы выровнять тон. На лице есть высыпания? Воспользуйтесь консилером — такие недостатки bb-крем не замаскирует. SPF-фильтр Photo Ready — 30: смело используйте на отдыхе, не боясь обгореть.

Цена: 449 руб.

Дневной флюид с эффектом лифтинга Resveratrol SPF 20, Сaudalie

Выбор редактора BeautyHack Наталии Капицы

Мне с кожей повезло по одному пункту — в 32 на лице нет ни одной ярко выраженной морщины (спасибо, сальные железы за то, что трудитесь на благо моей молодости). Но когда речь заходит о Caudalie, готова тестировать средства даже с пометкой 100+ — давно люблю эту марку.

Флюид Caudalie Resveratrol с эффектом лифтинга оказался в моей косметичке из-за SPF-фильтра: несмотря на темный фототип кожи, мой нос предательски краснеет на солнце. «Ах какое блаженство, знать, что я совершенство», — так одной фразой могу охарактеризовать этот флюид. В нем прекрасно все: от консистенции и запаха до состава. Среди ингредиентов нашла экстракт виноградной лозы (фирменный у Caudalie), комплекс гиалуроновых кислот и еще несколько «приятелей» для кожи, с которыми можно и нужно водить дружбу летом.

Caudalie Resveratrol легко наносится и экономично используется — консистенция достаточно густая. ВВ-крем сверху ложится отлично — флюид может заменить базу под макияж не только летом, но и зимой.

Цена: 3 300 руб.

Защитный крем для лица с олигоэлементами и SPF-30, Anne Semonin

Выбор главного редактора BeautyHack Карины Андреевой

Бренд Anne Semonin был основан в 1985 году и носит имя его создательницы — француженки Анн Семонин. К ней за чудо-флаконами обращалась сама принцесса Монако Грейс Келли. А сама Анн была ее персональным косметологом. Средства Anne Semonin можно смешивать между собой, чтобы получить идеальный рецепт именно для вашей кожи. То есть при добавлении пары капель сыворотки в маску, тоник или крем, например, можно получить совершенный эффект. Первый и главный плюс этого крема — несмотря на достаточно высокий фактор защиты, легко распределяется и не оставляет белого налета. По консистенции питательный, слегка «жирненький» — понравится тем, кто любит, чтобы крем на лице ощущался, но не доставлял при этом дискомфорта. Второй плюс — дружит с другими средствами ухода. Я использовала поверх сыворотки другой марки, но не было ни катышков, ни других неприятных ощущений.

Удобный флакон с дозатором и отсутствие характерного запаха тоже отношу к достоинствам. Ну и сама формула — что главное — очень комфортная: ни ощущения тяжести, ни ощущения плотной пленки, которыми часто грешат средства с SPF, у меня не было.

Цена: 9 563 руб.

Крем Ultra Facial SPF 50+ Defense, SkinCeuticals

Выбор главного редактора BeautyHack Карины Андреевой

Главное преимущество этого средства — безумно компактная упаковка, которая поместится даже в самую маленькую сумочку. А еще у нее удобный узенький носик, из которого можно легко дозированно выдавить нужное количество крема. По текстуре крем жидкий, чуть гуще молочка, при этом кажется немного жирноватым, но впитывается в первые минуты. У него нет какого-то явно выраженного аромата, что точно оценят противники отдушек. Отличная степень защиты — SPF 50.

Среди солнцезащитных фильтров в составе есть мексорил sx (terephthalylidene dicamphor sulfonic acid) uvb ethylhexyl methoxycinnamate, titanium dioxideuva/uvb мексорил xl (drometrizole trisiloxane), тиносорб (bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine). В формуле также можно обнаружить сульфоновую кислоту (активизирует процесс обновления кожи), альфа-токоферол (отвечает за противовоспалительное действие, восстанавливает защитный барьер кожи) и масло ши (отлично питает). Возьму с собой в ближайший отпуск!

Цена: 1 975 руб.

Защитный флюид для лица SPF 30 Daily Light Guard SPF 30, Aveda

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

Это средство в компактной упаковке с первыми лучами солнца заменило мне дневной крем. Моя кожа склонна к пигментации, поэтому не выхожу из дома без защиты (в городе ультрафиолетовые лучи не менее активны, чем на море или у бассейна на отдыхе). Грешить в этом флюиде не на что — он дает превосходную защиту благодаря минеральным фильтрам и защитным антиоксидантам.

У флюида непривычная, достаточно плотная текстура, но он быстро впитывается и легко распределяется по коже, не оставляя на лице липкой пленки или стянутости. Бонус — он отлично работает как база под макияж: тональное средство легло ровно, а макияж продержался на лице до конца дня. В те дни, когда обходилась только этим флюидом и консилером, заметила на лице легкое, естественное сияние — отличное дополнение к летнему макияжу.

Цена: 3 900 руб.

Дневная эмульсия «Альпийская защита» SPF 50, Cholley

Выбор старшего редактора BeautyHack Анастасии Сперанской

Название как бы намекает нам (и особенно мне), что коварное солнце поджидает нас не только на пляже в жаркой стране. Я, как самый настоящий хулиган, пользуюсь солнцезащитными средствами только перед морскими заплывами и солнечными ваннами на песке. А во время летних прогулок классическая липкость солнцезащитных средств еще больше «жирнит» комбинированную кожу и как будто собирает всю вселенскую пыль.

По крайней мере, так было до знакомства с эмульсией от Cholley. Несмотря на внушительный уровень защиты, средство напоминает разведенное водой молоко и быстро впитывается в кожу. Она становится такой мягкой и нежной, что я уже подумываю защищаться от солнца круглогодично.

Эмульсия защищает от полного спектра UVA и UVB солнечных лучей и содержит экстракт полыни альпийской — известный антиоксидант, помогающий коже справляться со стрессом.

Цена: 6 600 руб.

Увлажняющий крем-уход Sisu, Lumene

Выбор редактора BeautyHack Юлии Козолий

После того, как Lumene пережили ребрендинг, я все чаще задерживаюсь у стендов со средствами. Во-первых, подкупает аккуратный дизайн, во-вторых — отсутствие провальных продуктов.

Sisu изначально придумали для города (второе название «городской антидот»), но, протестировав средство в мае, поняла, что возьму его и в отпуск. Потому что это крем два в одном: можно наносить утром и вечером (что, согласитесь, экономит место в отпускной косметичке). А еще у него легчайшая текстура, что-то среднее между муссом и желе, — гарантия того, что крем не ложится пленкой и здорово увлажняет!

Цена: 2 380 руб.

Лосьон для лица Delicate Comforting Cream, Lancaster

Выбор ассистента редакции BeautyHack Карины Ильясовой

Нежный крем для чувствительной кожи от Lancaster предназначен для создания красивого ровного загара без покраснений. В составе есть средиземноморские водоросли и арбуз, которые уменьшают покраснения, снимают раздражение и предотвращают шелушения, увлажняя и питая кожу. Крем без проблем распределяется по коже и обладает высоким SPF50, а также имеет легкий кремовый аромат.

Он больше способствует усвоению загара, но и отлично защищает от «сгорания» кожи. Не забивает поры, не провоцирует воспаления или жирный блеск, при этом впитывается достаточно быстро, не образуя пленку. Тем, кто хочет красивый и ровный загар без печальных последствий, это средство точно должно понравиться.

Цена: 2 665 руб.

Защитный увлажняющий крем с эффектом матирования Protective Daily Moisturiser SPF50 Mattifying, Ultraceuticals

Выбор SMM-менеджера BeautyHack Александры Гришиной

Девушки с жирным типом кожи — это находка для вас! Комфортная текстура без неприятного липкого слоя, экономичный расход, большой объем флакона (100 мл). Из минусов — разве, что цена, но средство стоит каждого рубля, поверьте!

У крема средняя, но необходимая для города защита SPF 30. Как обладательница очень жирной кожи, не могу нарадоваться его стойкости и бархатистому финишу без блеска.

В составе крема привычный для санскрина пантенол, гиалуроновая кислота, масло ши и ниацинамид. Последний, кстати, — активный компонент для клеточного обновления кожи. Ниацинамид улучшает эластичность кожи и создает барьерную функцию, осветляя пигментные пятна.

Я пользуюсь кремом каждый день. Наношу после умывания и тоника. Лучше использовать его за 15-20 минут до выхода на солнце.

Цена: 5 000 руб.

Солнцезащитный крем Crema Solare Sun Screen SPF 20, Santa Maria Novella

Выбор старшего редактора BeautyHack Анастасии Сперанской

В белой баночке, которую будто только что взяли с полки в старинной аптеке, –жидкий солнцезащитный крем с волшебным ароматом. Тот, кто хоть раз пользовался средствами Santa Maria Novella, меня поймет: нежный запах недавно срезанных в саду цветов на коже превращается в приятный шлейф.

Крем средней степени защиты, поэтому идеально впишется в городскую повседневность — наношу его утром перед тем, как сделать макияж. Благодаря нежирной и нелипкой текстуре средство отлично выступает в роли праймера — кожа становится увлажненной и гладкой, а тональная основа ложится как по маслу (и это несмотря на то, что крем предназначен в первую очередь для тела). Нет и ненавистных белых следов — это особенно порадует смуглых девушек и тех, кто уже успел немного загореть.

Цена: 3 440 руб.

Солнцезащитный Крем Protect Crème SPF 50+, A-Derma

Выбор SMM-менеджера BeautyHack Александры Гришиной

Средство выпустили в большое плавание после семи лет исследований комплекса Barriestolide, полученного из масла семян овса. Его главная задача — защитить чувствительную кожу от повреждения ультрафиолетовыми лучами. В целом, Protect — это линейка солнцезащитных средств для кожи с различными потребностями: хрупкость, атоничность, акне — выбирайте свое!

Этот крем создан для сухой и нормальной кожи. Наносить советую плотным слоем перед каждым выходом на солнце, причем как в городе, так и на пляже. А еще я использую его для защиты кожи на коленях во время отдыха — обычно она темнее после загара.

Цена: 1 077 руб.

ымка-спрей увлажняющая SPF30 Eau Thermale Brume d'Eau SPF30, Uriage

Выбор SMM-менеджера BeautyHack Александры Гришиной

При первом взгляде на флакон, кажется, что это обычная термальная вода в travel-формате. На самом деле это инновационное средство, которое поддерживает естественный водный баланс кожи и может экстренно увлажнить ее. И у средства это получается на «ура» — как раз за счет того, что оно обогащено термальной водой.

Весомый бонус — SPF-фактор 30 (пригодится в отпуске и для защиты от первых солнечных лучей).

Недавно я прошла исследование на уровень увлажнения кожи, и оказалось, что моя увлажнена всего на 34%. Но благодаря этой дымке она стала более напитанной, и сухость меня больше не беспокоит — кладу компактный спрей в сумочку и освежаюсь в течение дня: в офисе, в машине, пока стою в пробке, или дома, пока готовлю ужин. Особенно нравится наносить средство перед вечерним уходом или в выходные, когда на лице нет косметики.

Цена: 487 руб.

Ультра крем Anthelios Creme Sans Parfumes SPF 50+, La Roche Posay

Выбор редактора BeautyHack Юлии Козолий

Для города крем не подходит: высокий SPF и для ежедневного использования текстура слишком плотная.

Но на отдыхе оно точно пригодится: небольшой формат, можно наносить на тело, лицо и даже кожу вокруг глаз.

Крем не оставляет белях пятен, хорошо распределяется и без отдушек. А еще, после нанесения на коже не остается жирного блеска. Но это сработает, если у вас нормальная и сухая кожа. Девушкам с жирной кожей средство не подойдет.

Цена: 1 410 руб.

Крем для лица увлажнение и защита SPF 50 Taiga, Natura Siberica

Выбор SMM-менеджера BeautyHack Александры Гришиной

Чем старше становлюсь, тем больше понимаю всю значимость высокого SPF фактора. Для лица всегда выбираю 50 — моя кожа склонна к пигментации. Ну а я временами склонна к крайностям — выйти на море в полдень или пренебречь кремом с SPF в городе. Вам так делать не советую!

Увлажняющий крем Taiga создан специально для бережного ухода и надежной защиты от солнца, ветра и непогоды. В составе есть шлемник байкальский, сибирский женьшень, родиола розовая, которые питают и оберегают кожу от пересушивания на солнце, делая ее мягкой и сияющей.

По-хорошему, средство будет работать и в плохую погоду: защищать от холода, ветра и, вообще, от непогоды (конечно, для московской зимы я его вам не советую, но на отдых в горы захватите). Подходит для любого типа кожи и возраста. Я наношу крем сразу после умывания и тоника. Приятно удивило, что поверх него удобно наносить и тональный крем — не плывет и не скатывается.

Цена: по запросу

Крем для лица Eau Thermale Light Water Cream SPF20, Uriage

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

Моя находка — легкий крем на водной основе от Uriage. Использую утром — он легкий и отлично справляется с задачей базы под макияж. Главный компонент крема — термальная вода. Увлажнения на целый день достаточно. Не забивает поры.

Цена: 750 руб.

Увлажняющий лосьон для лица Facial Moisturizing Lotion, CeraVe

Выбор редактора BeautyHack Юлии Козолий

Обратила внимание на бренд по рекомендации Адэль Мифтаховой. CeraVe — это напоминание о том, что не стоит недооценивать средства масс-маркета. Лосьон напоминает очень легкий крем, который увлажняет, выравнивает тон и в принципе в любое время года будет отличной базой под тональное средство или даже BB крем. Возьму его с собой на отдых, чтобы увлажнять кожу перед легким вечерним макияжем. Среди компонентов лосьона есть церамиды, которые отвечают за целостность липидного барьера кожи. Это, кстати, главная особенность марки: в составе всех средств — комплекс из трех важных церамидов.

Цена: 1 130 руб.

Крем Ideal soleil SPF 50 с термальной водой, Vichy

Выбор ассистента редакции BeautyHack Карины Ильясовой

Все знают, что солнечные лучи способствуют выработке полезного витамина D, но также ускоряют и процесс старения кожи. Я берегу кожу смолоду, и без средства с SPF летом не выхожу на улицу даже в городе. Vichy посоветую «белоснежкам», которые быстро сгорают или в принципе боятся загорать. Крем густой, жирный, поэтому лучше использовать его в экстренных случаях. Впитывается минут 15 точно! Я использовала средство в течение месяца и заметила важный эффект — кожа становится упругой и как будто «наливной». Плюс, который вам точно понравится: в наборе с ним идет термальная вода, которая освежит и увлажнит кожу в течение дня.

Цена: 1 242 руб.

Легкий увлажняющий крем-гель «Защита от фотостарения» SPF 15, Kora

Выбор ассистента редакции BeautyHack Карины Ильясовой

Легкий увлажняющий крем с низкой степенью защиты использую весной и летом в не жаркие деньки. Состав богатый: масло ши, соевое, подсолнечное, боярышник, шалфей, фолиевая и гиалуроновая кислоты и термальная вода. Текстура у средства очень легкая, быстро впитывается и легко распределяется — самое то на лето. После нанесения кожа бархатистая. Крем-гель не спорит с дневным увлажняющим кремом, наношу прямо поверх него, не боясь получить на коже масло масляное!

Цена: 455 руб.

Protect AD Cream very high protection, A-Derma

Выбор ассистента редакции BeautyHack Карины Ильясовой

Санскрины от французского бренда A-Derma — это классика и спасение для тех, кто не хочет разбираться в сотнях средств и их действии на кожу в городе, на отдыхе или в горах. Бренд специализируется на солнцезащитных средствах, каждое из которых проходит дерматологические испытания. Во-первых, у него высокий уровень SPF — 50 (подойдет как для отдыха, так и для города). Во-вторых, текстура у него очень легкая, нежная, впитывается практически моментально. В-третьих, он универсален: можно наносить не только на тело, но и на лицо. А аббревиатура AD — знак того, что средство создано для атопиков (кожный барьер укрепляет и защищает масло овса Реальба, который выращивают во Франции). Не забывайте только обновлять крем каждые два часа на отдыхе!

Цена: 1 169 руб.

Солнцезащитный сухой спрей для лица «Эксперт Защита» SPF 50, Garnier Ambre Solaire

Выбор SMM-менеджера BeautyHack Александры Гришиной

Солнцезащитный спрей для лица может наноситься поверх макияжа — первое, что бросается в глаза в описании (лучшие на лето ищите в нашей подборке). Удобный формат идеален для ежедневного использования в городе, но и для пляжного отдыха средство подходит по всем параметрам.

Во-первых, спрей имеет удобный объем 75 миллилитров. Во-вторых, это сухой спрей! Он очень удобно распыляется и не ложится пленкой по лицу. Ну, а в-третьих, средство способствует защите от пигментных пятен (SPF 50 все-таки), при этом увлажняя кожу помимо защиты.

Не забывайте самое главное правило при использовании средств защиты от ультрафиолетовых лучей — обновляйте их в течение дня для более качественной защиты. На море — после каждого захода в воду, а в городе — каждые 2-3 часа при условии, что вы находитесь на солнце, а не в офисе.

Спрей не оставляет белых следов, что крайне важно для применения в городе. А еще плюсик составу: средство без спирта, не сушит кожу и не вызывает раздражения.

Цена: 610 руб.

Солнцезащитный крем для лица и тела Bronzeada SPF 50, Librederm

Выбор специального корреспондента BeautyHack Дарья Миронова

У меня светлая кожа, поэтому я всегда использую средства с SPF. Этот крем оказался неплохим вариантом для повседневной городской жизни — он отлично защищает кожу от негативного воздействия солнца. Кроме того в составе есть терминальная вода и натуральные масла, которые увлажняют и питают кожу после нанесения крема.

Средство густое и вначале может показаться, что оно жирновато. Во время использования главное не переборщить с количеством крема и подождать, пока он впитается. Спустя 3-5 минут после нанесения кожа ровная и без следов жирной пленки, после чего можно начинать краситься.

Цена: 950 руб.

Солнцезащитный крем для лица и тела SPF 50, Чистая линия

Выбор старшего редактора BeautyHack Анастасии Сперанской

Солнцезащитный крем от «Чистой линии» вдруг вернул детские воспоминания — я на Азовском море в смешной панаме, мама мажет мне обгоревший нос жирным и сладко пахнущим кремом, и я снова бегу покорять морские просторы на розовом надувном матрасе.

Именно тот самый детский крем и напомнило средство русского бренда — плотной консистенции нужно несколько минут, чтобы впитаться полностью, а аромат покинет вас немного быстрее. Благодаря натуральному составу (главные герои — сок алоэ и Д-Пантенол) средство подходит даже малышам старше трех лет. После нанесения кожа быстро приходит в норму — краснота спадает, жжение утихает, зато чувствуется активное увлажнение. Несмотря на то, что крем водостойкий, советую не лениться и обновлять нанесение после долгих заплывов.

Цена: 239 руб.

Для тела

Молочко для тела «Великолепный загар» Sublime Tan Velvet Milk SPF 30, Lancaster

Выбор главного редактора BeautyHack Карины Андреевой

Я очень люблю солнцезащитные средства для лица и тела Lancaster— использую уже многие годы. Молочко для тела — настоящая находка для тех, кто мечтает о ровном загаре. Люблю за то, что оно легко распределяется, без липкой пленки. Кажется жирным, хотя впитывается за минуту! По текстуре напоминает персиковый йогурт. Что в составе средства помогает получить идеальный загар? Сочетание комплексов гелиотана (богат аминокислотами, микроэлементами и минералами), биотаннинга (экстракт сладкого апельсина) и масла бурити. За увлажнение отвечает глицерин — я не беру с собой в отпуск дополнительных увлажняющих кремов, потому что мне хватает эффекта от этого молочка. Наношу на тело перед выходом на пляж, а после купания повторно распределяю средство. С ним не сгорите (даже если вы такая же белоснежка, как и я), а наоборот получите отличный загар, который ляжет ровно.

Отдельно отмечу запах с кислинкой — у меня он почему-то ассоциируется с морем! SPF-фильтр — 30: надежная защита.

Цена: по запросу

Бальзам после загара Dior Bronze Ultra fresh Monoi Balm, Dior

Выбор специального корреспондента BeautyHack Анны Бонд

Бальзам буквально тает на коже! Средство спасло от сухости после солнца, успокоило и оставило ощущение свежести. А экстракт Монои дарит аромат полинезийских цветов, с которым еще целый месяц после возвращения чувствуешь себя в солнечном путешествии. В паре с комплексом для продления эффекта загара средство пролонгировало мой отпуск настолько, насколько это возможно!.

Цена: 2 900 руб.

Солнцезащитный лосьон SPF 30 Expert Sun Aging Protection Lotion Wetforce, Shiseido

Выбор ассистента редакции BeautyHack Карины Ильясовой

Если вам надоела липкость от солнцезащитных средств, а еще и необходимость их обновлять после каждого морского заплыва, обратите внимание на новинку от Shiseido — производителям удалось создать лосьон, защитные функции которого от воды только усиливаются. Лосьон не только не забивает поры благодаря легкой и нежной текстуре, но и не оставляет белых разводов на лице. SPF 30 идеально впишется в городскую повседневность и подойдет для вечерних отпускных выходов — кожа становится мгновенно увлажненной и гладкой, а компоненты, предотвращающие окисление средства, позволяют сочетать его с тональным кремом.

Цена: 2 396 руб.

Солнцезащитное средство Anthelios Pocket SPF 50, La Roche-Posay

Выбор ассистента редакции BeautyHack Карины Ильясовой

Этот миниатюрный малыш работает так же усердно, как и остальные солнцезащитные средства. Имеет высокий уровень SPF 50, содержит термальную воду La Roche-Posay, поэтому подходит даже для чувствительной кожи. Средство по текстуре очень легкое и тающее, а также водостойкое.

Несмотря на небольшой размер, средство расходуется экономно. С ним можно не бояться не только вредных лучей, но и белых следов, которые оставляет большинство солнцезащитных средств. Все знают, что санскрин нужно обновлять каждые 3-4 часа, но вам не составит труда сделать это в любом удобном месте, так как миниатюрная баночка не займет много места даже в самой маленькой сумочке и будет всегда с вами.

Цена: 1 232 руб.

Солнцезащитный лосьон с маслом помадного дерева Suscreen Lotion Roucou SPF15, St Barth

Выбор ассистента редакции Карины Ильясовой

Поклонники бренда, родом с Карибских островов, знают, что эти средства хороши не только на словах. Легкая текстура, притягательные ароматы, натуральный состав и бархатистая кожа после использования кремов — далеко не все их преимущества.

У лосьона с маслом помадного дерева невысокий фактор защиты (SPF 15), но он будет актуален в качестве ежедневного ухода, или тем счастливицам, кто уже успел съездить на море.

Наношу средство утром и вечером — кожа становится мягкой, увлаженной и подсвеченной. С лосьоном получается добиться эффекта холеной кожи, который не выходит из моды уже который сезон.

Но учтите — лосьон нужно наносить минимум за полчаса до выхода из дома. Он медленно впитывается, активные компоненты проникают в глубокие слои эпидермиса, а значит, от вредных лучей вы будете защищены на 100%.

Цена: 5 070 руб.

Омолаживающее молочко для тела после загара Youth Lotion After Sun Body, Guinot

Выбор редактора BeautyHack Юлии Козолий

Инженер-химик Рене и косметолог Раймонда Гино всю свою профессиональную деятельность посвятили созданию омолаживающих средств и поиску способов их доставки в глубокие слои дермы. Один из патентов семейной компании — процедура Hydraderm — аппарат, созданный четой Гино и позже усовершенствованный сотрудниками бренда, отвечает за активное проникновение компонентов средств под кожу. Его придумали в 1965 году, а сейчас вы можете увидеть аналоги в кабинете любого косметолога. Еще Рене первым придумал делать уходовые средства в формате геля, а его последователи (сейчас компанией управляет друг семьи Гино доктор фармацевтических наук Жан Даниель Мондан) расширили линейки средств, и теперь каждая девушка сможет найти свое, единственное средство.

Молочко после загара больше напоминает крем — средство с плотной текстурой лучше всего распределять на коже массажными движениями. Но в данном случае это скорее плюс, потому что после десяти минут такого «домашнего спа» вы получаете мягкую, шелковую загорелую кожу, которая красиво сияет на солнце благодаря мелкому шиммеру в составе средства.

Над защитой и восстановлением после солнечных ванн работают целых 56 anti-age компонентов, среди которых такие «лидеры» в борьбе за загар, как меланин, экстракт бурых водорослей и витамин Е.

Цена: 5 860 руб.

Молочко-дымка Dior Bronze Milky Mist Sublime Glow SPF30, Dior

Выбор специального корреспондента BeautyHack Анны Бонд

Благодаря удобному формату дымки можно легко и равномерно распылить средство на все тело, однако на лицо удобнее наносить руками, чтобы избежать попадания на зону вокруг глаз. Очень понравилось невесомое покрытие, средство не перегружает кожу, придает сияние и отлично защищает (спасибо широкому спектру солнцезащитных фильтров UVA и UVB и антиоксидантов). Также понравился приятный свежий запах и водоотталкивающие свойства (что немаловажно). А наличие комплекса, усиливающего загар, помогает с каждым днем замечать прогресс на пути к натуральному бронзовому загару!

Цена: 2 900 руб.

Солнцезащитный спрей SPF 50+, A-Derma

Выбор ассистента редакции Карины Ильясовой

Спрей подойдет девушкам с хрупкой кожей, которые не «дружат» с загаром. В составе — масло ростков овса, которые хорошо защищают кожный барьер от воздействия УФ-лучей.

У средства удобный дозатор, который выдает нужное количество средства. Легкая консистенция быстро впитывается, а кожа становится увлажненной и мягкой, даже после целого дня на солнце.

Цена: 1 110 руб.

Набор молочко анти-песок SPF 50, 200 мл + Термальная вода, 50 мл, Vichy

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

Признаюсь честно — с детства люблю валяться на песке и всегда игнорирую лежаки (даже с подушками!). Но у меня очень сухая и чувствительная кожа, которая в момент обгорает, если появиться на солнце без защитных средств. Поэтому прилипший к крему песок — мой вечный спутник пляжного отдыха.

Но не со средством Vichy ­— нанесла молочко легкими массажными движениями на все тело и пошла загорать. Через час встала, чтобы обновить средство, а на теле не было ни единой песчинки!

Понравилась и легкая текстура: молочко быстро впитывается и не оставляет на теле липкой пленкой после контакта с водой. А высокий фактор защиты еще никому не повредил — да, загар будет «прилипать» к телу дольше, но и коже УФ-лучи навредят меньше.

Термальная вода в наборе — приятный бонус. Я не очень люблю плавать, а маленький флакон в сумке всегда поможет освежиться!

Цена за набор: около 1 600 руб.

Восстанавливающий лосьон после загара Protect AH Repairing Lotion After-Sun, A-Derma

Выбор редактора BeautyHack Юлии Козолий

Главный компонент большинства средств A-Derma — масло ростков овса Реальба, который выращивают во Франции. В составе средства нет спирта, поэтому молочко можно наносить на чувствительную кожу и использовать для ухода за кожей детей. Оно быстро распределяется и впитывается, не оставляя пленку.

Отдельный бонус — отсутствие яркого аромата. А ведь на море хочется пахнуть солью и морским бризом!

Цена: 1074 руб.

Солнцезащитный спрей для лица и тела Anthelios SPF 30, La Roche-Posay

Выбор старшего редактора BeautyHack Анастасии Сперанской

У меня яркие оранжево-белые баночки из линейки Anthelios сразу ассоциируются с отпуском. Наносишь на загорелую кожу, чувствуешь аромат лета, и с разбега — в море! Для пляжа мне, Белоснежке, все-таки нужна очень высокая степень защиты, зато для прогулок во второй половине дня SPF 30 придется как нельзя кстати.

В спрее сразу оценила суперлегкую и нежирную формулу — для комбинированной кожи это то, что доктор прописал: она остается увлажненной, но лицо не «украшает» жирный блеск.

Средство понравится и обладательницам чувствительной кожи — благодаря отличной фотозащите, покраснения и аллергические реакции не испортят ваш отпуск.

Смело берите спрей с собой в поездки и используйте в городе, вооружившись термальной водой La Roche-Posay (освежает на пять с большим плюсом) — и коварные лучи ультрафиолета вам будут не страшны.

Цена: 1 451 руб.

Солнцезащитный спрей-дымка для тела BariesunBrume Seche SPF 50+, Uriage

Выбор менеджера проекта BeautyHack Анастасии Лягушкиной

Первое, что бросается в глаза, — яркая солнечная упаковка. Сразу хочется лечь под пальму и загорать!

При выборе средств для защиты от солнца для меня состав — первый приоритет. Новинка от Uriage не подвела — в ней нет спирта, а все компоненты гипоаллергенны.

По текстуре спрей очень легкий и невесомый, не оставляет липкой пленки на коже и следов на купальнике. А еще быстро впитывается — уже через несколько минут после нанесения бегу в море, не боясь обгореть! SPF 50+ спасет от солнечных ожогов и покраснений даже белоснежек с фарфоровой кожей.

Цена: 1 040 руб.

Гель Anthelios Betskin 50+, La Roche-Posay

Выбор ассистента редакции Карины Ильясовой

Находка для нетерпеливых — если не любите ждать, когда кожа высохнет после моря и можно будет снова обновить защитное средство, то технология Betskin придумана специально для вас! Благодаря ей средство можно наносить даже на влажную кожу, но она будет все равно оставаться защищенной.

При контакте с водой плотный крем превращается в легкий гель, который быстро впитывается в кожу. На море с удовольствием разделила гель с младшим братом — он подходит для детей с 3 лет. А именно малыши постоянно лезут в воду и получают ожоги — в воде солнечные лучи еще более активны. Но с фактором защиты 50 вероятность повреждения кожи исключена.

Цена: 1 506 руб.

Освежающий гель после загара Sublime Sun «Защита и увлажнение» –3 °С, L’Oréal

Выбор старшего редактора BeautyHack Анастасии Сперанской

Представьте — на пляже вы немного перестарались с солнечными ваннами, и кожа буквально горит, умоляя вас о прохладном душе. Знакомо?

Освежающий гель от L’Oréal создали как раз для таких случаев — он охлаждает кожу на целых 3 градуса и при этом отлично увлажняет ее.

По консистенции гель напоминает мягкое желе (здесь можно прочитать еще про 10 средств с похожей текстурой). Он быстро тает на коже, но не бойтесь — морозных «мурашек» не будет. Зато вы сразу почувствуете свежесть, как будто вас обдувает прохладный морской ветерок.

За увлажнение в составе отвечают касторовое масло, экстракт листьев камелии и сок алоэ вера. О последнем легко догадаться по аромату — гель ненавязчиво пахнет свежими травами.

Цена: 570 руб.

Молочко для тела Загар и Защита Sublime Sun SPF 15, L'Oreal Paris

Выбор SMM-менеджера BeautyHack Александры Гришиной

У средства приятная текстура молочка — достаточно жидкая, но при этом очень экономичная. Средство отлично распределяется по коже, быстро впитывается и оставляет приятный цитрусовый аромат. Но ощущения липкости нет, остается только увлажнение и комфорт.

Благодаря специальной системе фильтров Mexoryl SX солнцезащитное молочко стимулирует естественную выработку меланина — загар получается очень ровным, а держится на коже долго. Витамины и антиоксиданты здесь тоже не лишние — на солнце кожа всегда подвергается дополнительному стрессу.

Для первых дней у моря защиты SPF 15 будет мало, но для жарких вечеров и последних дней отдыха молочко подойдет отлично (кстати, его можно наносить на кожу и лица, и тела).

Цена 860 руб.

Молочко для лица и тела Anthelios, La Roche-Posay

Выбор SMM-менеджера BeautyHack Александры Гришиной

Аптечная косметика вызывает у меня безграничное доверие — лаборатории таких брендов больше напоминают кабинеты средневековых алхимиков, в которых создается нечто волшебное с заботой и добротой к конечному потребителю.

Поэтому для отпуска я выбирала средство по четырем критериям — аптечный бренд, универсальность, внушительный объем и высокий фактор защиты от УФ-лучей. Молочко La Roche-Posay отвечало всем пунктам!

Как правило, все средства с защитой 50+ ложатся как маска, а после купания на лице и теле остаются белые разводы. Но не со средствами линейки Anthelios — оно очень легко и равномерно распределяется, а еще быстро впитывается. Средство не оставляет разводов, а 250 мл хватит на несколько путешествий, даже если обновлять его каждые два часа.

Цена: 1 251 руб.

Солнцезащитный легкий сухой спрей SPF 30 Защита и увлажнение Sublime Sun, L'Oreal

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

В первые дни у моря я прячусь в теньке и обильно наношу на все тело и лицо средства с защитой SPF 50. Но потом душа требует витамина D и шоколадного загара, и я начинаю выползать на солнце. Но без SPF обойтись не могу, и на помощь приходят легкие спреи с защитой 30.

В этом сезоне выбор пал на легкое средство L'Oreal, в первую очередь, из-за удобства нанесения. Распыляю на все тело и не успеваю втирать в кожу — оно моментально впитывается. Защищает тоже хорошо — не заметила ни намека на красноту или сухость. А после использования средства, загар ложится очень ровно — то, что нужно в середине отдыха!

Цена: около 1 000 руб.

Крем для тела успокаивающий, Dr. Konopka’s Выбор специального корреспондента BeautyHack Дарьи Мироновой

О средствах российского бренда я узнала из нашей подборки и не упустила случая попробовать чудо-крем, который должен был успокоить раздраженную и воспаленную кожу.

Результат не обманул ожидания — благодаря легкой текстуре средство быстро впиталось, не оставив жирной пленки, а кожа стала очень мягкой. Раздражения не исчезли полностью, но крем значительно облегчил мои страдания, и я с чистой совестью отправилась спать — аромат лаванды «сработал» как естественное снотворное.

Средство будет очень актуально в отпуске — после первых солнечных ванн кожа всегда переживает стресс, и крем сможет успокоить ее за 20 минут (именно столько плотная, густая текстура впитывается в кожу).

Цена: 500 руб.

Освежающий крем после загара Эксперт защита Ambre Solaire, Garnier

Выбор SMM-менеджера BeautyHack Александры Гришиной

После активных солнечных ванн кожа подает сигналы sos, и они были услышаны!

У крема достаточно густая консистенция, одной упаковки хватит надолго — подойдет для веселой компании или большой семьи. Средство отлично освежает кожу приятным холодком, успокаивает и увлажняет ее.

А для обладательниц чувствительной кожи это средство — «номер один» в отпускной косметичке. Несмотря на плотную текстуру, оно без труда распределяется по коже, не травмируя и не раздражая ее. А еще быстро впитывается — наношу после душа, натягиваю шорты и бегу на вечернюю морскую прогулку.

Цена: 425 руб.

Солнцезащитный невидимый спрей для тела SPF 30, Yves Rocher

Выбор ассистента редакции BeautyHack Карины Ильясовой

Увлажненная кожа даже после принятия солнечных ванн звучит как мечта, но со средством от Yves Rocher она вполне может стать реальностью.

Спрей не похож на средства из категории «невидимок»­ — у него маслянистая текстура, а ложится на кожу он тонкой вуалью, которая не впитывается до конца — лучше поберечь пляжное платье и полотенце.

Защищает спрей не на 30, а на все 50 — белоснежкам на заметку. После того, как смываешь средство под душем, кожа остается гладкой и увлажненной.

Цена: 920 руб.

Восстанавливающее молочко для лица и тела после загара, Yves Rocher

Выбор специального корреспондента BeautyHack Дарьи Мироновой

У меня бледная кожа, которая остро реагирует на солнечные лучи. В городе не обхожусь без этих средств, а на пляже не выхожу из тени без средства с защитой SPF 50. Но в первые солнечные дни на отдыхе я пренебрегла золотым правилом, и кожа на плечах и руках сильно покраснела. Спасло ситуацию молочко с легкой консистенцией.

Средство с приятным свежим ароматом быстро впиталось в раздраженную кожу, не травмировав ее. Спустя десть минут плечи стали заметно менее красными, а к вечеру я избавилась от ощущения дискомфорта — мне даже удалось забыть, что утром я сгорела. Плечи и руки оставались увлажненными до конца дня.

Цена: 539 руб.

Прозрачный спрей с алоэ вера Солнечная вода SPF30, Garnier

Выбор ассистента редакции Карины Ильясовой

Приберегла это средство для отпуска — спрей будет первым, что я положу в пляжную косметичку. Средство с консистенцией легкой вуали освежит кожу под палящим солнцем, а SPF 30 не даст ей сгореть.

Под активными солнечными лучами средство для защиты от солнца нужно обновлять каждые несколько часов, поэтому экстракт алоэ вера в составе пришелся как нельзя кстати — он не пересушил кожу, а смягчил и дополнительно увлажнил ее (особенно, если солнечные ванны затянулись).

Понравилось, что спрей очень быстро впитывается и не оставляет липкой пленки — можно с чистой совестью валяться на песке до самого заката.

Цена: 649 руб.

Масло-спрей Ambre Solair с карите для загара SPF 10, Garnier

Выбор ассистента редакции BeautyHack Анны Хоботовой

Еще один союзник в борьбе за ровный, бронзовый загар! Масло с легкой консистенцией отлично подойдет для смуглых девушек. Самое ценное в нем — состав, который обогащен маслом карите. Благодаря ему средство хорошо увлажняет, питает и успокаивает кожу. Не зря оно занимало почетное место в косметичке самой Клеопатры!

Средство легко наносится и быстро впитывается в кожу. Сразу влюбилась в аромат — пряные, сладковатые ноты с аккордами кокса напомнили о море и романтичных вечерах на пляже.

Цена: 619 руб.

Масло-блеск SPF 10 Активатор интенсивного загара Bronzeada, Librederm

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

С моей нежной кожей добиться шоколадного загара не получалось совсем — я моментально сгорала, стоило выйти на солнце со средствами фактора защиты меньше SPF 30. Поэтому оставалось только вздыхать, рассматривая фото моделей с ровной, бронзовой кожей.

Но это было до знакомства с маслом российской марки. У него низкий фактор защиты, поэтому пользоваться им в первые дни отпуска не стоит (если, конечно, вы не мулатка).

Масло легко распределяется на коже, быстро впитывается и оставляет после себя приятный запах, который ассоциируется с жарой и морем. Мягко питает и увлажняет кожу, но самое ценное — активирует мелатонин в клетках, и загар ложится ровнее и быстрее!

Наносила его последние четыре дня отпуска перед выходом на солнце, а в самолете по дороге домой весь полет разглядывала свои ноги — кожа приобрела бронзовый, слегка золотистый оттенок.

Цена: около 700 руб.

Гиалуроновый увлажняющий бальзам после солнца, продлевающий загар Bronzeada, Librederm

Выбор специального корреспондента BeautyHack Дарьи Мироновой

Моей светлой коже загар дается непросто, поэтому я до конца борюсь за сохранение шоколадного оттенка. С этим бальзамом у меня получилось продлить дни счастья, а еще он хорошо увлажнял и восстанавливал кожу сразу после моря.

Очень понравился способ нанесения — бальзам ложится тонким слоем и быстро впитывается.

Цена: 450 руб.

Крем для тела с маслом какао «Питание и увлажнение», Himalaya Herbals

Выбор ассистента редакции BeautyHack Анны Хоботовой

Бренд, родом из предгорья Гималай, помог мне спасти пересушенную солнцем кожу.

Крем с плотной консистенцией и сумасшедшим ароматом шоколада быстро впитался в воспаленную после солнечных ванн кожу и успокоил ее, напитав влагой.

Главные компоненты средства — вода и масло какао, которое отлично увлажняет и сохраняет молодость кожи. Витамин Е, природный антиоксидант, дополнительно защищает ее от негативных воздействий внешней среды — песчаный бриз во время вечерней прогулки не травмирует кожу. А «шоколадный» запах спасет фигуру от пирожного за ужином.

Цена: 185 руб.

Лосьон для тела с маслами манго и марулы, Dove

Выбор ассистента редакции BeautyHack Анны Хоботовой

Бренд Dove любят за щедрый маслянистый состав лосьонов и кремов. Этот лосьон — новинка марки. Внешне он напоминает гель для душа, но внутри 250 мл увлажняющего микса с сумасшедшим ароматом манго — сразу чувствуется «отпускное» настроение!

Лосьон очень густой и впитывается не сразу, пленка сохраняется на пару минут. Зато потом кожа обретает младенческий вид (даже если она обгорела на солнце), а увлажнение сохраняется на несколько часов — то, что нужно на море, когда кожа раздражена солнцем, соленой водой и ветром.

Цена: 350 руб.

Молочко после загара «Сок алоэ и ромашки», Чистая линия

Выбор ассистента редакции BeautyHack Анны Хоботовой

Состав молочка «чист», оправдывая название бренда. Сок алоэ, которым щедро богат состав, увлажняет и питает кожу, дополнительно стимулируя ее омоложение.

Ромашка — тоже немаловажный ингредиент, когда речь идет о периоде после загара — она восстановит и успокоит кожу после воздействия активных солнечных лучей.

Побывать на пляже в этом сезоне мне пока еще не удалось, но средство радует меня в качестве ежедневного ухода в солнечном городе (думаете, что в городе солнце не активное? Вы ошибаетесь).

У средства легкая текстура, которая быстро впитывается, не оставляя липкости, жирного блеска и разводов на одежде. А кожа скажет вам «спасибо» за интенсивное увлажнение.

Цена: 295 руб.