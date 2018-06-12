Как справиться с синяками под глазами?

Какие косметологические процедуры помогут справиться с кругами под глазами? Как часто их нужно делать и почему? И стоит ли доверять средствам для домашнего ухода?

Мезотерапия

Пожалуй, один из самых эффективных способов избавления от темных кругов под глазами. «В идеале нужно выбирать мезотерапию с препаратами на основе гиалуроновой кислоты, комплекса витаминов и аминокислот, которые способствуют выработке коллагена и эластина, — отмечает Вероника Федорова , врач-косметолог салона красоты „Мильфей Фрунзенская“. — В итоге повысятся тонус и упругость кожи, активизируется лимфоток, устранятся патологические расширения сосудов венозной системы, за счет чего исчезнут темные мешки под глазами». Если хочешь навсегда распрощаться с темными кругами, тогда рекомендуем пройти курс из трех-четырех процедур с периодичностью раз в год.

Стоимость: от 3000 р.

Биоревитализация

Биоревитализация проводится, как и мезотерапия, инъекционно и с помощью особых коктейлей. Кстати, используется более концентрированный состав, а значит, и количество необходимых процедур сокращается (достаточно будет двух-трех сеансов для стойкого эффекта). Но есть и недостаток: из-за активных компонентов вероятно проявление аллергических реакций.

Стоимость: от 10 000 р.

Плазмотерапия

В этом случае в качестве коктейля используют плазму, отделяемую от крови пациента. Это оказывает омолаживающее действие, активизирует иммунные и обменные процессы, стимулирует выработку собственного коллагена. «Наша задача в этом случае — улучшить лимфоток и осветлить кожу, — делится Мавджуда Тохирова, косметолог, дерматовенеролог клиники GMT Clinic. — Еще один плюс этой методики — уходит отечность, и в итоге взгляд получается более выразительным и свежим».

Стоимость: от 5000 р.

Филлеры

Можно использовать филлеры на основе гиалуроновой кислоты. «Принцип действия их очень прост: филлеры вводят в глубокие слои в периорбитальную зону (в носослезную борозду) — пустоты заполняются, а кожа над сосудами приподнимается, — отмечает Вероника Федорова, врач-косметолог салона красоты „Мильфей Фрунзенская“. — Проводить такую процедуру нужно однократно, а эффект после нее будет держаться от восьми месяцев до года».

Стоимость: от 12 000 р.

Пилинг

Пилинг удаляет отмершие клетки и разглаживает поверхность кожи. Чтобы не травмировать нежную кожу под глазами, обычно используют мелкодисперсный состав (без крупных частичек). А еще хорош будет химический пилинг на основе фруктовых экстрактов. «Учти: делать пилинги можно не всегда. Идеальное время для них — осень-зима», — подчеркивает Мавджуда Тохирова, косметолог, дерматовенеролог клиники GMT Clinic.

Стоимость: от 2500 р.

Микротоковая терапия

Это процедура «два в одном»: осветляет темные круги и борется с отеками. За счет воздействия микротоков улучшается лимфоток и кровоснабжение. Результат будет заметен уже после первой процедуры. Полный курс — от 6 до 15 сеансов.

Стоимость: от 2500 р.

Лазер

Лазер очень эффективен в борьбе с синяками. Современные аппараты позволяют контролировать длину луча и глубину его проникновения в кожу. Под воздействием лазера происходит разрушение поверхностных клеток кожи, которые потом быстро обновляются. И ты получаешь идеально ровный тон кожи без синих теней. Правда, результат не будет мгновенным — эффект «проявится» через две недели. Делают такую процедуру разово!

Стоимость: от 3500 р.

Липофилинг

Такую процедуру проводят только в случае, если синяки возникли в результате возрастных изменений. Процедура выполняется под наркозом в два этапа: сначала берут и обрабатывают жировую ткань, затем вводят ее в область под глазами. Ее главный недостаток — риск появления асимметрии.

Стоимость: от 35 000 р.

Карбокситерапия

Во время карбокситерапии в проблемную зону вводится углекислый газ, который стимулирует кровообращение и обновление кожи. Процедура хороша тем, что у нее нет неприятных последствий. Но первый результат будет заметен только через неделю. Количество необходимых процедур — около 8–10, зато эффект сохранится на год.

Стоимость: от 4500 р.

Татуаж

Скрыть синяки можно и с помощью татуажа. Для этого мастер будет вводить в кожу пигмент для маскировки дефекта. Проводят такую процедуру в три подхода — чтобы результат получился максимально натуральным.

Стоимость: от 35 000 р.

Домашние помощники

«Средства против кругов под глазами бывают ночными (их цель — улучшение микроциркуляции) и дневными (их задача — увлажнение и защита барьерных функций кожи), — рассказывает Мавджуда, врач-косметолог клиники GMT Clinic. — Причем подвижное веко лучше не трогать, только на неподвижное и легкими вбивающими движениями, чтобы не растянуть кожу. Если после использования крема планируешь сделать макияж, то стоит выдержать 20 минут, и тогда твой мейкап не будет скатываться».

Также важно правильно выбирать средства по составу! «Подойдут бьюти-средства, которые уплотнят кожу и укрепят капилляры. При этом они должны оказывать охлаждающий, тонизирующий и отбеливающий эффекты. На это способны витамин К, ретинол, пептиды, — делится Вероника Федорова, врач-косметолог салона красоты „Мильфей Фрунзенская“. — Также обрати внимание, что в твоем креме не должно быть парабенов, гидрохинона, пропиленгликоля, талька и глицерина — они создают эффект стянутости и пересушивают кожу».

Ловкая маскировка

Синие круги под глазами можно и замаскировать, нужно лишь соблюдать несколько правил! «Твое главное бьюти-оружие в этом случае — консилер. Но не спеши радоваться! Учти, что кожа вокруг глаз очень тонкая и чувствительная, поэтому перед нанесением консилера ее лучше немного увлажнить кремом, — рекомендует Джанет Алистанова, визажист салона красоты MA&MI. — Также запомни: в консилере больше пигмента и меньше увлажнения, чем в тональном креме, поэтому, чтобы он не забивался в морщинки после нанесения, лучше припудрить кожу».

«Распространенная ошибка — замазывать темные круги под глазами более светлыми оттенками, отличающимися от общего тона лица. Но так ты, наоборот, подчеркнешь свой недостаток, — уточняет Андрей Тамбовцев, топ-визажист студии «Zazeркалье». — Хорошо маскируют синие круги консилеры персикового и абрикосовых оттенков. База не обязательна. Кстати, среди моих фаворитов могу выделить жидкое двустороннее средство для контурирования Sculpt&Sighlight Face Duo от NYX. Это продукт не по назначению, но он отлично маскирует и подходит больше для молодой кожи (без преобладающего количества мимических морщинок) с матовым финишем. Также идеальным вариантом будет корректор Studio Finish Concealer от M. A. C или любой другой похожий продукт в баночке, плотный и жирный по текстуре. В большинстве случаев он требует припудривания минеральной прозрачной пудрой».

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-spravitsya-s-sinyakami-pod-glazami/