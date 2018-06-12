Пользователи всемирной сети массово рисуют на лицах веснушки

В социальных сетях набирает обороты новый тренд. Девушки создают себе веснушки, делают фото и выкладывают его в Интернет.

Бывшая актриса и новоиспечённая герцогиня Меган Маркл спровоцировала новый тренд в социальных сетях. На собственной свадьбе она появилась с естественным макияжем, который абсолютно не скрывал веснушки на лице.

Теперь девушки во всем мире хотят быть похожими на герцогиню Сассекскую. Для этого они даже прибегают к услугам тату-мастеров и визажистов, которые украшают девичьи лица желанными веснушками. Пусть и фейковыми.

Радостью от приобретения веснушек девушки со всего мира делятся с помощью фотографий, которые размещают в социальных сетях, сообщает Mirror.