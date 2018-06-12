Детский крем: почему для взрослых он не подходит

Классический детский крем имеет максимально простой состав, разработанный еще пять десятилетий назад. Основные ингредиенты — ланолин, натуральные растительные экстракты, масла, глицерин. В отечественном креме не найдешь парабенов, формальдегида и других консервантов и токсичных веществ.

Женщины с чувствительной кожей лица, аллергики и поборники «естественной косметики» считают, что ничего лучше детского крема для сохранения свежести, нежности и молодости кожи не придумаешь. Можно не беспокоиться, что появится аллергия или под воздействием консервантов разовьётся со временем меланома. Но не всё так просто, как хотелось бы.

Иссушающий эффект

Детский крем потому и называется детским, что создан для самых незащищенных и нуждающихся в заботе членов общества. Стоит нанести лишь капельку такого средства на лицо, даже не втирая, как кожа тут же становится смягченной и бархатистой, словно едва созревший персик. Однажды насладившись этим эффектом, многие дамы заносят детский крем в свой список повседневных косметических средств и пользуются им всегда.

Однако главная их ошибка заключается в безоговорочном доверии к качеству продукта. На самом деле вазелин, ланолин и глицерин создают на поверхности эпидермиса воздухонепроницаемую плёнку, всё равно как лицо накрыли бы полиэтиленовым пакетом.

Такая защита подходит только для ребёнка. Клетки кожи у маленьких детей очень быстро делятся, а сальные железы ещё не так активны, как у взрослого человека. Вследствие этого на коже у них образуется слишком тонкий защитный слой, чтобы противостоять атаке бактерий. И плёночка из вазелина или ланолина для них — это то, что нужно.

На взрослых этот метод не работает. Детский крем запечатывает поры, не позволяет коже нормально дышать, самоочищаться и создаёт на её поверхности эффект парника. Он просто вытягивает влагу из глубоких слоёв дермы, оставляя обманчивое впечатление свежести и мягкости.

Продолжительное использование детского крема взрослой женщиной приведёт к преждевременному старению её кожного покрова и образованию глубоких морщин. Пересушенная кожа утратит упругость, и уже никакой крем не исправит положение.

Натуральные и искусственные ингредиенты

Многие считают, что в составе детского крема вообще нет никакой химии, только натуральные масла, жиры и вытяжки из растений. Это заблуждение. Вазелин — 100-процентный продукт химической промышленности. Его получают путём смешивания церезина и парафина, которые являются результатом перегонки мазута и других нефтепродуктов.

Глицерин — ещё один «подарок» изобретательных химиков. Большую его часть производят из пропилена, сложного химического соединения, которое относится к четвёртому классу опасности. Оксид пропилена используется для получения топлива, консервантов, пластмассы. Так что глицерин и вазелин только кажутся безопасными и натуральными.

И даже ланолин — натуральный жир, добываемый при вываривании шерсти животных, не так прост, как все привыкли думать. Он содержит мощные аллергены, которые провоцируют слезотечение, заложенность горла и раздражение кожного покрова у чувствительных к этим компонентам людей.

Угри, покраснения и другие «прелести»

Ещё один негативный фактор детского крема — способность усиливать воспалительные процессы у взрослых людей. Поскольку у малышей ещё нет такой гормональной активности, как у старших, то и угревой сыпи просто не бывает. Половое созревание приносит много изменений, в том числе влияет на состояние кожи.

Сальные железы начинают работать гораздо активнее. Кожный жир и отмершие клеточки эпидермиса смешиваются, образуя определенный поверхностный слой. Он защищает, но одновременно и является фактором риска. Если покрыть кожу плёнкой вазелина или глицерина, то получается настоящий «панцирь», под которым активно размножаются бактерии, питающиеся кожным салом. В итоге — прыщи, раздражение, аллергические реакции.

Детский крем может показаться эффективным, но только после двух-трёх раз использования. При долговременном применении он даёт результат, прямо противоположный ожидаемому. Женщина мечтает иметь нежную и упругую кожу, а получает иссушенную, прыщеватую, раньше времени постаревшую.

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