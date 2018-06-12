13 ароматов с розой, о которых вы не знали

Парфюмерный критик Ксения Голованова раскрывает список таинственных ароматов с розой.

Парфюмерная вода Harlem Bloom, Vilhelm Parfumerie

В работе аромат назывался Leather Rose — «Кожаная роза». И хотя «Цветок Гарлема» звучит эффектнее, первый вариант был предельно честным: эта роза выросла в полумраке джаз-клуба, пробившись сквозь потертую кожаную обивку дивана. Словом, она не робкого десятка — пока другие розы купались в ночной росе и слезах девственниц, гарлемскую удобряли молотым перцем и табачными крошками. Получилось крепко и бодро: если ищите розу с кожей и шафраном, но позубастее, чем Galop d’Hermès, ваши поиски завершены.

Парфюмерная вода Sheiduna, Puredistance

Sheiduna — слово-бумажник, как называл такие языковые конструкции Льюис Кэрролл : «раскрываешь, а там два отделения». Название, в котором соединились «шейх» и «дюна», обещает Арабский Восток, но дает абстрактный пустынный пейзаж без привязки к региону. Поначалу за горячими песками и сухой древесной щепой, которые Sheiduna бросает в лицо, не видно ее пряных, куминно-гвоздичных роз — их находишь позже, когда уляжется песчаная буря и между гребнями барханов лягут закатные мазки ароматных смол. Прекрасная и точная картина пустыни.

Парфюмерная вода Evening Rose, Aerin

Эта роза — самая светская в нашей подборке — одновременно темная и прозрачная, как черный шелковый чулок. И так же безупречно «сливается» с кожей: когда схлынет золотая волна коньяка и опадут бордовые лепестки, останется элегантная древесно-амбровая база — не слишком громкая, но достаточно плотная для того, чтобы вас запомнили.

Парфюмерная вода Tea Rose, Perfumer’s Workshop

Большой американский хит Tea Rose вышел еще в 1977 году, но у нас появился меньше двух лет назад — одну из лучших, по мнению Фредерика Малля, парфюмерных роз в Россию привезла Cosmotheca. Это, помимо всего прочего, едва ли не самый недорогой аромат в ее портфолио и притом наиболее популярный в мировом масштабе: за сорок лет было продано около 60 миллионов флаконов. Чем хорош Tea Rose? Тем, что идеально соответствует собирательному образу дачной розы в наших детских воспоминаниях — пахнет медом, росой, смородиной и чем-то зеленым и едким.

Парфюмерная вода Roses Musk, Montale

Целый раздел на сайте Montale называется Around the Rose, что неудивительно: французский бренд, который для популяризации арабского стиля в парфюмерии сделал больше, чем все арабские марки вместе взятые, розу уважать обязан. К сожалению, красивые Taif Roses уже сняты с производства, но остается Roses Musk — цветы и мускус, только что политые розы и чистое белье, вывешенное сушиться в саду. Аромат, по меркам Montale, исключительно спокойный, но стойкость ожидаемо на высоте.

Парфюмерная вода Ta’if, Ormonde Jayne

В последние пару лет лондонская марка увлеклась выпуском лимитированных или баснословно дорогих вещиц, к которым сложно подступиться даже в день зарплаты, и, кажется, сбилась с курса: последний по-настоящему интересный аромат Ormonde Jayne, Vanille d’Iris, вышел в 2016 году — в классической коллекции. Там же следует искать все остальное, чем полюбилась марка, в частности, блестящую розу Ta’if 2004 года выпуска. Эт-Таиф — город в горах Саудовской Аравии, вокруг которого, сколько он себя помнит, постоянно что-то цветет и пахнет: здесь пасеки, виноградники, плантации финиковых пальм и поля таифской розы. Среди таких щедрот легко увлечься экзотикой и намести в композицию горячих аравийских песков, но парфюмер Геза Шен, как обычно, умело контролирует температуру своей композиции — эта роза растет на высоте, в прохладном горном климате, и до конца сохраняет росистую и слегка колкую, перечную свежесть.

Парфюмерная вода Knowing, Estée Lauder

В следующем году Knowing исполняется тридцать лет. Это по-прежнему один из лучших представителей некогда славного, но пришедшего в упадок рода — розовых шипров, блестяще описанных парфюмерным критиком Лукой Турином. Розы, увязшие во мхах, он называл «рубинами на зеленом бархате», и именно такое впечатление — алых всполохов в глубине леса, будто в чаще расцвел баснословный папоротник — производит Knowing. Прекрасная роза, темная и горькая.

Парфюмерная вода Hyde Park, Hugh Parsons

Британская марка Hugh Parsons без малого двадцать лет занимается парфюмерной инвентаризацией городских районов — как известный вам Bond No.9 New York, только здесь районы лондонские. Еще одно важное отличие: «Бонд» с удовольствием залезает в самые дальние карманы Нью-Йорка, а в портфолио «Парсонс» вряд ли появится какой-нибудь Шордич — все локации здесь, что называется, шикарные. Вот, например, Hyde Park, зеленая и горькая роза, щедро удобренная мыльной пеной — красивый и строгий солифлор с аккуратно подбритыми, как лондонская трава, висками.

Туалетная вода Imogen Rose, Lush

Красивая, слегка старомодная роза — такие называют «пудровыми». Эффект намеренный: этот аромат Саймон Константайн, человек, ответственный за всю парфюмерию в Lush, посвятил своей маленькой дочке, надеясь передать ощущение от мельчайших сыпучих частиц детского талька с помощью ириса и бобов тонка. Но вместо пеленального стола получился скорее кокетливый туалетный — с пудреницами, пуховками и тюбиками помады. Еще о цветочных ароматах можно прочитать здесь.

Парфюмерная вода Cinabre, Maria Candida Gentile

Прекрасное прочтение сложной парфюмерной темы — амбровой розы. Под завитым париком, напудренным душистыми порошками, — мытые розовой водой волосы, под мускусом, ванилью и помадой — тонкий запах мыла и чистой кожи: Мария-Антуанетта, если снять с нее всю краску, пахнет юной, садовой свежестью.

Парфюмерная вода Rosamunda, Laboratorio Olfattivo

Профиль очень знакомый — восточная роза с удом и шафраном, сделанная для европейского рынка, иначе говоря умеренно и аккуратно. Но вместо скуки узнавания испытываешь восторг: насколько гармонично и сбалансированно сделан этот древесно-цветочный, бальзамический аромат. Роза в «Розамунде» подогрета кумином и горячими смолами, которые постепенно уходят в золотистый амбровый шлейф, цветет долго и близко к коже — можно сказать, застенчиво.

Парфюмерная вода Rose de Paris, Gustave Eiffel

На днях в ТЦ «Киевский» открылся новый парфюмерный бутик Grasse C. L. U. B., и ароматы Gustave Eiffel наконец получили порт приписки — прямо напротив фонтана на первом этаже. Почему вам нужна Rose de Paris: это свежая, умытая дождем фруктовая роза с черной смородиной, сделанная по моде 1980-х — десятилетия растрепанных садовых роз в стиле диптиковской L’Ombre dans L’Eau. Название сулит Париж, но именно так должен «звучать» английский сад, разбитый по романтической моде — в противоположность саду французскому, регулярному, где цветы и деревья вытягиваются по струнке, как на плацу.