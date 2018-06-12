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Виктория Боня стала жертвой алчной фанатки
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Виктория Боня стала жертвой алчной фанатки 

WomanHit.ru 3 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Виктория Боня на своей странице в «Инстаграме» решила разыграть 100 тысяч рублей. Их она готова была пожертвовать девушке с дефектом лица — заячья губа на косметическую операцию. Одной из претенденток стала жительница Нижнего Новгорода Лиана Зоркова. Однако, как выяснилось, лечение молодой женщины требует гораздо больше денег.
«Когда она получила консультацию у врача, он сказал, что этой девушке нужно перед исправлением губы сначала провести лечение, которое включало в себя установка штифтов, затем зубных имплантатов, а уж потом сама косметическая операция. Я ответила ей, что могу оплатить лишь пластику губы, на остальное я не рассчитывала», — пояснила ситуацию Боня в своем «Инстаграме». И пожаловалась: «Сейчас она пошла давать интервью во все газеты, рассказывая, как я ее 'кинула».
Виктория крайне возмущена такой неблагодарностью. Теперь она готова разыграть эту сумму между новыми претендентами. Деньги достанутся случайному счастливчику.
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