Виктория Боня стала жертвой алчной фанатки

Виктория Боня на своей странице в «Инстаграме» решила разыграть 100 тысяч рублей. Их она готова была пожертвовать девушке с дефектом лица — заячья губа на косметическую операцию. Одной из претенденток стала жительница Нижнего Новгорода Лиана Зоркова. Однако, как выяснилось, лечение молодой женщины требует гораздо больше денег.

«Когда она получила консультацию у врача, он сказал, что этой девушке нужно перед исправлением губы сначала провести лечение, которое включало в себя установка штифтов, затем зубных имплантатов, а уж потом сама косметическая операция. Я ответила ей, что могу оплатить лишь пластику губы, на остальное я не рассчитывала», — пояснила ситуацию Боня в своем «Инстаграме». И пожаловалась: «Сейчас она пошла давать интервью во все газеты, рассказывая, как я ее 'кинула».

Виктория крайне возмущена такой неблагодарностью. Теперь она готова разыграть эту сумму между новыми претендентами. Деньги достанутся случайному счастливчику.