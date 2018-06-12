В каком порядке нужно наносить средства во время макияжа?

Почему мы чувствуем неопределенность, когда речь идет о нанесении нашего крема, например, для глаз? Когда его наносить и как? Мы скажем вам, почему; потому что порядок применения косметических средств является непонятным. В каком порядке наносить средства для макияжа? И с эссенцией для кожи, которая вскоре войдет в моду благодаря корейским традициям красоты, порядок нанесения только станет еще более запутанным. Именно поэтому мы собрали руководство по идеальному плану нанесения всех ваших продуктов, которое гарантирует, что вы получите оптимальные эффекты от ваших сывороток и солнцезащитных кремов. Применение косметических средств должно быть последовательным, чтобы тон вашей кожи был идеальным, а все средства смогли быть эффективны. У вас достаточно средств, но вы не знаете, как их наносить? Не переживайте, есть правильная последовательность, которая позволяет нам увлажнять и смазывать лицо всеми видами роскошных масел и кремов. МедикФорум советует, как правильно наносить средства по уходу за лицом, чтобы они все были эффективны.

Очищение лица

1. Очистить лицо Это первый шаг, который вы должны делать. Умойтесь и повторите этот шаг, чтобы избавиться от всех загрязнений; первая очистка атакует поверхностную грязь, а вторая позволяет попасть средству в ваши поры. Вы можете использовать одно средство дважды или два разных средства — более легкое и второе для глубокого очищения, это может быть пенка для умывания + очищающая маска. Такое сочетание будет идеальным и позволит получить действительно чистую кожу.

2. Тонер Пропуск тонер для лица — это как написать диссертацию, а затем закрыть документ, прежде чем вы ее сохранили; это делает все усилия очищения бессмысленными, поскольку остаточная грязь может по-прежнему быть на коже. Проведите пару разу тонером на ватной подушечке, чтобы освежить лицо и снять остатки жира.

Первый слой кремов

3. Точечный крем для проблемных зон Если вы используете какой-либо тип местного лечения блик— акне или легкихшрамов, примените средства для лечения сейчас, чтобы ваша кожа могла впитать все полезные средства. Речь идет только тех кремах, которые требуют точечного нанесения. 4. Сыворотка Общее правило с кремами для лица заключается в том, что сначала вы должны начать с самых легких продуктов, а сыворотки — тонкие формулы, которые поглощаются кожей наиболее эффективно. Эти концентрированные лосьоны доставляют активные ингредиенты глубоко в поры, поэтому убедитесь, что вы используете такую сыворотку, которая подходит для ваших самых серьезных проблем с кожей. Сыворотке нужно дать время впитаться, как правило, это происходит достаточно быстро за счет легкой текстуры. 5. Крем для глаз

Сколько из васнаносят крем для глаз в последний момент во время вашего ухода за кожей? Это большая ошибка, которую стоит исправить. Подобно сывороткам, эти лосьоны тонкие и должны быть свободны от барьеров, поэтомувозьмите немного этого крема до крема для лица, используя подушечку вашего безымянного пальца. Так ваши глаза получат уход, который они смогут ощутить. Крем будет впитываться и ничего не помешает ему действовать на кожу и защищать и питать ваши веки.

Второй слой кремов

6. Увлажняющий крем Увлажняющий крем не подлежит обсуждению — даже если ваша кожа жирная — вам все равно нужно ее увлажнять. Делайте это сейчас — после крема для глаз нанесите увлажняющий крем, который освежит лицо и начнет работать. 7. Как наносить масло для лица? Если вы надеетесь позаботиться о порах, смягчить кожу, пользуясь маслом для лица, наносите его после увлажняющего крема, похлопайте по более сухим зонам, чтобы закрыть ваш увлажняющий крем. Хотя масло является одним из немногих продуктов, способных проникать в ваш крем для лица, нельзя сказать, что эти два продукта хорошо работают в обратном порядке. Лучше следовать такому порядку, чтобы эффективность была максимальной. 8. SPF для лица Применение кремов, защищающих от солнца, сразу после чистки сделает остальную часть ваших продуктов бесполезной, но, добавивзащиту от солнца в конце, вы позволите вашим остальным средствам работать в полном объеме, также защита будет эффективнее, когда она будет нанесена поверх остальных средств.

Макияж для лица

9. Как наносить праймер? Правильный порядокнужен и при создании макияжа, чтобы сохранить его весь день, следует начинать с праймера, который даст основу всей остальной косметике и позволит ей лечь ровно. Хороший праймер действует как магнит и удерживает вашу базу и, благодаря новым достижениям в косметологии, может решать проблемы, такие как пятнистость и жирность. 10. Консилер Существует много мифов, связанных с применением консилеров, но чтобы получить лучшее от вашего тонального крема и пудры, вам нужно сначала сгладить свой праймер. Для этого подойдет как раз консилер. Тонкий слой для естественного внешнего вида будет оптимальным решением, и затем вы можете использовать шаг 11, чтобы преодолевать любые дефекты. 11. Тональный крем Оцените части своего лица, которые могут потребовать дополнительного прикрытия, затем нанесите ваш тональный крем и слегка разотрите. Не стоит мазать все лицо тональным кремом, это частая ошибка. Закрывайте им только те участки, которые требуют сглаживания дефектов, кроме того, закрывайте те части, которые не скрыл консилер. Не стоит ровным слоем мазать все лицо ради одинакового цвета. 12. Для чего нужна пудра Ваша пудра для лица предназначена для фиксации макияжа и впитывания избыточного жира, поэтому проведите по блестящим т-зонам, подбородку и под глазами, чтобы зафиксировать консилер и тональный крем. 13. Бронзер затем румяна Легкие бронзовые порошки и кремы предназначены для добавления оттенка на лице, поэтому наносите их до того, как вы используете румяна. Когда бронзатор на месте можете добавить легкий румянец. 13. Тени для век и подводка для глаз, затем тушь для ресниц

Важно следовать такому порядку, это позволит наносить каждый вид косметике аккуратно и не портить свою предыдущую работу. 14. Брови Яркость ваших бровей должна дополнять ваши тени для век, румяна и губную помаду, поэтому возьмите карандаш и приступайте к работе, когда весь остальной макияж готов. Ранее эксперты рассказали, как ухаживать за кожей зимой.