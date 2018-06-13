Выбор главного редактора: 6 лучших средств для самолета

Бальзам для губ, который работает как тинт, многофункциональная палетка с модными оттенками теней, хайлайтеров и румян, корейская маска, созданная специально для полетов: если перед путешествием вы еще решаете, какие средства положить в чемодан, а какие — в ручную кладь, читайте новый обзор главного редактора BeautyHack Карины Андреевой (@kandreevaa): эти шесть супер-героев позволят вам выйти из самолета готовой к любому балу.

Как настоящий бьютиголик, без средств для ухода и макияжа в самолет на захожу (даже если полет длится меньше двух-трех часов). Мои друзья часто смеются, ведь у меня три косметички: с декоративной косметикой, с уходовой и третья — «самолетная». Но обычно на стойке регистрации меня можно увидеть без макияжа, а если рейс ранний — то еще сонную и с синяками под глазами. Если по прилету еду в отель, мысли «накраситься» не возникает: лишь делаю увлажняющую маску или использую термальную или виноградную воду (про последнюю рассказывала здесь). Но такое случается не всегда, особенно если лечу не в отпуск, а в командировку. Делюсь средствами, которые помогут создать отличный экспресс-макияж на скорую руку!

Двухкомпонентный комплекс масок Jet Super Hydrating Mask Kit, doubledare

Пару месяцев назад попробовала двухкомпонентный комплекс масок со смягчающим эффектом Jet Super Hydrating Mask Kit корейского бренда double dare, а проще говоря — настоящее лекарство от синяков под глазами, «серого» цвета лица и отеков. В 99% я выбираю максимально ранние рейсы, поэтому поспать не удается.

А в поездках хочется выглядеть лучше, чем дома, чтобы по прилету сразу же приступить к фотографиям и селфи.

Итак, моя находка состоит из двух частей — очищающей салфетки и смягчающей маски. Салфетка с алоэ, зеленым чаем и AHA-кислотами отшелушивает и освежает кожу — ею нужно тщательно протереть лицо.

Затем наденьте маску и оставьте на 15-30 минут.

Смывать остатки средства после применения не нужно — просто распределите массирующими движениями на коже.

Маска пропитана комплексом из сквалана, лецитина, церамида NP и мощных антиоксидантов (экстракты кактуса и шиповника).

Этот супер-набор заменил мне любимые патчи (синяки и мешки под глазами за полчаса пропали), кожа стала сияющей и увлажненной, цвет лица — здоровым (эффект #яужеспаланаэтойнеделе исчез моментально).

У меня сухой тип, поэтому этот комплекс пришелся как нельзя кстати и не оставил кожу обезвоженной в полете.

Цена: 790 руб.

Палетка Back Talk, Urban Decay

Думаю, многим знакома такая ситуация, когда из аэропорта по прилету нужно выйти не с опухшим лицом и синяками под глазами, а почти что «на бал» (те, кто часто летает в командировки, где каждый час по прилету расписан, — берите на заметку). Новинка UrbanDecayсэкономит много места в вашей сумке: состоит из восьми оттенков теней (есть как нюдовые, так и яркие) и из четырех пигментов для лица (два хайлайтера и двое румян).

Оттенки 3Sheets (нежно-розовый), Bare (нежно-бежевый с шиммером), Curve (цвет пепельной розы, тоже с шиммером) я использую соло — когда надо на бегу распределить средство на веках (к счастью, тушуются отлично). Shade (фиолетовый с блестками), Attitude (огненный с шиммером), WTF (матовый коричневый) и 180 (темно-коричневый с шиммером) — таких ярких и насыщенных цветов достаточно для необычного макияжа глаз. Мой любимый прием — нанести на все подвижное веко Curveи создать огненную дымку у внешних уголков с помощью Attitude, слизистую подчеркнуть 180-ым, а под бровью распределить хайлайтер PartyFoul.

Теперь поговорим о пигментах для лица. Мне очень понравился холодный розовый CheapShot— дает румянец, как после часовой прогулки в зимнем лесу. А вот DoubleTakeтеплее, идеально подчеркнет загар. В палетке два хайлайтера — LowKey (персиковый) и PartyFoul (холодно-розоватый). Стойкие, не осыпаются, наносятся «на бегу» (в нашем случае — «на лету»:)) — здорово! А в комплекте идет зеркало, которое на магните присоединено к палетке. Его удобно откреплять, чтобы не держать всю упаковку на весу в процессе макияжа. Новинка продумана до мелочей — теперь это мой незаменимый спутник в путешествиях.

Цена: 3 950 руб.

BB-крем Nude, Erborian

Долгое время находилась в поисках лучшего тонального средства. Какие-то нравятся, но потом начинают надоедать, поэтому меняла их на что-то новое почти каждый месяц. Но попробовав в январе этот BB-крем, о котором слышала не раз от многих гуру макияжа, влюбилась раз и навсегда и уже который месяц использую это средство. Почему его люблю? Во-первых, оттенок — это находка для девушек с очень светлой кожей. Не желтит, не дает эффект «бледного лица», а в первые десять минут подстраивается под ваш натуральный тон. Во-вторых, средство идеально для тех, кто, как и я, страдает от сухости (как я ухаживаю за сухой кожей — можно прочитать тут): BB-крем не подчеркивает шелушения, а наоборот работает как дневной крем и увлажняет кожу. В составе шестилетний корень корейского женьшеня, который стимулирует микроциркуляцию и активирует естественную выработку коллагена, имбирь, который очищает и тонизирует кожу, а еще лакрица, которая снимает красноту и работает как антиоксидант.

В-третьих, перед этим средством не нужен праймер — крем равномерно распределяется подушечками пальцев или бьюти-блендером в считанные секунды и действительно держится до обещанных 12-ти часов, после чего без труда удаляется очищающим гелем.

В-четвертых, крем очень удобен для перелетов. Он дает эффект «второй кожи» и позволяет ей дышать, освежает лицо. Я не раз слышала: «Как же ты здорово выглядишь без макияжа после перелета!». Это здорово — окружающие даже не замечают наличие BB-крема на лице, а он есть, и еще не раз выручит вас — мелкие несовершенства точно скроет.

В-пятых, SPF-фактор — 25: как раз то, что надо в отпускную косметичку (особенно если собираетесь на море!).

Цена: 3 500 руб.

Консилер The Concealer, Light, La Mer Этот консилер люблю за компактность: помещается даже в самый маленький клатч (или в карман куртки, если вдруг решите выйти из дома «налегке» и без сумки). Формат стика позволяет провести под глазами аккуратную полоску и растушевать подушечками пальцев — удобно, когда летишь в самолете, и для маскировки синячков под глазами нужно потратить пару секунд и столько же телодвижений. Несмотря на высокую цену, расходуется экономно: такое ощущение, что его хватит на целую вечность — у меня этот стик с прошлого года, и почти при каждодневном использовании цел больше, чем на половину. Люблю за то, что оттенок Lightне ложится белым пятном, а наоборот подстраивается под тон кожи и нежной вуалью создает стойкое покрытие и скрывает следы усталости. Благодаря мощному эликсиру MiracleBroth (напомним, он сделан на основе насыщенной питательными веществами бурой водоросли и других природных компонентов, открытых создателем бренда доктором Хьюбером) консилер частично снимает отечность и увлажняет. И что очень важно — не скатывается. Представлен в трех оттенках.

Цена: 4 450 руб.

Тушь для ресниц Cabaret Premiere, Vivienne Sabo

Тушь-легендуCabaretможно найти в косметичке чуть ли не каждого настоящего бьюти-гуру: она действительно легенда — идеальное разделение, возможность пробраться к самым корням ресниц и тщательно прокрасить их благодаря удобной щеточке, отличные объем и длина, стойкость без осыпания, но при этом довольно простое удаление (мицеллярки вполне хватит) — тушь мечты, не меньше. Но создатели не остановились на достигнутом и не так давно «поколдовали» над формулой — средство стало еще более стойким, а эффект — явным (не поспоришь, объем дает она больший, чем ее предшественница, хотя, казалось бы, куда еще!). Так или иначе, обе туши я люблю — они со мной отправятся даже «на край света» (и не подведут, в этом уверена!). Если вы, как я, носите контактные линзы или у вас чувствительные глаза, обратите на нее особое внимание: тушь не вызывает аллергических реакций, проверено на себе!

Цена: 315 руб.

Бальзам для губ Les Beiges, Deep, Chanel

Новинка лета и теперь мой лучший друг для экспресс-макияжа губ. Бальзам, но на деле работает как отличный увлажняющий тинт. Нет-нет, не тот, который въедается в губы и сушит их, а наоборот отлично смягчает кожу (в составе масло моринги и производное витамина Е) и при этом дает эффект «стейна». С ним мне не нужны бальзам и помада — это настоящее «два в одном». Я выбрала оттенок спелой черешни (Deep), который сделал мой натуральный цвет губ более насыщенным (кстати, у каждого цвет проявляется по-разному). Стойкий — наношу с утра и могу еще часов шесть не думать про обновление: сходит аккуратно, без явного контура, но эффект увлажнения остается. Подруги на днях спросили меня, не увеличила ли я губы: разумеется, нет! Но объем им бальзам придал знатный. Берите на заметку это средство и для тех случаев, когда в вашем образе акцент сделан на глаза: макияж получится гармоничным.

Цена: 2 760 руб.

Текст: Карина Андреева