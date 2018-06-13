Привычки, из-за которых мы стареем

Если хочется, чтобы кожа как можно дольше оставалась нежной, сияющей и здоровой, придется пересмотреть образ жизни. Мы разобрали пять самых распространенных женских привычек, которые вызывают преждевременное появление морщин и сухость кожи. Вспомните, как часто вам приходилось…

1. Ложиться спать с неудаленным макияжем

Австралийские ученые провели исследование, в результате которого оказалось, что треть опрошенных женщин засыпает с макияжем как минимум раз в неделю. Сон с неудаленным макияжем — одна из худших привычек. Дело в том, что кожа обновляется во время сна, а мейкап этому препятствует. Поры остаются забитыми, клетки не дышат, а также создается благоприятная среда для размножения бактерий.

Что делать? Всегда удалять макияж перед сном. Если кожа сухая, то необходимо не только тщательное умывание, но и увлажнение кремом или сывороткой с гиалуроновой кислотой. Также важно следить за чистотой наволочки и менять ее раз в три дня: на ней могут оставаться частицы лака для волос, который вреден для кожи лица.

2. Пить через трубочку

При вытягивании губ напрягаются мышцы рта. Частое использование соломинки для питья приводит к появлению кисетных морщин, которые постепенно превращаются в носогубные сладки. Их сложно корректировать, и они могут визуально состарить женщину на пять-семь лет.

Что делать? Любимый фреш или холодный кофе можно пить из стакана. Отличной профилактикой появления носогубных складок станет гимнастика для лица — фейсбилдинг.

3. Не носить солнцезащитные очки

Солнцезащитные очки — это не только модный аксессуар, но и необходимая защита от яркого солнца. Кожа вокруг глаз очень нежная и тонкая, и если не заботиться о ней должным образом, то на ней быстро появляются морщинки. Поэтому очки рекомендуется носить не только на пляже или в горах, но и в городе.

Что делать? Подбирать очки с высокой степенью защиты от ультрафиолета. Также важно следить, чтобы оправа не давила на переносицу и не оставляла следов.

4. Принимать слишком горячий душ

Слишком горячая ванна или душ могут плохо сказаться на состоянии кожи. У кожи есть водно-липидная мантия, которая выделяет кожное сало — это естественный барьер от бактерий. Ежедневное мытье слишком горячей водой приводит к его разрушению, кожа становится сухой и шелушится.

Что делать? Следить за температурой воды (от 25 до 40 градусов). Также не стоит злоупотреблять скрабом для лица и тела (не чаще двух раз в неделю).

5. Спать на животе

Многие женщины спят на животе, потому что им так удобно. Однако спать, уткнувшись лицом в подушку, — плохая идея. Кожа лица в таком положении плохо дышит, утром становятся заметнее мелкие морщинки и мешки под глазами.

Что делать? Стараться спать на спине или на боку. Выбирать невысокую ортопедическую подушку, чтобы подбородок не упирался в грудь.