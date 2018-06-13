Приянка Чопра надела на свидание с бойфрендом нежный костюм: фото

Вот уже несколько недель 35-летняя Приянка Чопра встречается с музыкантом Ником Джонасом, который младше нее на 10 лет. Артистов замечали на прогулках, бейсбольном матче, во время свидания на яхте и на свадьбе кузины Ника. На днях пара вновь попала в объективы папарацци. Актрису и певца сфотографировали возле ресторана, где у них был запланирован романтический ужин.

Приянка Чопра и Ник Джонас

Для свидания с бойфрендом Приянка выбрала костюм небесно-голубого цвета, состоящий из длинной юбки с завышенной талией и кроп-топа. Нежный образ дополнил белый пиджак, сумочка и черные босоножки. Волосы актриса распустила, а в макияже сделала акцент на губы, воспользовавшись яркой помадой ягодного оттенка.

Приянка Чопра

Ник Джонас

Приянка Чопра

Приянка Чопра

Приянка Чопра и Ник Джонас

Приянка Чопра и Ник Джонас

Приянка Чопра и Ник Джонас

Отметим, что Приянка Чопра никогда не афишировала свою личную жизнь. Известно лишь, что ранее она встречалась со своими коллегами индийскими актерами.