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Приянка Чопра надела на свидание с бойфрендом нежный костюм: фото
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Приянка Чопра надела на свидание с бойфрендом нежный костюм: фото 

Журнал ОК! 50 минут назад
Вот уже несколько недель 35-летняя Приянка Чопра встречается с музыкантом Ником Джонасом, который младше нее на 10 лет. Артистов замечали на прогулках, бейсбольном матче, во время свидания на яхте и на свадьбе кузины Ника. На днях пара вновь попала в объективы папарацци. Актрису и певца сфотографировали возле ресторана, где у них был запланирован романтический ужин.
Приянка Чопра и Ник Джонас
Для свидания с бойфрендом Приянка выбрала костюм небесно-голубого цвета, состоящий из длинной юбки с завышенной талией и кроп-топа. Нежный образ дополнил белый пиджак, сумочка и черные босоножки. Волосы актриса распустила, а в макияже сделала акцент на губы, воспользовавшись яркой помадой ягодного оттенка.
Приянка Чопра
Ник Джонас
Приянка Чопра
Приянка Чопра
Приянка Чопра и Ник Джонас
Приянка Чопра и Ник Джонас
Приянка Чопра и Ник Джонас
Отметим, что Приянка Чопра никогда не афишировала свою личную жизнь. Известно лишь, что ранее она встречалась со своими коллегами индийскими актерами.
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