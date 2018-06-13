Увеличение губ: что важно знать, если ты решилась на процедуру

«Губы-пельмешки», «апельсиновые дольки» или «уточки» — все это разнообразие вариантов давно в прошлом. Сейчас коррекцию губ врачи проводят настолько аккуратно, что даже родная мама не поймет, что ты что-то себе вколола.

Для начала отметим, что коррекция губ филлерами не всегда связана с их увеличением. Так, например, с помощью данной процедуры можно сгладить асимметрию, сделать менее заметным шрам на губах или разгладить складочки на их поверхности. А еще многим не нравится, когда уголки губ поднимаются и обнажают десны. С помощью филлеров такой «оскал» легко корректируется. Но чаще всего девушки приходят именно за дополнительным объемом. Что же нужно учесть, перед тем как решиться на процедуру?

Черты и пропорции лица

Губы как с чужого лица — таких девушек ты наверняка видела немало. По сути, это результат пожеланий самих барышень, желающих губы как у Анджелины Джоли Скарлетт Йоханссон или Джессики Альбы . Поэтому не стоит трясти фотографиями звезд Голливуда перед носом у доктора. Ведь при выборе формы и размера губ нужно изучить около 15 параметров лица! И только тогда ты получишь свои губы, а не нечто чужеродное.

Цена вопроса

Хорошее не может стоить слишком дешево. Истина понятная, но желание перепроверить ее возникает у многих регулярно. Заманчивая цена в 5 тысяч рублей за губы — и ты уже готова рискнуть здоровьем. Остановись и сосчитай до десяти! Для увеличения губ используют качественные препараты на основе гиалуроновой кислоты от сертифицированных производителей. То, что предлагают тебе за дешево, — скорее всего, китайский филлер непонятного состава. Его безопасность и эффективность не известна. А еще за недорого можно поставить биополимер (да-да, их еще где-то вкалывают!). Делают это специалисты «надомники», в клиниках с такими препаратами давно не работают. Биополимер можно поставить навсегда, что, в общем-то, и подкупает. Но в результате ты рискуешь получить отторжение препарата, аллергию на него, образование рубцов и деформацию губ. Не забывай, удалить его можно только в кабинете пластического хирурга, а губы после такой операции ты уже никогда не восстановишь полностью.

Конечный результат

Сделала инъекции и ушла красивая. В случае с губами все немножко иначе. Во‑первых, после процедуры будет отечность, которая сохранится в течение 2−3 дней. Связано это и с местным анестетиком, и с травмой кожи во время инъекций. Во‑вторых, препарату нужно время, чтобы принять «окончательное положение» в области губ. Если в этот период ты заметишь некоторые неровности, их можно легко убрать, размяв между пальцами. А еще коррекцию губ могут делать в два этапа. Так часто бывает в том случае, если губы слишком узкие и требуется введение большого объема филлера. Эта тактика позволяет избежать перерастяжения кожи. Вторую порцию препарата тебе введут через две недели после первой процедуры. Окончательный результат во всех выше перечисленных случаях ты сможешь оценить через месяц, когда привыкнешь к «новым» губам.

Стойкость результата

Филлер можно поставить лишь на время. Сколько ты будешь носить новые губы, зависит и от твоего образа жизни, и твоих индивидуальных физиологических особенностей. В среднем сроки колеблются от 10 до 12 месяцев. Но если ты много занимаешься спортом, любишь бани и сауны, куришь (в этом случае активно работает круговая мышца рта), то филлер может рассосаться быстрее. Есть барышни, у которых гиалуронка стоит по 1,5−2 года. В их коже мало фермента, который разрушает эту кислоту. Кстати, такие девушки и стареть будут медленнее. Если ты из таких, считай, повезло!