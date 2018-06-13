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Какой макияж будет в тренде этим летом? Советы визажиста Giorgio Armani
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Какой макияж будет в тренде этим летом? Советы визажиста Giorgio Armani 

Peopletalk 3 часа назад
Фото: Peopletalk
Летом делать плотный макияж нет никакого желания — хочется легкости и свободы. Вместе с визажистом Giorgio Armani Анастасией Кирилловой мы нашли два идеальных варианта мейка, которые тебе точно понравятся!
Эффект «обнаженного» лица
Сделать макияж без макияжа не так-то просто. Да и кожа для такого мейкапа должна быть идеально подготовленной. Итак, используй освежающий лосьон и легкий крем (в идеале с SPF).
«Мы первым делом нанесли Soft Peeling Lotion Armani Prima — он отлично убирает шелушения, смягчает кожу. Затем использовали увлажняющий лосьон и после уже приступили к самому макияжу», — уточняет Анастасия.
Такой мейкап не требует ярких акцентов, поэтому все, что тебе нужно, — это легкий тон (идеально подойдет новинка Face Fabric от Giorgio Armani), немного консилера под глаза, гель для бровей и блеск для губ.
Даже хайлайтер и другие «сияющие» продукты не нужны. Главное — это блеск в твоих глазах!
«Влажный» макияж
Подготовку делаем такую же, как и в первом варианте. Только на этот раз после лосьона наносим праймер с SPF 40. Он поможет скорректировать тон и немного подсветит кожу. Затем можно использовать кушон или тональный флюид. «Мы обошлись без консилера, так как использовали тон с увлажняющей основой. Его, кстати, можно наносить на все лицо, в том числе и на зону вокруг глаз. И при желании даже на веки в качестве подложки под тени», — уточняет Анастасия. Кстати, летом лучше использовать жидкие тени — они дают эффект металлической пленки. Ресницы можно накрасить тушью, а можно оставить и так — решай сама.
«Я еще немножко подчеркнула скулы коричневым карандашом для глаз. Нанесла его вдоль скулы, чтобы подчеркнуть тень и сделать лицо более рельефным, — уточняет Анастасия. — Этот же карандаш добавила на линию роста ресниц, но только в растушеванном виде, чтобы не было четких линий и макияж смотрелся максимально натурально».
Брови выделять не стоит — просто немного скорректируй форму кремовыми тенями и закрепи результат фиксирующим гелем.
На губы лучше нанести тинт или помаду 2-в-1, которую ты легко сможешь использовать и для губ, и для щек.
Немного хайлайтера можно добавить на скулы, внутренний уголок глаза, спинку носа, над губой и на подбородок, чтобы все лицо сияло и светилось.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kakoj-makiyazh-budet-v-trende-etim-letom-sovety-vizazhista-giorgio-armani/
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