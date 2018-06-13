Новый аромат от Арианы Гранде — идеальный вариант для свадьбы!

Ариана Гранде (24) решила пополнить свою парфюмерную коллекцию и на днях объявила о запуске нового аромата у себя в Instagram. Певица пока не стала раскрывать все карты, лишь показала флакон в виде облачного эмози. Но мы уверены, этот парфюм станет особенным (возможно, даже окажется настоящим свадебным ароматом, ведь Ариана в ближайшее время выйдет замуж за комика из шоу Saturday Night Live Пита Дэвидсона (24)). По крайней мере, если судить по упаковке, он точно будет свежим и легким, не исключено, что с нотами мяты и базилика.

Кстати, певица далеко не новичок в парфюмерном искусстве. Она уже выпустила три аромата: Ari by Ariana Grande (яркий цветочно-древесный), Sweet Like Candy (смесь из фруктово-цитрусовых нот) и Moonlight (цветочный).

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novyj-aromat-ot-ariany-grande-idealnyj-variant-dlya-svadby/