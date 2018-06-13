Голое лицо: 4 базовых правила для создания нюдового макияжа

Удачно выполненный мейкап в стиле нюд позволяет визуально убавить несколько лет. Лицо выглядит ухоженным, при этом создается впечатление, что на макияж ушло всего несколько минут. Узнаем нюансы и базовые правила, которые помогут достичь эффекта природной красоты.

Создаем идеальный тон Публикация от Barbara Palvin (@realbarbarapalvin)

26 Мар 2018 в 8:59 PDT Стилисты советуют наносить тональный крем пальцами, чтобы распределить его тонким равномерным слоем. Однако при жирной коже лучше воспользоваться кистью или бьюти-блендером, потому что надавливание подушечками пальцев может спровоцировать выделение излишков кожного сала.

Чтобы кожа как будто светилась изнутри, потребуется хайлайтер. О том, куда и как его наносить, мы уже рассказывали.

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4 Июл 2017 в 12:00 PDT Тут главная задача — создать легкий акцент, а не менять черты лица с помощью затемнения и высветления разных областей. Достаточно нанести бронзовые или песочные тени в один слой — и макияж глаз готов. Подводку можно выполнить сатиновыми тенями серых или коричневых оттенков.

Если нанести корректор на внутренние уголки глаз и под нижнее веко, создастся впечатление, что вы хорошо отдохнули.

Тени естественных оттенков для создания нюдового макияжа глаз вы всегда можете приобрести в интернет-магазине органической косметики Eco Home.

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Публикация от Candice Swanepoel (@angelcandices)

17 Дек 2017 в 12:12 PST В тренде до сих пор густые брови (но не стоит рисовать их на лбу или сильно расширять природную границу). Желательно выбирать для коррекции средство, которое отличается от цвета волос не больше чем на два тона. Идеальным считается коричневый или серый карандаш.

Если у вас густые брови, достаточно расчесать их и зафиксировать прозрачным гелем.

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Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid)

9 Ноя 2015 в 8:09 PST Коррекция формы губ при естественном макияже не предполагается. Вам потребуется помада розового, персикового или рубинового оттенка. Она же станет отличной заменой румянам: если нанести помаду на щеки и растушевать, получится здоровый цвет лица.

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