Звезды до и после пластики: Николь Кидман

Николь Кидман (50) обычно обвиняют в том, что она не знает меру в инъекциях. И все же никто не может поспорить с тем, что сейчас актриса выглядит прекрасно. Что Николь успела изменить в себе?

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«Николь Кидман уже больше 50, но выглядит она, безусловно, намного моложе своих лет. Больше 35 я ей не дал бы. Но у всех женщин, которые гонятся за молодостью, появляется одна большая проблема. Особенно это касается киноактрис. Мне кажется, после вмешательства пластических хирургов и косметологов ее лицо стало практически неподвижным. Если раньше она была достаточно эмоциональной актрисой, то теперь ее лицо все больше напоминает маску.

У нее явно «сделаны» скулы, и не исключаю, что также был проведен эндоскопический лифтинг лица (а именно — с помощью маленьких незаметных разрезов ей сделали подтяжку нижней трети).

У Николь достаточно открытый взгляд, а с возрастом лоб, как правило, «проседает», что придает лицу хмурый вид, поэтому, скорее всего, была выполнена эндоскопическая подтяжка лба (она, кстати, дает настолько хороший эффект, что порой может заменить даже блефаропластику).

Также Николь делала маммопластику. Причем сначала она сильно увеличила грудь, а после немного подкорректировала до более или менее скромных размеров.

Что касается косметологии, то, думаю, Кидман регулярно подкалывает губы гиалуроновой кислотой, потому что первые признаки старения у женщин проявляются в области губ. Плюс она сто процентов делает инъекции ботокса (она сама открыто признавалась в этом).

Также не исключаю, что актриса хорошо знакома и с мезотерапией, и с плазмолифтингом, смешанным с японским препаратом «Лаеннеком». Отсюда и такой идеальный цвет лица, и ровная кожа!»

Примерные цены:

Эндоскопический лифтинг лица — от 200 000 р.

Эндоскопическая подтяжка лба — от 78 000 р.

Маммопластика — от 198 000 р.

Коррекция ботоксом отдельных зон — от 15 000 р.

Коррекция губ филлерами — от 20 000 р.

Мезотерапия — ок. 5000 р.

Плазмолифтинг — 6800 р. за ампулу

«Лаеннек» — от 15 000 р. за процедуру

Итого: от 538 000 р.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/zvezdy-do-i-posle-plastiki-nikol-kidman/